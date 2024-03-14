從春分八字看中港經濟前景（有片）

中國的曆法有廿四節氣，以「四立」作為四季之始。但在國外只有四個節氣：「二分二至」，即春分與秋分、夏至與冬至。每年大約3月21日前後，當太陽直射赤道並向北回歸線移動時為春分。

西方以春分為春季的起始，春分更是烏茲別克、土耳其、阿富汗、伊朗等國的新年，有3000多年歷史。春分的「分」有兩個含義，一是「季節平分」，以立春到立夏之間為春季，而春分日正處於兩個節氣之中；另一含義是「晝夜平分」，在春分這天，晝夜等長，各為12小時。

春分處於立春及立夏兩個節氣之中，在這天晝夜各長12小時。(Shutterstock)

伊朗春節在波斯語叫「諾魯孜」(Nurouz)，意思是「新的一天」。除了伊朗外，阿富汗、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、阿塞拜彊、土耳其等國家和中國新疆部分少數民族也會慶祝「諾魯孜節」。

烏茲別克視春分為新一年的開始，會舉行慶祝活動。(AP)

既然全世界慶祝春分的至少有三億人以上，若放眼世界，不僅從立春八字看前景，也不妨從春分八字看前景，看看春分八字是否有甚麼玄機。

今年春分時間是3月20日上午11:06，那是北京時間，即午時。但香港與北京有時差，香港比北京慢24分，換句話說，香港的春分時間是上午10:42。同是春分，時辰不同，則中國的經濟前景與香港比較，已是有別。

先看中國的春分八字，年柱甲辰，月柱丁卯，日柱癸未，時柱戊午。五行個數是0金、2木、1水、2火、3土。幫扶日主的五行是金水，克泄耗日主的五行是木火土，八字中五行缺金。

日主八字是癸水命，喜愛逞強，肯努力而又有耐力，可惜遇上勾煞凶星，加上時逢戊午，《三命通會》有云：「癸日戊午時生，癸戊合成火局，癸在午為帝旺，能合火局而貴顯。自身健旺，癸水不化。」而地方之氣引自南方，癸水已變氣息微弱。全局八字過弱，而八字喜金，有利方位是西方，不利南方和東南。金在西方，代表美國，說明今年中美最好不要交惡，搞好關係為要。

春分八字在中國是午時頭生，命書云：「兄弟六親皆有靠，子息三五衣祿歸。」象徵習主席得到其班底全力支持，不會內訌，而經濟雖面對困難，人民衣食仍可無憂。若以此八字起卦，得否卦，天地蔽塞，經濟出現困難，幸好變爻上九，爻辭曰：「傾否，先否後喜。」年終結局是好的。交互卦是漸卦，過程是循序漸進，而變卦是萃卦，也算是略有積聚。

否卦

反觀香港的春分八字，時辰改為巳時之末，命書云：「巳時末生：時末生人先克父，作事一為一敗，兄弟妻子六親冷，早期奔波苦勞碌。」說明香港經濟不利中國，也得不到港人支持，因港人生活會日益艱苦。若以此八字起卦，得出遯卦，宜退不宜進，且變爻是九五，爻辭曰：「嘉遯，貞吉。」指的是要退得漂亮，像今次《財政預算案》的撤辣，以及明日大嶼交椅洲人工島未能如期開展填海工程，也是「嘉遯」的德政。

遯卦

反而香港要搞甚麼「盛事經濟」，並不符合遯卦原則。遯卦的交互卦是姤卦，是講機遇的卦，而「盛事經濟」能否成功，在於外地遊客會否捧場，這樣的機遇似要望天打卦。最後變卦是旅卦，指出香港人今年有如人在旅途，想能安居樂業，恐怕是奢望了。