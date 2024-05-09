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09/05/2024

以訟卦分析布林肯訪華（有片）

#易經看世界 #中美關係 #布林肯 #耶倫 #習近平 #玄學 #聚焦神州
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國高官近日連番出訪中國。先是財長耶倫於4月4日訪問中國6天，繼而美國國務卿布林肯於4月24日訪問中國3天。但這些訪問，不代表美國對中國友好，友好的訪問是出於誠心，可對應《易經》的中孚卦，「中孚」意思是「誠心」，其二辭曰：「鳴鶴在陰，其子和之」，需要雙方相求。

 

　　如今中美爭霸，雙方在博弈，美國高官來華是不懷好意，這是《易經》的訟卦。卦序上已說明訟卦因何而來，未來又如何。訟卦的上一卦是需卦，《序卦》說：「需者飲食之道也」，古人「飲食」，就是今天的資源或經濟。

 

　　且看耶倫訪華，重點是針對中國電動車、太陽能電池板和清潔能源產品產能過剩，認為這些問題對美國生產商構成威脅。而中國的回應，則是當前產能供不應求，特別是眾多發展中國家對新能源產品的潛在需求巨大。可見中美之間存在經濟矛盾，若雙方談不攏，便要進入下一卦即師卦，這是個戰爭卦，中美要開戰了。

 

耶倫指中國電動車、太陽能板和清潔能源產品產能過剩，對美國生產商構成威脅。(AP)

 

　　至於布林肯訪華，訪前已通過《華爾街日報》放風，美國擬將中國的銀行排除在全球金融系統之外，禁止其以美元進行結算業務。也就是說，美國正計劃將中國踢出全球資金結算系統SWIFT。SWIFT是全球各銀行之間的通訊、匯率換算和資金支付的平台。

 

　　此說應是恫嚇。若美國真的這樣做，受影響的豈止中國，而是全球，因為中國是全球最大的貿易國，難怪金融界人士形容美國此舉是「金融核彈」。但從反面看，也說明美國對其經濟憂慮重重。而事實上，訟卦是上乾下坎，即上剛下險，而坎卦又象徵憂心，因此上卦乾是中國，下卦坎是美國。

 

 訟卦

 

　　訟卦的錯卦是明夷卦，地火明夷，太陽跑到地下，表示美國亂搞，會令全世界暗無天日。訟卦的交互卦是家人卦，好的家人卦是「家和萬事興」，看看中國在布林肯訪華後的外交聲明，提到「兩國應該做夥伴，而不是當對手」，雙方應該「以和為貴、以穩為重」等，顯然想「家和萬事興」。而家人卦的壞處是「家衰口不停」，這正是美國所走之路。

 

國家主席習近平在北京接見布林肯，之後的官方聲明謂中美應該做夥伴，而不是當對手。(AP)

 

　　如今美國極想在科技和軍事技術上壓制中國，並且聯合全球盟友對抗，就在布林肯訪華前，美國總統拜登簽署法案，包括為台灣提供軍事融資。中國相信也看出美國居心叵測，難怪布林肯訪華第一站抵達上海時，安排他入住的房間位置剛好能從窗戶看見「淄博艦」。淄博艦是導彈驅逐艦，可利用反隱形雷達捕捉隱形戰機，或可視之為對美國的變相警告。

 

　　不過現時美國自身難保，大學校園的反猶太示威不斷升級，令美國政府十分尷尬。全球猶太人1570萬，以色列佔了720萬，美國則佔了630萬，以美國人口3.3億計不到3%，但美國聯邦政府要職，竟有40%是猶太人，十分誇張。如今美國各個領域都遍布猶太勢力，包括前總統的女婿是猶太地產商。

 

美國大學校園的反猶太示威持續，令拜登政府處境尷尬。(AP)

 

　　無論如何，訟卦的最壞結局，是雙方開戰。這在訟卦的上九爻說得很清楚：「或錫之鞶帶，終朝三褫之」，鞶帶即官帶，賞賜官帶有如打勝仗，但「終朝三褫之」，即一個早上已連降三級，得不償失，等於說中美開戰，是兩敗俱傷，希望不會發生。

 

 

 

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