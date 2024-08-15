從姤卦看巴黎奧運及西方沒落

2024巴黎奧運由7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，此次為法國相隔百多年後再次舉辦夏季奧運。奧運是全球最受關注的體育賽事，但長年以來，奧運的女性參賽人數甚低。

百多年前，同樣是在巴黎舉辦的1900年奧運，首度開放女性參賽，當時共有997名運動員，其中只有22人是女性，佔比例2.2%。但今屆的巴黎奧運，迎來歷史上第一次奧運男女比例完全相同的創舉，共計10500名運動員參賽，男女運動員各佔50%，可說是逾百年來對性別平權努力的成果。

今屆巴黎奧運，香港隊派出16男19女共35名運動員出戰，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪等。而事實上，港人也似是關注女運動員多於男的，例如女劍神江旻憓的風頭比男劍神張家朗更勁。不過筆者特別關注的是女子羽毛球運動員謝影雪，今屆她與鄧俊文的羽毛球混雙，雖然在八強戰不敵韓國的世界冠軍組合徐承宰和蔡侑玎而出局，拿不到獎牌，但她是在類風濕關節炎折磨下出賽，其拼勁最能體現香港精神。

如果巴黎奧運只為體現男女平權，倒也值得稱頌，問題在於，開幕禮像一齣荒誕劇，以所謂「普世價值觀」的自由、平等、正義，共融為包裝，只見一群「變裝王后」在塞納河橋上一字排開亮相，似在宣揚LGBT的意識形態——L是Lesbian，即女同志；G是Gay，即男同志；B是Bisexual，指雙性戀；而T則是Transgender，指跨性別者。

開幕禮其中一幕由「變裝王后」主演的環節，備受爭議。（網上圖片）

真的是世風日下，人心不古，LGBT浪潮其實是象徵著西方的沒落，特別是整個畫面設計是模仿達文西的名畫《最後的晚餐》，引起全世界天主教及基督教人士的怒斥，認為是褻瀆了耶穌。其實有無褻瀆耶穌，是觀點與角度的問題，倒是開幕禮的藝術總監Thomas Jolly急忙出來解釋，說無意冒犯宗教人士，設計模仿的是荷蘭畫家Jan van Bijlert的《諸神的盛宴》。

開幕禮「變裝王后」主演的環節被指模仿《最後的晚餐》，激起群眾抗議。(AP)

這就問題更大了，因為《諸神的盛宴》所宣揚的是酒神文化，而古希臘的奧運精神是太陽神阿波羅文化，講理性、力量、光明；而酒神則是情慾掛帥，一旦走向縱情縱慾不要理性的地步，便是墮落的開始，一如《聖經．創世記》所描述的所多瑪城，其道德與靈性的敗壞已到了不堪聞問的地步，上帝要降下大火消滅它。

《諸神的盛宴》宣揚縱慾文化，與講理性、力量、光明的阿波羅文化背道而馳。（網上圖片）

從宣揚女權開始以至失控，過了界限，《易經》以「女壯」形容，所代表的卦是姤卦。卦象是上卦乾下卦巽，一陰在五陽之下，充滿邪惡力量。所以卦辭說：「姤，女壯，勿用取女。」女權過盛，如夏朝有妹喜，商朝有妲己，周朝有褒娰，都以女禍亡國。

姤卦

姤卦的初六爻辭，正是巴黎開幕禮的寫照：「繫於金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。」金柅是金屬製的煞車工具，用它來把豬綁好，等於說巴黎奧運到此為止，不再讓邪淫意識蔓延，便是吉的，否則的話，「有攸往，見凶」，向前發展會有凶災。而「羸豕孚蹢躅」，指孱弱的母豬在亂跳亂叫，恰如巴黎奧運開幕禮所見群妖亂舞的情景。

最終的結局，是姤卦上九爻的「姤其角，吝，無咎」，走入牛角尖了，傷了自己，引以為恥。而「無咎」的意思，《易繫辭》指「善補過也」，也就是教人深自警惕，懸崖勒馬，未為晚也。