  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

14/08/2025

從豫卦看香港黑雨的啟示（有片）

#易經看世界 #黑雨 #豫卦 #香港經濟 #玄學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    更多岑逸飛先生昔日文章，請按此

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　香港今年首個黑雨訊號於7月29日發出，第二次黑雨是8月2日，第三次是8月4日晚，第四次在8月5日早上發出，持續超過11小時，第五次在今日早上發出。今次天文台在17日內先後五次發出黑雨警告，是歷來單年最多，之前的紀錄是一年內發出三次，分別在2000年及2006年。

 

　　暴雨警告系統自1998年更新以來，天文台共發過31次黑雨，其中最長時間為2023年9月7日，持續16小時35分鐘。根據天文台定義，當香港廣泛地區錄得或預料會有每小時超過70毫米雨量，便會發黑雨訊號。從8月5日午夜12時至下午5時，本港大部分地區累積錄得超過200毫米雨量，而市區及新界東部分地區的雨量更超過300毫米。

 

 8月5日黑雨期間，將軍澳敬賢里停車場有逾20輛汽車被淹浸。(AP)

 

　　黑雨的出現，代表了氣候反常，這恐怕與地球變暖有關。根據2015年《巴黎氣候協定》設定的目標，將全球升溫限制在攝氏2度以內，並力求控制在1.5度以內。

 

　　但愈來愈多氣象科學家認為，較為理想的1.5度升溫控制目標已無法實現，因為二氧化碳排放量仍持續增加。

 

　　世界氣象組織指出，2025至2029年地球平均升溫幅度超過攝氏1.5度的機率極大。而事實上，全球氣溫每增加些小度數，都會加劇熱浪、極端降雨、乾旱，以及冰蓋、海冰及冰川融化。近月澳洲、法國、印度、中國和巴基斯坦都出現致命洪患，加拿大發生野火，泰國、印度、巴基斯坦等地則出現極端高溫。

 

巴基斯坦6月尾爆發洪災，致多人喪生。(AP) 

 

　　易學認為，「天垂象，見吉凶」，如今地球氣候反常，應是不吉之兆，然則香港8月5日的黑雨，又為香港帶來甚麼啟示？且以「黑雨」為香港起卦，以「黑」為上卦，以「雨」為下卦。「黑」字12劃，卦以八除，12÷8=1餘4，餘數4對應先天八卦是震卦，震為雷；「雨」字8劃，除8無餘數，對應先天八卦是坤卦，坤為地。全卦是上震下坤的雷地豫。

 

雷地豫卦 

 

　　至於變爻，上卦「黑」字12劃，加下卦「雨」字8劃，即12+8=20，爻以六除，20÷6=3餘2，餘數為2，即六二爻變。

 

　　按豫卦之「豫」，可有三解：一是預備、預防，有備無患；二是有餘，寬裕；三是豫樂、逸樂。對應香港現今情況，「豫」應是預防之意。《繫辭傳》云：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫」，即取預備、有備無患之義。再看六二爻辭：「介於石，不終日，貞吉」，這裏的「介於石」，有不同解釋。

 

　　「介」字，鄭玄作「砎」，為砥礪、磨練的意思，引申為品格耿介，堅定如石。國民黨前領導人蔣介石，以「介石」為名正是取此義。至於「介於石」，馬融作「扴於石」，扴為敲擊石頭的聲音，石為「金石絲竹」之石，即磬，故「扴於石」講的即是古代演奏作樂。若依《繫辭傳》，介於石即介如石，指對事理分辨清楚而堅定如石。不終日指判斷決策快速，不等一天過去就可見機行事，貞正則吉。

 

　　其實黑雨應是一個預警：香港的經濟前景不妙，要作好防備。一個很好的參考，便是麥當勞集團近日部署分階段出售旗下全港逾廿個商舖物業，首階段將以標售形式推出八個優質核心舖位，估值合共達13.5億元。麥當勞集團一向以投資精明見稱，這次決定不做業主改做租戶，顯然是對未來的物業市道不抱樂觀，所謂一葉知秋，大家應心裏有數。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

我要回應
更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #黑雨 #豫卦 #香港經濟 #玄學
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk