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20/06/2024

屯卦看香港推廣家族辦公室（有片）

#易經看世界 #玄學 #家族辦公室 #香港 #財富管理 #新加坡 #中美關係 #香港經濟發展
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　港府在去年3月發表有關香港發展家族辦公室的宣言，並公布多項措施及稅務優惠，希望吸引家族辦公室在港落戶。而在去年11月，金融發展局宣布成立香港財富傳承學院，致力締造香港成為家族辦公室樞紐。

 

　　家族辦公室是私人財富管理顧問公司，專門為超高淨值客戶的家庭提供服務，通常總資產在一億美元以上。家族辦公室的服務範圍不僅投資，而是全方位服務，涵蓋財務、法律、會計、稅務、慈善等。

 

　　事實上，富有家族有許多服務需求，從帳單支付、日常起居，到旅行安排、不動產管理等，都是身為家族財富管家所要發揮的功能。根據統計，截至2019年第二季度，全球家族辦公室數量達7300個，較2018年同期增長38%。在地區分布上，家族辦公室的分布以北美為最大宗，佔42%，其次為歐洲31.5%、亞洲17.8%。

 

投資推廣署負責向國際宣傳，吸引富豪來港設立家族辦公室。（網上圖片）

 

　　立法會於去年5月通過《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》，家族辦公室的入場費已減少，只要符合2.4億港元的最低資產門檻，其合資格交易可獲豁免繳付利得稅。在港家族辦公室甚至毋須向政府申報其資產規模及營運開支。

 

　　第二屆的「裕澤香江」高峰論壇於今年3月27日圓滿舉行，雲集超過400位來自全球家族辦公室具影響力的決策者及其專業團隊。論壇主題是「風中掌舵」，聚焦探討如何在充滿挑戰的外圍環境，推動家族辦公室落戶香港。可惜給人的感覺，是「雷聲大，雨點小」，查詢的多，真正落戶的少。

 

　　業內人士指出，外國人及內地人來港意欲不大。家族辦公室有關措施欠新意，並無為投資者帶來新誘因。反觀新加坡，在3年前已吸引超級富豪。另一方面，中美緊張關係也可能是富豪憂慮的原因，加上兩岸三地的地緣政治問題，富豪考慮到資金的安全性，選擇新加坡亦屬正常。

 

　　從易卦看家族辦公室，由於此一規劃是香港首創，所以是描述創業卦的屯卦。「屯」字有三個層面：困難、停留、積聚。新界屯門之「屯」指停留，但屯卦之「屯」則指困難。

 

屯卦

 

　　所謂萬事起頭難，創業是困難的，難怪此卦初九曰：「磐桓，利居貞，利建侯。」磐桓或作盤桓，可解作難進之貌、徘徊之意，也可解作以磐為磐石，桓為大柱。以第一種解釋為佳，動而不進，即採取觀望態度。

 

　　再看六二爻辭：「屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾。女子貞不字，十年乃字。」屯如邅如是盤旋不進，乘馬班如是騎著馬團團轉。這使我想起中東的阿里王子，最初揚言來港開設家族辦公室，令特區政府喜出望外，結果一推再推，先說推遲至5月，繼而又推至6月底。若依爻辭所說，搞家族辦公室要等10年，希望不會如此。

 

 阿聯酋的阿里王子（右二）3月曾出席第二屆「裕澤香江」高峰論壇，而其在港開設家族辦公室的時間一再推遲。（政府新聞處圖片）

 

　　六三爻辭曰：「即鹿無虞，惟入於林中。君子幾不如捨，往吝。」指創業需要嚮導，若形勢不佳，不如知難而退。六四爻辭曰：「乘馬班如，求婚媾，往吉，無不利。」說的是吉道是自保。九五爻辭說得很清楚：「屯其膏，小貞吉，大貞凶。」膏指資源，港府應自求多福，不要年年赤字。而所謂大凶，就是上六爻辭說的「乘馬班如，泣血漣如」，香港經濟流血不止，港人痛哭流涕！

 

 

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