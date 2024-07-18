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18/07/2024

從遯卦看拜登會否退選（有片）

#易經看世界 #拜登 #特朗普 #美國總統辯論會 #美國大選 #玄學
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州舉行競選集會，當他發表演講時被人槍擊，耳背受傷流血。這次特朗普遇襲，正如古語所云：「大難不死，必有後福」，大大增加他角逐總統大選的勝券，但也必須配合他的對手是拜登而不是別人。因此，拜登會否退選備受矚目。

 

　　現今離大選已不到4個月，拜登如要退選，最好早作決定，否則時間恐來不及。現時形勢對拜登非常不利。早於6月27日舉行的拜登與特朗普首場電視辯論，拜登事後一再聲稱自己是「劣勢者」(underdog)，並重申他的家族格言：「當你被擊倒，你就重新站起來。」

 

和特朗普的首場電視辯論，拜登明顯處於下風。(AP)

 

　　但一向是拜登的重要支持者、為民主黨籌款貢獻良多的荷里活影星佐治・古尼，7月10日在《紐約時報》撰文寫道：「我們無法對拜登總統災難性的辯論表現視而不見。我們不能無視自那晚以來提出的質疑。」另外，其他民主黨大金主，如Netflix主席Reed Hastings以及互聯網及媒體集團主席Barry Diller，也表達了對拜登的不滿。

 

　　辯論結束後，作為主辦方的美國有線電視新聞網(CNN)立即進行的民意調查顯示，特朗普以67%對33%的支持率贏得了辯論。雖然兩位候選人都是長者，拜登今年 81歲，特朗普78歲，但曾在2008年為奧巴馬策劃競選活動的民主黨戰略家David Plouffe告訴媒體，特朗普和拜登看起來「相差30歲」。

 

拜登下演講台亦需攙扶，健康狀況令人關注。(AP)

 

　　拜登之敗，不在於他的辯論內容，他的確說了很多真話，特朗普則是胡說八道、大話連篇，但人們擔心的，是他的健康狀況。長久以來，他已是走路跌跌撞撞、語無倫次、口誤連連。他也應該退下來了，但「退」也有「退」的學問，這種學問，可見之於《易經》的遯卦。

 

　　遯卦是上卦為乾卦、下卦為艮卦、四陽兩陰之卦，最下面兩個陰爻，正在向上增長，而其上的四個陽爻，會逐漸被陰爻取代，暗喻「小人道長，君子道消」。再看特朗普，於他在任總統期間，經常出爾反爾，說空話多於說實話，是個不折不扣的小人，而今時他再競選總統寶座，在槍擊事件之後，更是氣勢如虹，正符合遯卦的卦象，而拜登的對應之道，應是退避三舍。

 

遯卦

 

　　但退選也可以是退得漂亮，或是退得困難。遯卦之退，上卦之退，都是退得好、退得妙，如九四的好遯、九五的嘉遯、上九的肥遯。特別是上九的肥遯，這裏的「肥」不是指肥胖，而是充裕、寬裕之意。以退休人士而言，退休時倘若金錢豐盛、心境愉悅，便可優哉游哉！

 

　　但拜登是否退選，應屬下卦的下三爻。初六曰：「遯尾，厲。」初位為尾，所以說「遯尾」。就空間來說，初是最後面的位置，是留在原地而未逃離。且艮山之下，有止而不走之象，正是拜登的寫照。

 

　　到六二爻的描述更似拜登：「執之用黃牛之革，莫之勝說。」黃牛之革是黃牛的皮革，堅韌而不易斷裂，可比喻拜登「死牛一面頸」，欲退難退，而「莫之勝說」即「莫之勝脫」，退不了。

 

　　再到九三爻謂：「系遯，有疾，厲，畜臣妾，吉。」系與「繫」通，拜登已被繫縛在諸如權位或名聲上，捨不得，有如患了重病，情況危險，除非他肯「畜臣妾」，即不謀高位，才可化凶為吉，但他願意嗎？

 

 

 

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