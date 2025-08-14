從豫卦看香港黑雨的啟示（有片）

香港今年首個黑雨訊號於7月29日發出，第二次黑雨是8月2日，第三次是8月4日晚，第四次在8月5日早上發出，持續超過11小時，第五次在今日早上發出。今次天文台在17日內先後五次發出黑雨警告，是歷來單年最多，之前的紀錄是一年內發出三次，分別在2000年及2006年。

暴雨警告系統自1998年更新以來，天文台共發過31次黑雨，其中最長時間為2023年9月7日，持續16小時35分鐘。根據天文台定義，當香港廣泛地區錄得或預料會有每小時超過70毫米雨量，便會發黑雨訊號。從8月5日午夜12時至下午5時，本港大部分地區累積錄得超過200毫米雨量，而市區及新界東部分地區的雨量更超過300毫米。

8月5日黑雨期間，將軍澳敬賢里停車場有逾20輛汽車被淹浸。(AP)

黑雨的出現，代表了氣候反常，這恐怕與地球變暖有關。根據2015年《巴黎氣候協定》設定的目標，將全球升溫限制在攝氏2度以內，並力求控制在1.5度以內。

但愈來愈多氣象科學家認為，較為理想的1.5度升溫控制目標已無法實現，因為二氧化碳排放量仍持續增加。

世界氣象組織指出，2025至2029年地球平均升溫幅度超過攝氏1.5度的機率極大。而事實上，全球氣溫每增加些小度數，都會加劇熱浪、極端降雨、乾旱，以及冰蓋、海冰及冰川融化。近月澳洲、法國、印度、中國和巴基斯坦都出現致命洪患，加拿大發生野火，泰國、印度、巴基斯坦等地則出現極端高溫。

巴基斯坦6月尾爆發洪災，致多人喪生。(AP)

易學認為，「天垂象，見吉凶」，如今地球氣候反常，應是不吉之兆，然則香港8月5日的黑雨，又為香港帶來甚麼啟示？且以「黑雨」為香港起卦，以「黑」為上卦，以「雨」為下卦。「黑」字12劃，卦以八除，12÷8=1餘4，餘數4對應先天八卦是震卦，震為雷；「雨」字8劃，除8無餘數，對應先天八卦是坤卦，坤為地。全卦是上震下坤的雷地豫。

雷地豫卦

至於變爻，上卦「黑」字12劃，加下卦「雨」字8劃，即12+8=20，爻以六除，20÷6=3餘2，餘數為2，即六二爻變。

按豫卦之「豫」，可有三解：一是預備、預防，有備無患；二是有餘，寬裕；三是豫樂、逸樂。對應香港現今情況，「豫」應是預防之意。《繫辭傳》云：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫」，即取預備、有備無患之義。再看六二爻辭：「介於石，不終日，貞吉」，這裏的「介於石」，有不同解釋。

「介」字，鄭玄作「砎」，為砥礪、磨練的意思，引申為品格耿介，堅定如石。國民黨前領導人蔣介石，以「介石」為名正是取此義。至於「介於石」，馬融作「扴於石」，扴為敲擊石頭的聲音，石為「金石絲竹」之石，即磬，故「扴於石」講的即是古代演奏作樂。若依《繫辭傳》，介於石即介如石，指對事理分辨清楚而堅定如石。不終日指判斷決策快速，不等一天過去就可見機行事，貞正則吉。

其實黑雨應是一個預警：香港的經濟前景不妙，要作好防備。一個很好的參考，便是麥當勞集團近日部署分階段出售旗下全港逾廿個商舖物業，首階段將以標售形式推出八個優質核心舖位，估值合共達13.5億元。麥當勞集團一向以投資精明見稱，這次決定不做業主改做租戶，顯然是對未來的物業市道不抱樂觀，所謂一葉知秋，大家應心裏有數。