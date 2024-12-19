以革卦及大壯卦前瞻2025（有片）

2025乙巳蛇年即將來臨，這一年，根據邵康節的《皇極經世》，乙巳年的值年卦為革卦，卦象為上澤下離。「革」字原指皮革，處理皮革，要用水浸和火燒，而澤為水，離為火，水火夾攻，革卦可引申為變革、革命、創新，是個多變之卦。

革卦

因此2025是大轉角年，象徵著火能量與變革的潛力會冒起，預示變動與機會並存，且是變化劇烈的年份。在這個瞬息萬變的時代，勢必會帶來更多意想不到的事故。

按照易學，一年之始，不是從2025年1月起計，而是從2024年農曆11月1日起計。而今年的農曆11月1日，對應新曆是12月1日。剛好在2024年12月，便有兩宗大變故發生，與革卦相應。

其一是12月3日晚上，南韓總統尹錫悅突然宣布實施戒嚴，這是近50年來首次，震驚全南韓。尹錫悅晚上通過電視廣播宣布戒嚴令，其中提到「反國家勢力」和來自北韓的威脅。但很快人們發現，此次戒嚴並不由外部威脅造成，而是由於他自己深陷政治困境。

尹錫悅在12月3日晚上突然頒布戒嚴令，激起議員及市民反彈。(AP)

尹錫悅的戒嚴令，令數千人聚集在國會抗議，而反對派議員也匆匆趕往現場，及推動緊急投票以取消該措施。結果尹錫悅認輸了，在宣布戒嚴6小時後，就宣布解除戒嚴令。

尹錫悅自4月反對黨在大選獲得壓倒性勝利以來，一直是位跛腳鴨總統，加上今年他深陷多宗腐敗醜聞，涉及第一夫人金建希收受名牌手袋及股票操縱，他也許希望藉戒嚴令挽回權勢，結果他的豪賭輸了。南韓國會已於12月14日二度表決對尹錫悅的彈劾案，以204票贊成、85票反對，通過彈劾。尹錫悅立即停職，由國務總理暫代職務。

南韓第一夫人金建希捲入收受名牌手袋及股票操縱等醜聞 (AP)

另一則大變故，是12月8日敘利亞反對派武裝凌晨進攻首都大馬士革，成功推翻巴沙爾政權，一夜變天。2000年上台執政的巴沙爾，如今倉皇逃到俄羅斯受普京庇護。他的管治一向歛財，個人財富估計達150億港元，而旗下資產可能高達9500億港元。

敘利亞反對派武裝攻入首都大馬士革，總統巴沙爾流亡俄羅斯。(AP)

不過，巴沙爾政權的滅亡並不是敘利亞亂局的終止，相反只是新一輪割據與衝突的開端。不少人擔心恐怖組織「伊斯蘭國」會死灰復燃。對應革卦，上述兩個變革，都屬革卦初爻。因一卦六爻，每爻佔兩個月，而革卦初九，便包括了2024年12月和2025年1月，爻辭曰：「鞏用黃牛之革」，也就是用黃牛的皮革牢牢地捆綁住，以免輕舉妄動。

對南韓的尹錫悅來說，他的戒嚴令固然是輕舉妄動，毋庸置疑。對敘利亞來說，變天時機最好在六二爻（「已日乃革之，征吉，無咎」）會好些，日期是2025年的2月和3月。

2025年有4個月可能有災禍，一是九三爻的「征凶，貞厲」，日期是4月和5月；另一是上六爻的「君子豹變，小人革面；征凶，居貞吉」，君子豹變或指習近平的機警，小人革面則指特朗普的變臉，日期是2025年的10月和11月。

特朗普的善變與習近平的沉穩，形成很大對比。(AP)

如不看革卦，也可用「乙巳蛇年」起卦，看看得出何卦。以「乙巳」為上卦，得出震卦；以「蛇年」為下卦，得出乾卦，全卦為雷天大壯。變爻是九三，爻辭曰：「小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角」。

大壯卦

很明顯，美國的特朗普是用壯的小人，像一頭公山羊以蠻力撞向籬笆，羊角被籬笆卡住，進退皆難啊！