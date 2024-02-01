從立春八字起卦看中港運程（有片）

一年之計在於春，通常新年伊始，會以立春八字瞻望前景。龍年立春八字，是2024年2月4日下午4時27分，四柱是年柱甲辰、月柱丙寅、日柱戊戍、時柱庚申。甲辰為木土、丙寅為火木、戊戍是土土、庚申是金金，共計是兩木一火三土兩金，明顯是木火一幫與土金一幫兩大勢力的對決。但這八字除了看五行相生相剋相沖，其實也可以用立春八字來起卦，從卦中預測未來。

《梅花易數》便教人如何以年月日時起卦，年月日為上卦，年月日時為下卦及以年月日時找出變爻。再看龍年立春八字，年柱甲辰之辰為地支數5，月柱丙寅之寅為地支數3，日柱戊戍之戍為地支數11，合共5+3+11=19，卦以8除，19÷8=2……3，餘數為3，對應先天八卦，3數為離卦。上卦數19，加時數申時為地支數9，19+9=28，28÷8=3……4，對應先天八卦，4數為震卦。上離下震，即火雷噬嗑卦。爻以6除，變爻是年月日時數除6，即28÷6=4……4，即4爻變。

噬嗑卦

豐卦

無獨有偶，立春卦的火雷噬嗑，與2024年的值年卦雷火豐，兩者是上下卦交換的互易卦，同樣有火有雷。噬嗑卦在《象傳》說：「雷電，噬嗑，先王以明罰敕法。」；而豐卦在《象傳》則說：「雷電皆至，豐，君子以折獄致刑。」兩者同樣重視刑法，分別在於，豐卦是明以動，先說理後行動；噬嗑卦是動以明，是先行動後說理。看來將於2024年通過的《基本法》第23條，會是兩卦並用，左右開弓。

港府擬在今年內就《基本法》第23條立法，已開始進行諮詢。

至於噬嗑卦的變爻是九四爻，爻辭曰：「噬乾胏，得金矢，利艱貞，吉。」指的是吃到乾硬而帶骨的肉，得到金屬箭頭，若能夠辛苦而守正則吉。噬嗑是咬合，咬著的可不是五花腩，而是硬骨頭，可能會咬斷牙齒，而金屬箭頭則會割傷舌頭，意喻新的一年難免辛勞，即使有錢賺，賺的也是辛苦錢。

蹇卦

頤卦

至於噬嗑卦的交互卦，以二三四爻為下卦，三四五爻為上卦，所得出的是蹇卦，是四大難卦之一。此卦原意為跛腳，跛腳之人走路有困難，引申為事情難行的意思。可見2024年阻難重重，寸步難行，一切要小心謹慎。再看噬嗑卦九四爻變所得出的變卦是山雷頤卦，在《象傳》曰：「山下有雷，頤，君子以慎言語，節飲食。」其中的「慎言語」是對應23條立法，而「節飲食」的說法，未知會否暗指龍年會有食物中毒的危機？

巽卦

無論如何，立春八字所起的噬嗑卦，是針對全球，對中國和香港而言，還應對應中國立國的八字才能看出端倪。中華人民共和國立國是在1949年10月1日下午2時55分，四柱是年柱己丑、月柱癸酉、日柱甲子、時柱辛未，所得出的是巽卦，變爻是九三，爻辭曰：「頻巽，吝。」《象傳》曰：「頻巽之吝，志窮也。」

「頻巽」之「頻」，同顰，表示皺眉、憂愁的樣子，而「志窮也」，是有志難伸，可推斷中國在未來一年，有較難處理的經濟難題，而「一帶一路」也會遇上美國的阻撓。

香港回歸的八字是蹇卦，有事情難行的意味。

最後說香港，1997回歸是在7月1日子時，八字是年柱丁丑、月柱丙午、日柱甲辰、時柱甲子，所得出的是蹇卦。立春八字的噬嗑卦，其交互卦已是蹇卦，而回歸八字又是蹇卦，蹇上加蹇，看來新的一年，香港的困難，比別的地區更嚴重！

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