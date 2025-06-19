從坤卦看特朗普與馬斯克的鬧劇（有片）

美國總統特朗普與世界首富馬斯克，先是聯手合作，繼而兩人又宣稱決裂。兩人不斷在社交平台互罵，特朗普甚至對媒體表示不打算修復兩人關係，而作為特斯拉執行長的馬斯克也作回擊，揚言要創一個新政黨針對特朗普。

猶記得今年初特朗普二度入主白宮， 上任後邀請馬斯克主導政府效率部，希望他能整頓預算以及低效率部門。事實上，當特朗普第二次競選時，馬斯克不僅提供上億美金資助，更不時為他發聲造勢。

當特朗普第二次選總統時，馬斯克出錢出力為他造勢。(AP)

可惜兩人蜜月期相當短暫，從今年2月開始，就傳出有幕僚對馬斯克不滿，箇中原因有二，其一是馬斯克大刀闊斧刪減預算、裁減人員，導致怨聲載道；其二是涉及《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》，該法案修改三部分預算：「軍事」部分，加強軍事及邊境安全支出；「醫療」部分，縮緊醫療補助計劃申請資格；「稅務」部分：取消多項補助，並將減稅上限提高。

該法案上個月已在眾議院通過，但根據美國賓夕凡尼亞州大學華盛頓商學院的計算，倘若《大而美法案》持續實行，未來10年美國赤字會提高15%！而馬斯克就炮轟《大而美法案》「令人作嘔」，特朗普則認為由於法案沒有電動車補助，令特斯拉全年獲利減少12億美元，才令馬斯克大發雷霆。

特朗普及馬斯克互相指摘，其中一條導火線是《大而美法案》。(AP)

跟著兩人兩人唇槍舌劍，特朗普暗示可能會對馬斯克旗下企業的政府合約施壓，而馬斯克也宣布其太空科技公司SpaceX太空船會逐步開始退役，此舉會使美國太空人無法往返地球與外太空。但不旋踵，馬斯克貼文對部分批評特朗普的言論感到後悔，特朗普則回應認為對方的道歉很好，並說願意考慮與馬斯克和解。

究竟這兩人搞這場鬧劇，葫蘆裏賣甚麼藥？不妨卜個卦看看。以特朗普的英文姓氏TRUMP作上卦，馬斯克的英文姓氏MUSK作下卦，以A為1，Z為26，如此類推，得出TRUMP是88，88÷8=11，無餘數，是坤卦；MUSK是64，64÷8=8，無餘數，亦是坤卦。88+64=152，152÷6=25餘2，即坤卦六二爻變。

坤卦

全卦上坤下坤，即特朗普與馬斯克，是以陰對陰，最好的解釋，是兩人都各懷鬼胎，表面是一套，骨子裏則另有盤算，各為自己的利益著想。而未來的發展，則要看變爻。坤卦六二的爻辭曰：「直方大，不習無不利。」所謂「直方大」，是正直、方正，度量夠大，胸襟要廣，也就是說，特朗普與馬斯克兩人，今後要開誠布公，彼此互信和包容對方，才能改善關係。倒是「不習無不利」，歷來的易學家解說紛紜。

筆者傾向將「不習」之「習」，解作「小雞」，因「習」字上面有「羽」，與禽鳥有關，而「習」應是小雞學飛，不斷嘗試。若應用於特朗普與馬斯克，「不習」是叫他們兩個勿再耍花樣才有好處。

師卦

令人擔憂的是，坤卦六二爻變，變卦竟是師卦，這是戰爭卦。美國何來戰爭？這就不得不參考焦延壽《易林》坤卦變師卦的林辭：「皇陛九重，絕不可登。未見王公，謂天蓋高。」言明絕不可以自稱陛下。回顧美國現時「不要國王」的示威遍地開花，似乎MUSK這個字已象徵了反特朗普的勢力，特朗普若繼續堅持要做國王，不做總統，很容易引發美國內戰！