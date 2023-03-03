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暢所欲妍
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03/03/2023

送給討厭我的人

#攻擊 #建制派
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  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　黑暴之後，女兒曾經反問我：「經常聽到人家說多謝你為他們發聲，但為甚麼他們自己不發聲？為甚麼是你？你被人罵、我們全家被欺凌，有人會為你發聲嗎？」

 

　　我告訴孩子，這世界，有些事，得與失未必是對等的，但有些事，總要有人去做。

 

　　「譬如你發現門口有坨屎，又臭又髒，沒人想碰，清道夫說家門是你範圍，不是我職責，於是大家每日出門視而不見地跨過那坨屎。一天、兩天、三天，終於有人捋起衣袖來清理，為甚麼是他/她？好簡單，這個人肯定是看不過眼。」

 

　　「又譬如，人人怕蟑螂，我都怕，從小到大見到蟑螂的反應都是叫和逃，家裡出現蟑螂都是媽媽撲出來打死牠。後來，輪到我當媽媽，每遇蟑螂，你們都雞飛狗走，蟑螂在屋內亂竄，總要有個拿起拖鞋的人。然後，殺完蟑螂，你們拍掌說：『媽媽好厲害好勇敢』，其實，我不勇敢、也不厲害、我怕蟑螂，只是，大家都逃，我看不過眼。」

 

　　由2012年反國教事件，然後是2014年佔中，到2019年黑暴，原來，我已寫了超過十年時評文章，積累了不少讀者，也得罪了很多權貴。

 

　　批評別人，遇還擊，是正常的，感謝這十多年來一直攻擊我的人，是你們讓我變強大，站在擂台，捱打也是一種鍛鍊。

 

　　黑暗時代過去，攻擊卻沒停止，今天積極「招呼」我的，反而是一班自稱的建制派，他/她們每天盯緊我的文章、視頻，尋找空隙，有時造圖，有時出千字文抹黑，共通點，是用假名假帳號，躲在暗處放箭。

 

　　讀者看不過眼，叫我還撃，我說，我要多謝他/她們呢，沒有人藏頭露尾，怎顯出誰光明磊落。

 

（istock）

 

　　早前看到《人民日報》有個網上帖文，說的，是國家的氣度，我覺得很有智慧，在這裡跟大家分享：

 

　　「最近很喜歡一段話：欲成大樹，莫與草爭；將軍有劍，不斬草蠅；遇爛人及時止損，遇爛事及時抽身。

 

　　格局小的人，喜歡詆毀和嫉妒，我不好，我也不能讓你好。

 

　　格局大的人都懂得一個道理：強者互幫，弱者互撕。

 

　　人性最大的愚蠢就是相互為難，人活著發自己的光就好，何必吹滅別人的燈。

 

　　人生匆匆，自渡是一種能力，而渡人是一種格局。」

 

　　國與國的關係如是，人與人的相處亦如是，願與大家共勉，尤其要送給討厭我的人。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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