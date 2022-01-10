一周前，被視為中亞地區最穩定的大國哈薩克，因政府取消燃油氣價格上限，激起全國大規模抗議示威，一發不可收拾，現在才暫告平息，但威脅未除。期間哈薩克總統托卡耶夫向由俄羅斯領導的「集體安全條約組織」尋求抗暴援助，並用上「反恐法」來對抗示威者，西方對此密切關注，批評俄羅斯借機介入哈國內政。

其實哈薩克及其所在的中亞地區，並不是西方的傳統勢力範圍，反之俄羅斯則一直視之為它的後花園。無論在歷史或地緣上，俄羅斯和中亞關係深厚，特別是哈薩克，與俄羅斯有很長的邊界線。不過，該國一樣是中國的重要鄰居，而且和敏感的新疆接壤。近年更是中國「一帶一路」不可或缺的夥伴。因此，中國對哈國的騷亂比西方還要關注。

連接歐亞兩個大陸的哈薩克，這個中亞的大阿哥，既然在新絲綢之路上扮演橋頭堡的角色，那麼運輸和物流服務便自然很重要。還有貫穿中國西部經俄羅斯聖彼得堡抵達西歐的雙西公路，但俄羅斯偏偏就是不給你及時建起來。

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數年前在哈薩克採訪時，一位當地知名經濟學家慕丹史羅夫(Kairat Moddashov)這樣告訴筆者，中國要在俄羅斯的「後花園」擴展其勢力，當然會引起後者的反彈。或許中國有點幸運，踫上俄羅斯經濟現亦正陷經濟危機，又正遭西方制裁，要抵抗中國亦缺乏國力。當地人笑說，軍事保護上交給俄羅斯，而經濟則不得不依靠中國了。

哈薩克是世界十大產油國之一，同時也盛產鈾礦，蘇聯時代作為加盟國，它是蘇聯的能源重地，農業亦一樣豐富。可是，1991年脫蘇獨立後，新政府重能源而輕農業，而爭相來到哈國投資的外商，有百分之九十都是集中在能源產業上，中國更是表表者。

哈薩克這種不平衡的經濟結構，最易受國際市場的衝擊。因此，隨著近年能源價格持續下滑，哈國的經濟也迅速進入不景氣，其貨幣堅戈更貶值了五成。前任總統納札爾巴耶夫有見及此，在任時欲借「一帶一路」之勢，拋出一個名為「光明大道」的新經濟政策，推行多元經濟。他還有意把首都阿斯塔納打造為中亞地區的金融中心、新杜拜，還密密派人到香港和上海學習呢。

因此，當這位在任已三十年，被西方指責為獨裁者的政治強人，正在為改革麼拳擦掌時，卻於19年突然自願辭職，大家都感奇怪，就好像今次全國騷亂，我們可能亦不解，為何發生在這個最穩定的中亞國家？

不過，15年當納札爾巴耶夫計劃回歸農業，因急需資金而修改土地法，允許外國人租賃哈薩克農用耕地，從十年提高到二十五年，其實當時一樣激發了全國的大規模抗議活動。名義上民眾是擔心政府的土地改革，令外資特別是中資壟斷該國農地，令農民失去土地主權，但最大的理由乃是經濟不景氣，不少人心底裏對政府有怨氣，借題發揮，更何況哈國一直存在嚴重貪污現象，早積民怨。

由納札爾巴耶夫親手挑選的現任總統托卡耶夫，在倉促的大選中當選後，這三年間卻無甚作為，中國的「一帶一路」亦停滯不前，加上疫情嚴峻，民生水平大降，有人歸咎納扎爾巴耶夫垂簾聽政，令內鬥不斷，加促今次大示威，去年更遇上阿富汗局勢突變，在內憂外患下，令激進主義有機可乘。事實上，數年前敘利亞戰爭使其恐怖活動外溢，曾威脅中亞地區的安全。

不過也有分析指於中美博奕下，在「一帶一路」扮演重要角色的哈薩克，難免受西方關注，更有陰謀論者認為今次大騷亂背後有西方在挑撥。無論如何，哈薩克的穩定關乎到中俄兩國的重大利益，該國局勢將如何發展，正牽動著中美俄三國神經。