  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

09/10/2025

從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案（有片）

#易經看世界 #美國 #特朗普 #加沙和平方案 #加沙和平 #諾貝爾和平獎 #停火 #中東 #巴勒斯坦 #臨卦 #玄學 #國際評論
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    更多岑逸飛先生昔日文章，請按此

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國白宮於9月29日公布終結加沙近兩年戰爭的20點方案，促使巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈馬斯」(Hamas)釋放人質，並規劃加沙走廊的未來發展。以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普在白宮一同發表談話時，對這項計劃表示審慎支持。

 

　　筆者無必要在這裏細述20點計劃的內容，只須指出，其中涵蓋停火、人質交換、以軍分階段撤離到國際維穩部隊進駐，以及加沙將由臨時過渡管理架構治理，並由新成立的「和平理事會」監督，由特朗普擔任主席，其他成員包括英國前首相貝理雅(Tony Blair)。

 

 特朗普提出終結加沙戰爭的20點方案，內塔尼亞胡表示審慎支持。(AP)

 

　　特朗普快速要為加沙和平進展邀功，原因之一可能是他極想獲得今年的諾貝爾和平獎。他宣稱促成近期七場戰爭和平落幕，包括柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧旺達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與埃塞俄比亞，以及亞美尼亞與阿塞拜彊。他已聲言，若他得不到獎，會是對美國的侮辱。今年諾貝爾和平獎將於10月10日宣布，且看他能否心想事成。

 

　　特朗普雖然急於想加沙停火，但實際問題並不是那麼容易解決。首先是以色列撤出的問題，20點方案未有列出以軍撤出的時間表或明確撤出的標準，而且到底由誰判斷甚麼時候達成全部撤出的條件？始終是未知數。

 

　　其次是，20點方案提出臨時的國際維穩部隊前往加沙，但目前未知哪些國家願意派兵參與，內容也沒提及部隊的責任及交戰規則，其定位究竟是軍隊還是警隊，抑或是觀察員都未有釐清。第三是20點方案指出，會有一個過渡治理委員會管理加沙，直到「巴勒斯坦自治政府完成改革」，不過沒列明這個巴勒斯坦自治政府如何才能符合標準。

 

 在20點方案中，並無以軍撤出加沙的時間表。(AP)

 

　　最重要的問題是巴勒斯坦的建國。內塔尼亞胡已斬釘截鐵表明，以色列絕不容許巴勒斯坦建國，而20點方案提到，當加沙的重建取得進展且巴勒斯坦權力機構改革計劃實施後，最終可能為巴勒斯坦建國創造條件，但這只是一個「可能」，而非必然發生，未來發展畢竟是個隱憂。

 

　　估計這20點方案，哈馬斯大半不會照單全收，可能只接受部分提議。也不妨卜一卦看看這20點方案的成效。本來我想用「以色列」做上卦，「哈馬斯」做下卦，後來發覺不行，因為Hamas有兩個中譯，一為「哈馬斯」，另一為「哈瑪斯」，難以取捨。其實「以色列」應用希伯來文，「哈馬斯」則用阿拉伯文，但這兩種語言我都不懂，只好沿用英文起卦。

 

　　用「ISRAEL」起上卦，得64數，卦以八除，無餘數，是坤卦，為地；以「HAMAS」起下卦，得42數，除以8餘2，得兌卦，為澤。全卦為上地下澤的臨卦。至於變爻，64+42=106，除以6餘4，即六四爻變。

 

地澤臨卦 

 

　　臨卦之「臨」，有「監臨」之意，很符合今次特朗普在加沙停火協議所扮演的角色。卦辭曰：「臨，元亨利貞，至於八月有凶」，不少學者都認為「八月」是指8個月，會否20點方案即使帶來好消息，8個月後（即明年6月）又會有問題？而變爻的六四爻辭曰：「至臨，無咎」，「至」為來到地面，上卦之坤為地，又為民眾，故哈馬斯若為加沙人民著想，對20點方案也不會斷然拒絕吧？

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

我要回應
更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #美國 #特朗普 #加沙和平方案 #加沙和平 #諾貝爾和平獎 #停火 #中東 #巴勒斯坦 #臨卦 #玄學 #國際評論
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk