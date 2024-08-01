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01/08/2024

從夬卦及剝卦看賀錦麗VS特朗普（有片）

#易經看世界 #特朗普 #賀錦麗 #拜登 #玄學 #美國大選
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國總統拜登宣布退選，回想7月5日他接受專訪，坦言在6月27日的辯論會表現欠佳，而對退選聲浪，他說，唯有上帝現身勸退，才會照辦。

 

　　想不到真是「說口中」。上帝真的現身，但不是直接向他勸退，而是間接地助了特朗普被槍擊時逃過大難，子彈只射中右耳，差之毫釐就射中頭部，這還不是上帝的傑作？而且當他受傷後，滿臉鮮血，仍握著拳頭高喊「Fight! Fight! Fight!（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」，營造了「英雄」形象，人氣急升，令拜登想不退選也不行了。

 

特朗普遇刺後仍緊握拳頭高喊「Fight! Fight! Fight!」，令他人氣急升。(AP)

 

　　結果民主黨陣前易帥，改由副總統賀錦麗頂替拜登上陣。2024至2043年的九運是離卦，中女掌權，而賀錦麗是1964年10月20日出生，如今59歲，名副其實是中女。但離卦除了象徵中女，也代表聰明、智慧，賀錦麗又是否聰明、有智慧，符合離卦的要求？不妨看看她的政績。

 

 賀錦麗予人「傻大姐」形象，政治智慧亦被指不足。(AP)

 

　　賀錦麗身為女性與非白人，檢察官出身，曾任加州檢察總長，能言善辯，但從政經驗不足，在黨內是邊緣人，且成為副總統後與拜登的團隊不合。2021年，她上任副總統後首次出國訪問，在危地馬拉公然對移民喊話「Do not come（不要來美國）」，招致媒體批評。事實上，賀錦麗的政綱並無新意，基本上是蕭規曹隨，難為不滿現狀的選民帶來希望。前總統奧巴馬遲遲才表態支持，或說明他對賀錦麗存有保留。

 

民意最支持米歇爾代替拜登參選，惟她早表明無意上場。(AP)

 

　　有智慧的中女，首推前總統奧巴馬的夫人米歇爾(Michelle LaVaughn Robinson Obama)，在要求拜登退選的聲浪中，民意顯示，替代人選支持度最高的是米歇爾，可惜她早在今年3月已表明無意參加今年11月的總統選舉。若米歇爾參選，便是五陽一陰，陰爻在初位的女壯之卦，即姤卦；如今賀錦麗參選，雖仍是五陽一陰，但陰爻則在上位的女弱之卦，是夬卦。

 

姤卦

 

　　從夬卦看賀錦麗，初九是她參選之初，上六是她的參選結果，中間四個爻就不用深究。夬卦初九爻辭曰「壯於前趾，往不勝為咎」，看現時賀錦麗的聲勢，她的民意支持率已大幅上升，與特朗普不相伯仲，而且據民主黨籌款平台數據顯示，賀錦麗展現的吸金能力，也足以抗衡特朗普，有不少金主轉而支持她，正是符合「壯於前趾」的說法；但爻辭又說「往不勝為咎」，指她無法勝任就貿然前往會有罪咎。

 

夬卦

 

　　再看夬卦上六爻辭「無號，終有凶」，這是形容孤立無援之貌，結果是大凶，看來賀錦麗的勝算機會頗低。反觀特朗普，他的作風眾所周知，出爾反爾，反覆無常，其管治沒有一種特定哲學，如果人們試圖在其決定的點點滴滴之間分析，最終會一無所獲。他只是一個不折不扣的小人，但他會當選嗎？

 

　　如果賀錦麗敗選，特朗普自然當選，毋庸置疑。而《易經》以陰爻象徵小人，特朗普的當選，意味著五陰勝一陽、陰氣大盛的剝卦。所謂「剝」，指的是剝落、剝除、剝爛，喪失安居之所。但這個剝卦，指的不是特朗普，而是特朗普當選後的美國國運。剝卦上九爻辭曰「碩果不食，君子得輿，小人剝廬」，說的是美國大蕭條，富人只剩下車，老百姓則要賣屋。

 

 剝卦

 

　　當然，世事無絕對，賀錦麗貌似「傻大姐」，也許「傻人有傻福」，美國如有國運，讓她當選，還不至於窮途末路。

 

 

 

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