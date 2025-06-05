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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

05/06/2025

從屯卦看香港今後運程（有片）

#易經看世界 #香港 #經濟 #運程 #樓市 #裁員 #蕭條 #失業率 #金融風暴 #屯卦 #葉秀亮 #資本充足比率 #香港經濟發展 #玄學
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　最近，學者葉秀亮對香港未來的經濟前景充滿悲觀。他以本港經濟的整體趨勢來看，樓價現時已爆破，目前情況從高位下跌三至四成，會繼續下跌60%至75%；樓市泡沫很大，預計會出現惡性循環，產生向下的螺旋效應，未來還會看到失業率上升，現時是3.2%，可能會升至5.5%至6.5%。

 

　　跟著是企業倒閉，繼而是大規模裁員，很多人資不抵債、被迫出售物業，負資產增加，情況日走下坡，即香港俗語說的「陰乾」，而最壞情況是陰乾後出現斷崖式下滑，那就是銀行也有風險，會出現經濟蕭條而不是經濟衰退。他預言香港會衰退7年甚至10 年。

 

 香港經濟持續陰乾，最壞情況是導致蕭條。(AP)

 

　　而當住宅樓價累積跌幅增加，再加上辦公室樓價已在「爆雷」，香港商舖、小巴、的士、車位貸款及內地貸款的呆壞帳陸續浮現，那麼現時銀行業21.1%的資本充足比率，恐怕不足以應付未來呆壞帳的撥備，進而引發全面金融風暴。所以他建議金管局宜將銀行的資本充足比率提高至28%至32%。

 

　　究竟這位葉秀亮是何許人也？坊間曾誤傳他是中文大學的教授，其實不然，他只做過中文大學和浸會大學的經濟系兼職講師。他本是新加坡南洋理工大學經濟系前副教授，退休後任職新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所的高級研究顧問。此外，他也曾在香港金融管理局、中銀香港的港澳管理處和東亞銀行任職。而在學歷方面，他是倫敦大學經濟學院經濟學碩士和博士。可見他不是等閒人士，其言論應是有根有據。但會否有點危言聳聽？

 

葉秀亮為新加坡南洋理工大學經濟系前副教授，曾在香港金管局任職。（網上圖片）

 

　　這就不妨求卦問卜，看看他的預言會否靈驗。且以「香港運程」來問卜，以「香港」為上卦，「運程」為下卦。以《康熙字典》筆劃算，「香」字9劃，「港」字13劃，共22劃，卦以8除，得2餘6 ，故上卦是坎卦，為水；下卦「運」字16劃，「程」字12劃，共28劃，除8得3餘4，故下卦是震卦，為雷。全卦是上水下雷的屯卦。

 

水雷屯卦 

 

　　屯的字義，有三個層面：困難、停留、積聚。若解作停留或積聚，則讀作「團」音，如「屯門」之「屯」；若解作困難，則讀作「津」。屯卦之「屯」，解作困難，英文的翻譯是difficulty at the beginning，即萬事起頭難。屯卦是生命的開始，面對成長的困難。但屯卦也有不同的階段，且看如今卜出的屯卦，是對應哪一爻會變。上卦「香港」共22劃，下卦「運程」是28劃，合共22+28=50，爻以6除，得8餘2，即六二爻變。

 

　　屯卦的六二爻辭曰：「屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾。女子貞不字，十年乃字。」「屯如邅如」指人馬聚集而團團轉，找不到方向；「乘馬班如」是騎著馬在原地打轉，進退失據。反觀香港經濟，港府搞了不少振興經濟的措施，如夜繽紛和無人機表演，但始終成效不大，走不出現時的經濟困境。

 

 港府雖然推出不少振興經濟的措施，惟成效不大。(Envato)

 

　　至於「匪寇婚媾」，有兩說，一說是有人來求婚，卻誤認他是盜賊，因上卦的坎卦，可象徵盜賊；另一說指六二上應九五，是婚配對象，但有六三、六四這兩個陰爻阻撓，這個「盜賊」難道指美國，搞關稅戰波及香港？最慘是「十年乃字」，「字」是出嫁，10年才嫁出，豈不是與葉秀亮之說不謀而合？香港真的會衰退10年嗎？

 

 

 

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