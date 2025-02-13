從井卦看香港財赤（有片）

新一份《財政預算案》將於2月26日宣讀，不少人擔心的是香港的財政赤字會否又過千億？回顧港府的財政儲備，2019年是最高峰，達1.1萬多億元，但近幾年來，財政儲備持續下跌，2022及2023兩個財政年度，綜合帳目分別錄得1883億及1719億元的赤字。現時香港的赤字水平，位列世界第二，緊隨意大利之後。

據政府去年《財政預算案》預測，到2025年3月底，政府財政儲備只剩餘約6800億元，也有忖測甚至跌至6300億元，下跌至2011/12財政年度的水平，即是幾年之間香港已經花去近一半儲備，引起各界對香港政府財赤問題的關注。

現時香港赤字水平位列全球第二，財政儲備只餘約6800億元。(Shutterstock)

香港如今要「由治及興」，要成為有為政府，決心大力振興經濟、切實排解民生憂難，因而必定會大幅增加政府開支，既要成為創科中心，又要開發北部都會區，無一不要花錢。事實上，如今香港的財赤，屬結構性而不是周期性，賣地收入和印花稅大幅減少，已是財政收入的致命傷。而開支方面，如社會福利、醫療及教育等，也似是減無可減。

對於政府怎樣節流，有建議主張向公務員開刀或高官減薪，但效果其實是杯水車薪，只算是一種姿態罷了。又或說檢討2元乘車優惠，限制60至64歲人士使用優惠的次數，但此舉效用也不大，只會引起長者群起反對。而最有效的，莫如叫停投資額巨大的交椅州人工島發展計劃，這個計劃按2018年9月價格，首階段工程總造價初步估算約為6240億元，分10至15年攤分，每年也要約400億至500億元。

交椅州人工島發展計劃耗資龐大，2018年時估計首階段工程總造價達6240億元。（資料圖片）

解決香港的財赤是一個令人頭痛的問題，也不妨卜個卦問問。今年是蛇年，且以「蛇」字起卦，左旁的「虫」是上卦，6劃，對應先天八卦是坎卦，象徵水；右旁的「它」是下卦，5劃，對應先天八卦是巽卦，象徵風，全卦是水風井卦。變爻方面，6劃加5劃得11劃，爻以六除，11除6餘5，是五爻變。

井卦

此次卜卦將香港比喻為一口井，有意思。過去人們喜歡將香港比喻為一隻會生金蛋的雞，但其實「井」的比喻，更為形象化。井卦的卦辭說：「井，改邑不改井，無喪無得，往來井井，汔至，亦未繘井，羸其瓶，凶。」水井永在原地，人們遷移村邑也不會遷移水井，井水本是取之無盡、用之不竭，不會變少也不會變多，大家無不來來往往地取用井水。

而香港目前的問題，則是「汔至」，「汔」者，是井水乾涸了，即財政儲備不足，而「亦未繘井」中的「繘」，是汲水木桶的井繩，「羸其瓶」則指汲水的吊桶壞了，結果是凶。問題出在哪裏？恐怕是井中出現淤泥，需要修補。而如何清除淤泥，且看財爺的新一份《財政預算案》有何妙計，化虧為盈。

化虧為盈之路是艱辛的，井卦的交互卦是睽卦，此卦上火下澤，火向上升，水向下流，背道而馳，事與願違者居多。再看井卦的變爻，九五爻辭曰：「井冽，寒泉食。」井冽指井水的清澈，寒泉食指井水的清涼。這段爻辭沒有判詞，既不言吉，也不言凶，只是平實道出，香港是塊福地。

睽卦

正如財爺陳茂波出席瑞士世界經濟論壇時指出，香港有「內聯外通」的優勢，可以扮演「超級聯繫人」的角色。井卦九五爻變成升卦，升是慢慢升，香港恢復元氣，畢竟要假以時日。

升卦



