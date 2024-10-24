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24/10/2024

以坎卦看今年施政報告（有片）

#易經看世界 #施政報告 #李家超 #烈酒稅 #本港樓市 #樓宇按揭
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    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　香港特首李家超於今年10月16日發表他就任後第三份《施政報告》，給人的感覺是沒有甚麼可批評，也沒有甚麼可稱讚，乏善足陳。由香港大學退休助理教授鍾庭耀於2019年2月成立的香港民意研究所（簡稱香港民研），於《施政報告》發表後翌日，便即時作出民意調查。

 

　　結果發現，受訪者僅27%表示滿意，40%表示不滿意，平均評分為42.4分，比較去年評分44.4及前年評分51.1，今年的評分是最差的一年。

 

　　據香港民研表示，大部分市民認為，政府應優先處理經濟，其次才是民生、政治、政府及房屋等問題。其實房屋問題也與經濟息息相關，今次《施政報告》便宣布，考量當前經濟及金融情況，金管局即日起將住宅物業的按揭貸款條件放寬，所有樓宇按揭成數上調至七成。此舉會否吸引市民換樓或購置新樓宇，從而刺激樓市？實效如何，仍待拭目以觀。

 

特首李家超打上理工大學師生製作的綠色領呔，《施政報告》封面亦選用色。（Sam攝）

 

　　怎樣評價今年《施政報告》，不妨觸機卜卦一看。觸機之「觸」，不是「捉賊」之「捉」，要針對特別事物的機遇而占。今次特首宣讀《施政報告》有甚麼特別事物受人關注？有的，就是他採用香港理工大學師生製作的領呔，此領呔將本地標誌性的摩天大廈融入設計，呈現香港的繁榮昌盛，利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。

 

　　特首李家超對此領呔讚不絕口，因此《施政報告》封面也用上領呔的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。他又說非常欣賞年輕人的創作意念，鼓勵他們發揮創意，為香港注入更多創新活力。正因如此，筆者就以「綠色」起卦，以「綠」為上卦，14劃除8餘6 ，得出坎卦；以「色」為下卦，6劃，也是坎卦，全卦是上坎下坎，是6劃卦的習坎卦。

 

習坎卦

 

　　坎卦代表危險，六十四卦中凡有坎象幾乎都代表危險：如屯卦，因有險而取其「難」義；蹇卦因前有坎險而停止不前；困卦也因內有水險，而取其「困」義。習坎卦是雙重危險，當然不妙。

 

　　不過，雖說危險，也要看哪個爻變。今次占得坎卦，上卦14劃，下卦4劃，全卦20劃除6餘2 ，即九二爻變，爻辭曰：「坎有險，求小得」，九二居於下坎中間，仍居於危險之中，此為坎有險，但因陽爻剛強又居中，有自理能力，因此是求小得，是險中求通，並非化險為夷，基本上大事不行。

 

減烈酒稅對酒吧業的幫助料有限，更惹來醫療衛生界的反彈。(Shutterstock)

 

　　反觀《施政報告》，「求小得」最明顯的例子，便是提出減烈酒稅，烈酒進口價200元以上部分的稅率由100%減至10%，200元以下則維持不變。此舉對酒吧業其實幫助不大，政府庫房也不會有多大進帳，但已惹來醫療衛生界的反對，指出本港醫療體系面對人口老化、慢性病增加的巨大挑戰，以減稅鼓勵飲用烈酒，酒精引致的疾病恐怕變本加厲。

 

比卦

 

　　總的來說，《施政報告》缺乏大政策、大方向，一切措施全屬「小修小補」，但市民也不用太擔心，因坎卦爻變，變卦為比卦，此卦上坎下坤，有親信、親密、親比之義，引申為輔佐。卦象五個陰爻向一個陽爻親近，卦中的九五象徵中央，下面有三個陰爻的坤卦就是香港，可見香港如有甚麼風吹草動，中央不會置之不理。

 

 

 

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