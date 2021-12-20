轉左的洪都拉斯 能否扭轉自身悲劇

繼尼加拉瓜棄台與北京復交後，大家都在猜測，洪都拉斯會否是下一個中美洲國家步尼國後塵？新選出的左翼總統希奧瑪拉．卡斯特羅(Xiomara Castro)在競選時曾表示如當選則考慮終止與台邦交而投向北京，當選後其幕僚又說一切未定，這要視乎和美國的關係。言下之意，美國能否接納希奧瑪拉是個關鍵。

眾所周知，希奧瑪拉的丈夫塞拉亞(Manuel Zelaya)在09年一場軍人政變中被迫下台流亡鄰國，時任美國總統奧巴馬對此欲拒還迎，後來《維基解密》取得有關美國多份外交檔案，證實美國是該次政變的幕後黑手。

洪都拉斯。 (iStock)

一切從塞拉亞尋求修憲說起。2009年，南美洲正處於聲稱廿一世社會主義革命的高峰期，多國左翼領導人紛紛推動公投，修改憲法來配合改革。這股浪漫革命風潮終於吹到中美洲，洪都拉斯選民選出他們眼中具有進步思想的賽拉亞，但其實塞拉亞並不怎樣激進。他上台後只是想解決前朝政策所造成的勞工積怨、土地分配問題、改善經濟情況而已。

因應時代變遷進行修憲本來是正常之事。上世紀八十年代以前的拉美國家憲法，都有一個共同點，政治權利集中在富裕階層手中如大地主、教會和企業等，而軍方則與這些富裕階層連成一線，原住民反之被排斥於政治進程之外。

到了上世紀七、八十年代，拉美地區風起雲湧，當地的抵抗運動波瀾壯闊，同時，冷戰亦進入高峰期，美國深知過去支持軍人獨裁政權不得民心，令到左翼思潮在拉美大有巿場，因此到老布殊上台一改作風，支持拉美民主體制的建立，以配合新自由主義再出發。

拉美的政治體制乃是複製美國的總統制，美國總統都可以連任一屆，其他拉美國家亦然。可是，作為美國附庸國的洪都拉斯，總統卻例外地只能當一屆，原來當中大有文章。這個設計與利益分配有關。

當洪都拉斯進入民主化，利益集團中各派系爭相掌權，為了讓大家有機會輪流執政，因此一屆總統設計便可擺平利益集團之間的紛爭，並且能操控民主機制。因此，塞拉亞推行修憲，可以說是打破了各方既得利益結構，因而引起精英集團極大反彈。

此外，塞拉亞還與美國眼中釘委內瑞拉簽署石油合作協議，美國的外圍組織便隨即行動，資助「洪都拉斯私人企業會議」和「國際私人企業中心」在大企業和塞拉亞之間煽動矛盾。當矛盾被推到最高點，軍方高層認為政變時機成熟，行動前一晚秘密與美國國防部高官見面。據報道，美國就是害怕塞拉亞得力於委內瑞拉的幫助，提高他在國內的聲望，從而加強了南美左傾領導人的影響力，倒頭來削弱美國在拉美這個後花園的利益。

結果逼走塞拉亞，換上親美右翼領導人後，洪都拉斯向跨國大企業的利益完全打開了大門，自此該國經歷了漫長的新自由主義進程，國家變得愈來愈貪腐，毒梟橫行，有美國支持的前總統洛沃一家更被揭發與毒梟合作以保政權，令美國十分尷尬。

嚴重的貧富差距也令得洪都拉斯全國990萬人口，生活在貧困線下高於六成，每天生活受暴力威脅。貪污與撙節措施同時發生。生活於水深火熱的洪國人民大舉往外逃，以解決饑餓問題，而這兩年洪國難民潮更一度困擾美國。

洪都拉斯成為世上最窮和最危險的國家之一，特別對婦女而言，強姦暴殺無日無之，日落後婦女不敢走在街上，該國早被稱為「地球上對女性來說最危險的地方之一」。諷刺的是，今次卻選上首位女總統，而且她是與丈夫一樣左傾的塞拉亞夫人，這可謂是打了華盛頓一記耳光。

塞拉亞夫人得到了全國渴望變革的邊沿及草根社區廣泛授權，這個由下而上的民主來得不易，新總統任道重遠。可是，要重整國家必須修改偏重精英利益的舊有憲法，這是塞拉亞的未竟之願，同時也是其夫人上台後最嚴峻的挑戰。洪國人民正關注，國內傳統利益和美國將如何回應？