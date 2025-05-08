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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

08/05/2025

從豐卦和大畜卦看稀土及稀土政治（有片）

#易經看世界 #稀土 #徐光憲 #鄧小平 #中國 #提煉 #美國 #特朗普 #馬斯克 #豐卦 #大畜卦 #賁卦 #玄學 #中美關係 #白雲鄂博
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　稀土元素（英語：Rare-earth Element，簡稱REE），或稱稀土金屬，簡稱稀土。「稀」這個詞常給人誤解，因為稀土不稀，「稀」指其提煉極難。而「稀土」之「土」，其實是金屬，它是元素周期表第三族之鈧、釔和鑭系元素共17種金屬化學元素的合稱。稀土元素都是質地較軟的銀白色金屬，彼此之間具有很相似的化學性質，總是在礦床共生，難以分離和提取。

 

　　稀土元素在現代科技和工業被廣泛應用。對於智能手機、電腦、人工智能、醫療設備以至國防武器等產品的生產很重要。然而，稀土通常與釷和鈾等放射性元素一起，在提煉過程會有大量有毒化學物質釋放，使其提取過程變得困難而昂貴。

 

 稀土其實是金屬，為現代科技和工業的重要材料。(Shutterstock)

 

　　稀土元素以其豐富的物理性能和技術特性，成為新材料的瑰寶，如稀土發光材料、永磁材料以及鐳射材料、超導材料、光導纖維、燃料電池等都離不開稀土，被譽為現代工業生產的「維生素」。而中國有著世界上儲量最大的稀土資源，僅內蒙古白雲鄂博一地的儲藏量，就佔整個世界的三分之一以上。

 

　　稀土最早是在美國被發現，採用工業生產的方式煉製。中國在1927年發現稀土，在1958年開始有小規模精煉生產。中國早年將未經提煉的稀土廉價賣給美國，然後以高價買回經美國提煉的稀土，可謂兩頭虧損。直至中國出了徐光憲其人，自行研發稀土的先進提煉，才扭轉了局面。

 

　　徐光憲已於2015年去世，享年95歲。他是浙江紹興人，交通大學化學系畢業，上世紀40年代留學美國哥倫比亞大學研究量子化學，回國後本來專研核燃料，於1972年接到任命要解決稀土分離的難題，那時他已52歲。

 

徐光憲創建「串級萃取法」，解決了稀土分離的難題。（網上圖片）

 

　　結果他花了20年時間，其創建的「串級萃取理論」(Theory of Countercurrent Extraction)，使中國純稀土的生產與外貿佔全世界90%以上的份額，迫使美日稀土分離廠停產，取得巨大的經濟及社會效益。

 

　　中國稀土的另一功臣是鄧小平，他於1992年巡視內蒙古的白雲鄂博稀土礦藏時曾說過：「中東有石油，中國有稀土！」並定下開探稀土是改革開放的優先國策，而從1992年到如今2025年的33年，中國已成為全球稀土之霸。

 

 鄧小平1992年巡視內蒙古時，定下開探稀土為改革開放的優先國策。(AP)

 

　　也不妨從《易經》角度看稀土的重要性。以「稀」為上卦，12劃，除8餘4，得出震卦，為雷；「土」3劃，得出離卦，為火，全卦是雷火豐卦。總劃數12+3=15，除6餘3，變爻是九三，爻辭曰：「豐其沛，日中見沫。折其右肱，無咎。」豐卦是日蝕之卦，「豐其沛」是日蝕時最幽曔之時，可以「日中見沫」，沫是小星星，而其象徵意義，是領導人的助手離開了（折其右肱），代入美國的話，會不會是指馬斯克？因為他已向特朗普表示辭職不幹，要去整頓他自己的企業，但同時他又深信美國人能找到分離稀土的技術，不怕中國打「稀土牌」。

 

雷火豐卦

 

　　中國會否打「稀土牌」？再以「稀土政治」占一卦，「稀土」15劃為上卦，15除8餘7，得出艮卦；「政治」17劃為下卦，17除8餘1為乾卦，全卦是山天大畜卦。總筆劃15+17=32，除6餘2，得出九二爻變，爻辭曰「輿說輹」，說的是車的輪輻脫落，無法前進。這輪輻應指中國掌握的稀土分離技術，但變卦是賁卦，屬文飾之卦，畢竟以和為貴。

 

山天大畜卦

 

 

 

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