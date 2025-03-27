從未濟卦看長和出售巴拿馬港口（有片）

李嘉誠家族控制的長江和記本月初宣布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，擬出售旗下和記港口集團80%的資產。這一交易涉及全球23個國家的43個港口。

在這次長和出售港口事件中，中央沒有直接發聲，倒是駐港官媒表態。《大公報》在〈莫天真 勿糊塗〉一文稱，特朗普和美國方面，一點都沒有把這個交易視為「普通的商業行為」，毫不掩飾、肆無忌憚地直接插手、操縱，完全將其作為推行全球霸權的手段。

文章援引網友觀點說，巴拿馬運河是全球航運的咽喉，全球6%的海運貿易經此通行，中國商船貨運量佔比達21%，是中國與拉美、加勒比地區貿易的核心要道。巴拿馬運河被「美國化」及「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的。

巴拿馬運河是全球航運要道；圖為位於運河大西洋出口處、長和擁有營運權的克里斯托瓦爾港。(AP)

自《大公報》的文章刊登後，掀起極大迴響。港澳辦及中聯辦3天內兩度轉載《大公報》文章，內容批評長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益」。特首李家超回應指，反對外國政府在國際經貿關係中使用脅迫或者施壓手段。全國政協副主席梁振英嘲諷說：「也許香港被外國管治太久了，有些香港商人誤信『商人無祖國』，以為一切『在商言商』。」

至於長和的回應，則是交易純商業性質。目前消息顯示，交易預計在4月2日或之前簽署最終文件，但有分析師稱，該交易已經引發地緣政治疑慮，會涉及一系列盡職調查、監管批准的程序，需要進一步觀察。難怪長和主席李澤鉅在業績報告的展望中表示，長和集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測。

姓名學對筆劃另有規定，「李嘉誠」的真正筆劃應是35劃。(AP)

由於議論紛紛，莫衷一是，筆者便想到可以卜卦一問，且看《易經》如何回應長和出售巴拿馬港口，到底是吉是凶。我以「李嘉誠」為上卦，「巴拿馬」為下卦。而「李嘉誠」的筆劃，一般算是34劃，筆者20多年前研究姓名學，也以34劃來算，得出的判詞是「多災多難，波折重重」，遂以為姓名學騙人，後來深入研究，方知姓名學筆劃另有規定，「李嘉誠」的真正筆劃是35劃。

以35劃求上卦，卦以八除，餘3，得出離卦，離為火。而「巴拿馬」三字是繙譯，宜以原文來算，而巴拿馬說的是西班牙文，「巴拿馬」三字的西班牙文與英文相同，都是Panama，以A為1、Z為26的標準計，Panama是16+1+14+1+13+1=46，卦以八除，餘6，得出坎卦，為水。

火水未濟卦

全卦是火為上卦、水為下卦，得出火水未濟卦。此卦原意為未能渡河，引申為事情無法成功。卦辭曰：「未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，無攸利。」此卦以小狐狸在旱季裏趁河水乾涸欲渡河，卻不知深淺就冒然下去，結果濕了尾巴的故事來說明。「汔濟」之「汔」，易學家多解作「幾乎」。

火風鼎卦

此卦說明長和的交易幾乎成功，但最後出了變化。再看變爻，上卦35+下卦46=81，爻以六除，餘3，即三爻變。未濟卦六三曰：「未濟，征凶，利涉大川。」既講「征凶」，又言「利涉大川」，前後矛盾，難怪朱熹懷疑應作「不利涉大川」，而王弼則認為，「利涉大川」可能是尋求外援而得濟。無論如何，變卦為鼎卦，說明此一交易有如置於一個燉盅，要慢慢燉才知結果！