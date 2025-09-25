  • 報價
世事政情
易經看世界
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/09/2025

從坤卦看特首第四份施政報告（有片）

  岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　2025年9月17日，特首李家超發表新一份《施政報告》，是他上任後的第四份，涵蓋房屋政策、餐廳寵物友善、北部都會區、AI（人工智能）發展、高級公務員責任制等。

 

　　這份《施政報告》繼續沿用綠色封面，特首也戴上綠色領呔。其實「綠色」是雙刃劍，它一方面帶來正面信息，代表成長和環保；另一方面，漫畫也有綠魔怪，是蜘蛛俠死敵，代表邪惡。可見一份綠色《施政報告》，似乎也暗喻它可正可邪，視乎讀者用甚麼心態去評價。

 

 新一份《施政報告》的封面續沿用綠色，特首李家超也戴上綠色領呔。（Nelson攝）

 

　　回看這次《施政報告》主題，一共16個字：「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」。後八個字只是陪襯，主要是前八個字，以「深化改革」為主，「心繫民生」為輔。至於所謂「發揮優勢」，香港如今還有甚麼優勢可言？

 

　　以香港的貨櫃碼頭吞吐量來說，過往曾在全球貨櫃港口名列前茅，但自2014年以來，香港的貨櫃吞吐量持續萎縮。2024年香港全年吞吐量下跌近5%，創28年新低。現今香港已跌出全球十大貨櫃港口之列，第一名是上海，第二名是新加坡，第三名是寧波。

 

 香港貨櫃吞吐量持續萎縮，已跌出全球十大貨櫃港口之列。(AFP)

 

　　再看所謂「深化改革」，已說明這份《施政報告》並無新意。因為「深化」就是延續過往的既定政策，將之加強、擴大而已，沒有任何開創性。整份《施政報告》，重中之重是宣布加快北部都會區發展，並成立「北都發展委員會」，由特首親自領軍。特首在宣讀北部都會區發展時，已聲稱他對此事心急如焚。

 

　　此一重大發展項目，旨在成為香港經濟的「新引擎」，預計將提供超過50萬個新住宅單位及50萬個新職位。該計劃以「產業帶動，基建先行」為主軸，並透過興建連接香港與內地的交通基建，融入大灣區發展策略。至於其他施政要點，例如長者北上安老可獲每月5000元優惠、初生子女可享額外免稅額達兩年，以及明年成立「香港人工智能研發院」等，都不過是餐前小食而已。

 

特首宣布加快北部都會區發展，並親自領軍「北都發展委員會」。(Envato) 

 

　　從易學觀點看，任何事都要配合天時、地利、人和，特首雖然對北部都會區的發展心急如焚，但所謂欲速則不達，有時有些事急也急不來。而且有所得必有所失，北部都會區提供50萬個住宅單位，供應增加，私人物業市場的需求相應減少，樓市更難有向上空間，對振興香港經濟有無影響，尚須拭目以觀。

 

　　也不妨卜一卦看看今次《施政報告》的成效，我以「深化改革」起卦，以「深化」為上卦，據《康熙字典》筆劃，「深」字12劃，「化」字4劃，12+4=16，卦以八除，16÷8無餘數，得出坤卦；以「改革」為下卦，「改」字7劃，「革」字9劃，相加16 劃，也是坤卦。上下兩卦相加是16+16=32，爻以六除，32÷6餘2，是六二爻變。

 

坤卦 

 

　　乾卦進取，重精神；坤卦重物質發展，符合《施政報告》的「深化改革」。而且坤卦代表民眾，也與《施政報告》的「心繫民生」呼應。問題在於，坤卦是利西南，不利東北，似乎與北部都會區發展格格不入。且坤卦是春占不利，香港至少也要到明年夏天才會轉運。

 

　　而六二爻辭謂「直方大，不習無不利」，柔中帶剛，是否勸說特區政府要保持香港特色，不要過於仰人鼻息？變卦是師卦，與明年兵凶戰危的赤馬年吻合。

 

師卦

 


 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk