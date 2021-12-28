冷戰結束三十年 新俄羅斯的困境

三十年前的12月26日，龐大的蘇聯帝國一夜瓦解，震驚世界，同時為美蘇冷戰畫上休止符。原屬這個帝國版圖的十六個國家霎時不知何去何從，分別走自己的路是如此的理所當然，這包括在蘇聯灰燼上重建的新俄羅斯。但要怎樣轉身？而我們從中又得到怎樣的一課？

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蘇聯的解體給獨立的新俄羅斯人帶來了前所未有的困境。當時成為俄羅斯聯邦首任總統的葉利欽，立即開始一項雄心勃勃的計劃來重組俄羅斯的政治和經濟系統，這稱之為「休克療法」(shock therapy)，他提倡快速從國家計劃經濟過渡到面向世界的市場經濟，同時將民主引入俄羅斯。

結果此項療法卻令俄羅斯深陷蕭條，而改革頭十年則成許多俄羅斯人痛苦的記憶，令年長一輩渴望重返社會主義，也讓普京有崛起的機會。因此，有不少評論直指俄國的「休克療法」以失敗告終。

這個「休克療法」乃是由知名美國經濟家薩克斯(Jeffrey Sachs)為轉型中的俄國和東歐度身訂做。甚麼叫「休克療法」？這原本是一個醫療用語，被薩克斯引入經濟領域，開始時是用來解決惡性通脹的應急方案，主要靠政府以強硬措施在最大範圍內展開私有化，用最短時間衝擊市場，當經歷經濟停滯(休克)後再讓市場自我調整。

說來也非常諷刺，「休克療法」令俄羅斯的國家資產迅速轉進一小撮既得利益者手中，製造了七大寡頭禍延俄羅斯好一段時期。看來雖然改革帶來多元商品供應，但它並沒有創造一個真正的自由市場，反之做就了一個國家資本主義體系，在這個體系中，官僚、資本家和政客的聯盟能夠將蘇聯經濟中最有利可圖的部分私有化到他們自己口袋裏，然後融入資本全球化裏去。

在俄羅斯，休克療法的改革只為資本帶來好處，完全沒有關心到對老百帶來的痛苦影響。國有工業崩潰，許多人失去了工作，還有惡性通貨膨脹、流氓亂竄、政治貪腐、貨幣擠兌、極度貧困、酗酒增加、人民健康狀況下降，但超級富豪卻在揮霍財富。

難怪在俄羅斯年長一輩之間出現一片社會主義懷舊潮，他們認為發生在俄羅斯土地上的革命尚未完成，因此蘇聯瓦解這一巨變，是沒有甚麼好慶祝的。

即使年輕人要百分百擺脫列寧幽靈，擁抱全球化，可是他們大多對目前俄羅斯的政經狀況都表示失望，他們一樣感到革命尚未完成。當人在俄羅斯，便會發覺這個國家外強內乾。近年該國高調展示軍事力量，從參與敘利亞戰爭到吞併克里米亞，表現一副大隻佬的姿勢，怎知國內人民生活差強人意。

曾經是工業大國的俄羅斯，想不到現在工業凋零。以汽車為例，除了蘇聯時代的Lada外，大多都是入口的。即使手機也沒有一部國產，連輕工業也在衰落中，背後遠因正正與1991年蘇聯解體有關，其後整個90年代陷入寒冬，社會出現了嚴重的貧富兩極分化，經濟也極端倚重能源資源，走向原材料出口的單一發展，因那些寡頭要謀取暴利，盡快完成了資本積累過程。最要命的是，他們把大部分的收入沒有用於國內生產，而是把大量的美元投向西方，令到本已資金匱乏的國家經濟發展受到重重阻礙。

在現今的俄羅斯，大家都知問題所在，卻苦無有效方案。