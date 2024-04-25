同人卦看習馬會及台海局勢（有片）

台灣地區前領導人馬英九與中國領導人習近平於4月10日在北京會面，這是2015年底他們在新加坡舉行歷史性會面8年半後第二次會面。這樣的會面，《易經》是以同人卦表述。「同人」傳統解釋為與人和同之義，但「同人」原本為與人相見，原義當指周天子會見諸侯。

「會」是不定期的會見，「有事則會，不協而盟」，只要有事就會見，有不協調的事就盟會。「有事」指的是「征討之事」，今日來說則是與軍事有關，即台海局勢緊張。

而「同」則是定期會見。會見是要拉攏諸侯，正如習近平會見馬英九，不外是想搞統戰。至於會見地點，同人卦的卦辭說：「同人於野，亨。利涉大川，利君子貞」，所謂「野」指國外，習馬會既不要在北京，也不要在台北，難怪第一次習馬會在新加坡，其哄動性和影響力都比今次大。

習近平4月10日在北京接見馬英九，為兩人相隔8年半第二次會面。(AP)

第一次習馬會在2015年11月7日，是海峽兩岸自1949年以來（66年），雙方最高領導人的首次會晤，象徵兩岸歷史上最大突破，雙方雖然沒有簽署協議或發布共同聲明，但意義重大。習近平在致辭中提及，兩岸是「打斷骨頭連著筋的兄弟」，其實當時馬英九最好的回應，是引述曹植的《七步詩》：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」

而事實上，2016年台灣民進黨的蔡英文當選為領導人，執政8年，不接受「九二共識」，兩岸關係走向低潮，但北京仍按兵不動，到2024年台灣大選，賴清德當選，仍由民進黨執政，而北京眼中的賴清德是比蔡英文更危險，然則今次的習馬會，會否令台海局勢降溫？

再看同人卦，上卦為乾，下卦為離，全卦是六二爻與九五爻相應，很明顯，六二爻是馬英九，九五爻是習近平。先看六二爻的爻辭：「同人於宗，吝」，而所謂「吝」，是「凶」的先兆，是一種警告，是借助馬英九傳達信息給賴清德，不得輕舉妄動。

同人卦

可惜時機不合。六二爻「同人於宗」的「宗」，《周禮》謂：「春見曰朝，夏見曰宗，秋見曰覲，冬見曰遇」，所以今次習馬會的最佳日期是在夏天，不是4月。北京揀選4月，可能是與4月11日的「美日菲峰會」唱對台戲，也可能藉著向軒轅黃帝祭祖搞文化統戰。但有鑑於賴清德在5月30日才正式上任，而5月5日是立夏，故習馬會若在夏天見面，更能立竿見影。

同人卦的九三爻曰：「伏戎於莽，升其高陵，三歲不興」，說的是北京，伏兵於草叢觀其虛實，後又爬到高地，希望對全局掌控，最後是3年內不會動武。九四爻的「乘其墉，弗克攻，吉」，說的是台灣，因有美國支撐，仍有防守力。而九五爻的「同人，先號咷而後笑，大師克相遇」，說的是兩岸難免一戰，北京雖然獲勝，但傷亡慘重，所以「先哭後笑」。

《推背圖》第四十四象

然則何時開戰？聯繫到《推背圖》第四十四象，讖語有「雙羽四足」，許多人解說是習馬會，可能是習馬第三次會面，而該圖年份寫著「丁未」，那是2027年，也是紅羊劫之年。也有解說謂「雙羽」是雞，「四足」是狗，即雞狗相交之年，而2029年己酉是雞年，2030年庚戍是狗年，難道2029年至2030年之間會有兵災？