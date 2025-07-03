從大壯卦看美國空襲伊朗（有片）

美國於當地時間6月21日採取「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)，出動125架美軍軍機，其中包括7架B-2隱形轟炸機，空襲伊朗。伊朗三地的核設施成為攻擊目標——分別是福爾多(Fordo)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Isfahan)。

這次空襲的觸發點源於以色列於6月13日向伊朗施襲。在此之前，美國總統特朗普還勸喻以色列停火，讓他和伊朗舉行談判，但以色列攻擊伊朗後，特朗普又讚揚以色列的軍事行動出色，說明特朗普此人像個陀螺，意見反覆，令人無所適從。

美國派出7架B-2隱形轟炸機空襲伊朗的核設施 (AP)

就在以伊局勢不穩之際，特朗普於6月19日揚言會在兩星期內教訓伊朗，但兩日後他就派出戰機向伊朗施襲，以迅雷不及掩耳之態，向伊朗立下馬威。領頭的B-2隱形轟炸機在伊朗核設施投下GBU-57「巨型鑽地炸彈」(MOP, Massive Ordnance Penetrator)，每顆重達13000公斤（30000磅），能穿透約18米的混凝土或60米的土層後爆炸。

雖然特朗普聲稱伊朗核設施已遭「徹底摧毀」，但效果成疑，會否言過其實？一些軍事爆破專家認為，摧毀伊朗核設施需要採用多輪打擊，對同一地點進行連續數天至數周的轟炸，因為它深藏山體下近80米的深處。另一方面，伊朗聲稱，在美國空襲前已經將大部分濃縮鈾轉移到其他秘密地點。

特朗普稱行動已「徹底摧毀」伊朗的核設施，但惹來質疑。(AP)

其實美國空襲伊朗，也有可能是「一石二鳥」，趁機打擊中國的「一帶一路」進展。因為「一帶一路」的倡議，伊朗在當中扮演重要角色。伊朗位於歐亞大陸的十字路口，是連接中國、中亞、中東和歐洲的重要通道。另一方面，早在2021年，伊朗和中國已簽署為期25年的合作協議，其中涉及能源、基礎設施、貿易和科技等領域。這次空襲，會否令這些協議有部分「爛尾」？

美國方面，特朗普的空襲，也引起他一些支持者的微言，恐美國捲入中東紛爭，掉入泥沼，有違他主張「MAGA（Make America Great Again，令美國再次偉大）」的諾言。而無論如何，特朗普空襲伊朗之後，他應無緣問鼎諾貝爾和平獎。

也不妨卜一卦看看美國空襲伊朗的後續。以「美國」為上卦，「伊朗」為下卦，「美」字9劃，「國」字11劃，得20劃，20÷8=2餘4，是震卦，為雷；「伊」字6劃，「朗」字11劃，得17劃，17÷8=2餘1，是乾卦，為天。全卦是雷天大壯卦，變爻是20+17=37，37÷6=6餘1，是初九爻變。

雷天大壯卦

大壯卦是陽氣強盛，造成傷害。大壯卦之「壯」，有三種不同意義：一是陽壯，陽氣壯盛；二是大撞，嚴重衝突；三是大戕，嚴重傷害。三種意義，都是偏凶。此卦以「羝羊觸藩」作警戒。羝羊即公羊，個性暴躁易怒，動輒以角抵觸；藩是藩籬，指籬笆。羝羊觸藩，指暴怒的公羊以角衝撞籬笆。

大壯因為陽氣過盛，氣勢過於壯大，震在外又有躁動傾向，所以很容易產生衝突、衝撞，進而造成傷害，可見美國空襲伊朗畢竟過於鹵莽。再看變爻，大壯卦初九爻辭曰：「壯於趾，征凶，有孚。」

雷風恒卦

初位為趾，有行動之初的意思，也隱喻這壯盛空有其表，以此出征，必凶無疑。有孚指有信驗，表示事情一定發生。變卦是恒卦，上震下巽，上震是陽動，指美國；下巽是陰動，指伊朗。看來伊朗是表面和解，暗中必謀報復！