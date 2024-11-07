以小過卦看美國大選後何去何從（有片）

美國大選後誰人入主白宫已塵埃落定，但不管誰做總統，都要面對未來四年的新形勢。如今最多人關心的，是新總統怎樣拆解美國正要面臨經濟衰退的風險，以美國經濟執世界之牛耳，有甚麼風吹草動，都會波及全世界。

美國經濟的表現一向引人注目，尤其是它佔全球GDP的26%，近20年無出其右。作為全球主要貨幣的美元，掌控貨幣規則，體現美國經濟的強大和美元在全球貨幣的主導地位。然而，強勢表現的背後，仍面臨各種不確定因素。

踏入21世紀，全球化進程加速使國際經濟和金融市場更緊密，也加強美國與其他主要經濟體的聯繫，提升了美元在全球經濟體系的影響，且帶來新的挑戰。推動美國經濟成長的主力，以金融服務和科技業最為突出，擁有許多世界領先的公司，如蘋果、谷歌和高盛等，在全球市場舉足輕重。

美國的經濟結構，高度依賴金融體系和科技產業。(iStock)

美國的經濟結構高度依賴金融體系和科技產業，聯邦政府主導稅收與部門支出，而聯邦儲備則獨立負責貨幣供給。但這三者關係錯綜複雜，而經濟學家多是憑數據看經濟升跌，例如女經濟學家薩姆(Claudia Sahm)於2019年提出的「薩姆規則」(Sahm Rule)，指出美國3個月失業率移動平均值，比前12個月內失業率低點多超過0.5%時，便意味經濟面臨衰退。

當然，僅憑「薩姆規則」，並不能看到經濟是否衰退的全貌，其他數據，如物價上升指數、消費者信心指數、非農業就業指數、房地產交投指數等，都要參考。但對一般小市民來說，沒有這些專業知識，是否對經濟前景預測便無能為力？

黃金是亂世的避風塘 (Shutterstock)

但小市民雖然沒有專業知識，卻有嗅覺，會對經濟市場嗅到不對勁的氣味。這股氣味，便是黃金價格不斷再創新高，目前已突破2700美元/盎司關口。而不少金融機構，還持續看漲金價，表示金價未漲到頂點。而眾所週知，黃金是亂世的避風塘。當地緣政治局勢愈緊張，中東衝突局面升級，朝鮮半島局勢惡化，避險情緒和對市場擔憂，促使更多投資者尋求黃金這類避險資產，使人對經濟前景難言樂觀。

世事紛擾，大可一卜，看看是個甚麼卦。筆者姑以「美國大選後」起卦，以「美國」為上卦，「大選後」為下卦。「美」字9劃，「國」字11劃，共20 劃，除8餘4 ，得出震卦。「大選後」的「大」字3劃，「選」字左旁是「辵」，7劃，故「選」字合共19劃 ，「後」字9劃，「大選後」合共31劃，除8餘7 ，得出艮卦。

全卦是上震下艮，是為雷山小過卦。《易經》有大過卦也有小過卦，但「大過」不是大的過失，「小過」不是小的過失。《易經》以陽為大，以小為陰，大過卦是陽氣過盛，小過卦是陰氣過盛。可見大選後的美國，陰邪力量不斷增加，情況不妙。

雷山小過卦

再看變爻。上卦20劃，下卦31劃，合51劃，除6餘3 ，是3爻變。小過卦的九三爻辭曰：「弗過防之，從或戕之，凶」，意思是遇上阻力，難以通過，要嚴加防備，若放縱則有禍害，結果是凶。再看小過卦的交互卦是大過卦，可見禍害是因為要做世界警察，到處點火而來。而變卦是豫卦，「豫」者防也，似是警告美國好自為之，不要惹是生非！