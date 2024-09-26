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26/09/2024

從履卦看俄烏戰爭會否爆發核戰？（有片）

#易經看世界 #俄烏戰爭 #核戰 #俄羅斯 #烏克蘭 #玄學 #美國
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，始於2022年2月24日，當時全世界都認為俄羅斯大概只需3個月時間就可以戰勝，然而戰事持續至今已2年7個月，並且在可見的未來仍沒有停火跡象。

 

　　這場戰爭，俄烏雙方都在打消耗戰。俄羅斯2020年軍費預算僅617億美元，去年已大幅增加，超過1000億美元。烏克蘭固然在軍事上或財政上都無法抗衡俄羅斯，但戰事開始以來，西方對烏克蘭的援助已達1600億美元，其中軍事援助達750億美元，以美國的援助最多，達1130億美元，佔了七成。

 

俄烏戰事已持續2年7個月，仍未有停火跡象。(AP)

 

　　所以這場戰爭，與其說是俄烏之戰，不如說是俄美之戰，美國是找了烏克蘭做代理人。隨著近月美國及歐洲多國放寬烏克蘭使用援助武器襲擊俄羅斯，俄烏戰爭會否升級甚至引發核戰，已備受關注。

 

　　據統計，迄今已有13個西方國家允許烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯。另一方面，美國已運送ATACMS(Army Tactical Missile System)，即陸軍戰術遠程導彈至烏克蘭，但何時批准烏克蘭使用仍在考慮中。

 

 美國的陸軍戰術遠程導彈，已經運至烏克蘭。(Shutterstock)

 

　　而最矚目的，則是英國已於去年5月運送了「風暴陰影」導彈至烏克蘭。這款遠程巡航導彈，是從空中軍機發射，可以擊中250公里以外的目標。它由英國、法國及意大利合資製造，在研發和製造過程使用了美國零部件。每枚導彈價值100萬美元，能夠摧毀俄羅斯軍事基礎設施以及武器儲存庫。

 

 風暴陰影導彈從空中軍機發射，可擊中250公里以外的目標。(AP)

 

　　俄羅斯的普京已揚言，若烏克蘭使用遠程導彈，俄羅斯必還以顏色。而今日的核戰，已與昔日不同。在二次大戰期間，在日本廣島造成近15萬人死亡的原子彈，所釋放的能量約等於1.5萬噸TNT烈性炸藥，而現在的核彈頭釋放能量可以超過100萬噸烈性炸藥。可見若爆發核戰，會是生靈塗炭。

 

　　俄烏會否爆發核戰？不妨以「俄烏」觸機起卦一看。以「俄」為上卦，九劃，除八餘一 ，得乾卦；以「烏」為下卦，十劃，除八餘二 ，得兌卦。上乾下兌，得天澤履卦。履卦的卦辭曰：「履虎尾，不咥人，亨」。

 

履卦

 

　　履卦是上乾下兌，兌為虎，所以卦辭說「履虎尾」，即俗語所謂「老虎尾巴摸不得」。由於老虎是兇猛之獸，以老虎象徵核彈，也甚貼切，而只要不去摸虎尾，老虎就會「不咥人」，即不咬人，但也無必然性，要視乎履卦哪個爻是動爻。

 

　　若動爻是六三，爻辭曰：「眇能視，跛能履。履虎尾，咥人，凶。武人為於大君」。領導人要做剛愎自用的武人，雖然眼睛看不清楚，腳步不穩，也要去摸老虎尾巴，難免有災禍。如今且看所卜的動爻是哪一爻。上爻乾來自「俄」字九劃，下爻兌來自「烏」字十劃，總數19劃，爻以六除，餘一，即初爻動。

 

訟卦

 

　　履卦初九曰：「素履，往，無咎」，想起《中庸》引孔子之言曰：「君子素其位而行，不願乎其外」，所以「素履」是安於現狀，「不願乎其外」是不想節外生枝，符合美國大選在即，暫時按兵不動的想法。但這不表示問題已解決，因履卦初九爻動變成訟卦，手尾很長，而訟卦卦辭曰：「訟，有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川」，「窒」是堵塞，「惕」是恐懼，能化解這場糾紛的，是「利見大人」，這個「大人」會是誰呢？

 

 

 

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