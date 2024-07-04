從坤卦看英國大選（有片）

新一屆英國大選將於當地時間7月4日舉行。首相辛偉誠宣布的時間比預期早，原本預計大選在秋季舉行。原則上，英國大選每5年一次，保守黨上次是在2019年12月的大選獲勝，依照法律，下屆大選必須在2025年1月前舉行。

這次提前大選，相信辛偉誠是計算過，認為早選勝過遲選。2021年以來，他領導的保守黨，在民調的支持率一直下降。根據2020年1月10日至2024年6月24日的民調，於政黨支持率方面，工黨佔45%，保守黨僅佔23%，可見工黨在民意上大幅拋離保守黨。對辛偉誠來說，提前大選有如一場豪賭，盼及早止血。

辛偉誠領導的保守黨，在民調的支持率被工黨大幅拋離。(AP)

英國大選分650個選區，每個選區的選民選舉一名議員進入下議院，大多數候選人代表一個政黨。政黨在選舉中贏得下議院650席中過半數的席位——326席，是關鍵數字。獲得326席的黨派一旦主政，政府就能基本確保有足夠票數通過新法律。如果沒有政黨能取得下議院326席以上，就會出現所謂「懸浮議會」，要聯合其他黨派組成聯合政府。

本文執筆時未知大選結果如何，但筆者有一學生在加拿大為保守黨起卦，看看保守黨的勝算如何，結果他卜得坤卦，初六及六四為變爻。坤卦六爻皆陰，易學的陰爻沒有能量，陽爻才有能量，而且還要看陽爻的位置來決定，位置愈低，能量愈大。例如地雷復卦，一個陽爻在下，五個陰爻在上，能量也算頗大。至於坤卦，是全無能量，甚至其交互卦也是坤卦，表明保守黨政府是極度弱勢，選情岌岌可危。

坤卦

大選情況要看變爻，坤卦的初六及六四變，按照朱熹解卦原則，兩爻變以上爻為主，下爻為輔，所以初六爻辭的「履霜，堅冰至」，僅是言明保守黨政府現時是「如臨深淵，如履薄冰」，重點是六四爻辭的「括囊，無咎無譽」。古代的括囊，有如現時不要打開銀包，表現在政府上，便是有些政策會暫停，來一個急煞車。

這難免令人想起辛偉誠在2019年大選前曾承諾，成為首相的首要任務是遣送從法國坐小船往英國的非法移民去盧旺達。結果他現在於大選前表示，這個計劃暫時擱置，除非他在7月4日再次當選，才會啟動該計劃。

每年有數萬非法移民從法國坐小船往英國，前首相約翰遜倡將他們送到盧旺達。(AP)

盧旺達計劃並不是由辛偉誠建議，而是由前首相約翰遜於2022年4月提出，目的是減輕英國政府的開支和負擔。但此計劃備受爭議，因盧旺達於1994年曾因殺害100萬圖西族人而臭名昭彰。近年來盧旺達積極改善與西方關係，2009年加入英聯邦，所以保守黨政府才會打她的主意。但人權組織對此計劃大張撻伐，坎特伯里大主教在復活節的布道也曾表示，該計劃引發「嚴重的道德問題」，不符合「上帝的審判」；甚至2022年查理斯仍是王儲時，曾私下認為該計劃「駭人聽聞」。

一項民意調查顯示，英國42%的受訪者不同意該計劃，35%的人則表示支持，可見7月4日的大選，保守黨與工黨難免仍有惡鬥。若看坤卦六四與初六兩個爻變，變為震卦，卦辭曰：「震，亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯」，指大選令保守黨震得三魂七魄也感驚恐，而「不喪匕鬯」是講祭祀，換言之，理性分析，勝出者應為工黨，若保守黨能險勝，那是天助，要謝神恩！