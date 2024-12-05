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05/12/2024

以渙卦看美元及人民幣（有片）

#易經看世界 #關稅戰 #人民幣 #中美關係 #美元 #玄學
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國總統當選人特朗普於11月25日宣稱，他就任首日將對所有來自中國的進口商品加徵10%額外關稅，至於對鄰國加拿大和墨西哥的進口商品，威脅將徵收25%關稅，宣稱所有做法旨在「打擊非法移民、犯罪和毒品」。

 

　　這是特朗普當選後就關稅措施最明確的表態，引起各方關注。事實上，他在競選期間已多次大打「關稅牌」，指摘中方未有兌現在鴉片類藥物芬太尼走私問題的承諾。而中方的回應是，中美經貿合作本質是互利共贏，「關稅戰」沒有贏家。

 

特朗普宣稱，就任首日就會對所有來自中國的進口商品加徵10%額外關稅。(AP)

 

　　特朗普早在競選期間已多次揚言，如果他當選總統，會立即對中國商品徵收高達60%的新關稅，倘若如他所言，很可能摧毀全球兩大經濟體之間的貿易。但特朗普的作風一向出爾反爾，如今加關稅從60%銳減至10%，未知是否因為大力支持特朗普的馬斯克(Elon Musk)在中國有龐大利益有關。

 

　　其實所謂增加關稅，不管是因為芬太尼或是非法移民，只是特朗普的幌子。特朗普的真正用意是要在上台前試一下手中的籌碼是否有效，他要求中國對走私芬太尼的販子處死，如果中國答允，便是示弱，他會變本加厲再加籌碼。

 

　　不是每個國家都會上特朗普的當。例如新當選的墨西哥女總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum Pardo)，這位女科學家相當強悍，表示會以牙還牙；另一方面，可憐兮兮的加拿大總理杜魯多，就哭喪著臉向特朗普「求饒」，滿足了特朗普的「英雄感」，反過來安撫他。

 

得悉特朗普擬對加拿大徵收25%關稅後，總理杜魯多即求饒。(AP)

 

　　至於中國，不妨起個卦，看看美元和人民幣的走勢，對這場關稅戰便見端倪。這次是美元主動出擊，人民幣處於守勢，因此以「美元」為上卦，「人民幣」為下卦。「美」字9劃，「元」字4劃，總筆劃13，除8餘5，得出巽卦；「人」字2劃，「民」字5劃，「幣」字15劃，總筆劃22劃，除8餘6，得出坎卦，全卦是上風下水的渙卦。

 

渙卦

 

　　渙卦卦義為離散，逃離危險。但「渙」字可作奐，大美的意思，奐又可假借為「煥」，指煥然一新。《說文解字》曰：「渙，流散也」，引申為渙散、離散，這也是《雜卦傳》說的「渙，離也」。

 

　　另外，卦象下坎水，上巽木，是水上有木之象。巽木為舟楫，水上巽木即渡水濟險，所以卦辭說「利涉大川」。難怪《繫辭》說：「刳木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙」。但水上浮木雖能救人，可惜漫無方向，雖可濟險，惟成事頗難。

 

　　答案是渙卦的變爻。總筆劃是上卦13劃+下卦22劃=35劃，除6餘5，變爻是九五，爻辭說：「渙其汗，大號，渙王居，無咎」。換言之，這場關稅戰，像是患了重感冒，出了一身大汗就可痊癒，領導人一聲令下，有如舊居翻新，一切安然無恙。

 

　　再看渙卦的交互卦是頤卦，是講養龜的學問，說明整個過程不會風急浪高，而是慢慢變化。

 

頤卦 

 

　　至於變卦是蒙卦，是啟蒙之卦，也指養豬的學問。中美貿易戰後，中國的經濟發展，也許要從養豬取經了。

 

蒙卦

 

　　當務之急，相信會像2018至2019年美國首次對華加徵關稅一樣，當時中國透過人民幣貶值應對，把關稅對中國經濟影響的幅度大削70%。今次若依樣畫葫蘆，人民幣也許貶值三成，而風波過後，便可回復正常。

 

 

 

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