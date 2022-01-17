昂山素姬處境堪虞，緬甸「內戰」啟示

被軍方推翻的緬甸前國務資政昂山素姬及前總統溫敏，日前遭緬甸法院加控5項貪污罪名，每項最高可判囚15年。這連串控罪令他們的刑期不斷增加，國際社會再度擔憂昂山素姬等人的處境，並反映各方斡旋行動沒有奏效。

(iStock)

換言之，自去年2月緬甸軍方，透過政變推翻民選政府所引發的一場「內戰」，至今仍看不見曙光，不僅外資包括港台企業，損失慘重，大家亦關注緬甸持續惡化的局勢，對地區安全所帶來的影響，同時也難免給鄰近國家帶來收容難民的壓力，而泰國首當其衝。

原定下不干涉成員國內政的「東盟」，去年4月終打破規矩充當調停角色，跟緬甸軍人達成五項和平共識，可惜後者並未完全遵守，結果今年10月在召開東盟峰會前兩周突然宣布，拒絕邀請緬甸軍政府領袖敏昂萊出席領導人峰會，變成「東盟減一」，但這還是無法令緬甸軍政府願意妥協。

即使美國揮出制裁大棒，但當緬甸軍方面對核心利益時，也難就範。至於中國，她則一直態度曖昧。為保「一帶一路」下中國在緬甸的經濟利益，北京不得不保持與軍方的友好關係，但實際上她與昂山泰姬領導的「民盟」關係更為要好，這可從疫苗援助上可見端倪。中國提供疫苗給軍方的同時，也向屬軍方敵人的多個民族地方武裝組織(民地武)供給疫苗。

事實上，由「民盟」主導的反政變運動，已組成影子政府「民族團結政府」(NUG)，有國內武裝組織及民地武與之聯手，並向一般平民進行武裝訓練。他們甚至高呼緬甸人與所有的民地武力量組成一個聯邦軍，一起來對抗緬軍。

這樣看來，緬甸已徹底陷入內戰狀態中。面對如斯動盪的情況，軍方祭出更強硬的手段來打壓少數民族，多個少數民族地區遭受緬軍不停炮轟，幾乎變成死城。而少數民族議題早為今次反政變運動中，火上加油，同時也是這個多民族國家的一個死結。

由於英殖時代殖民政府打壓緬族，卻寬待少數族群，這令到自緬甸在1948年正式宣布獨立之後，軍方挑起大緬族主義的民族主義思潮，造成與其他少數民族不斷產生矛盾衝突，導致後者武裝起來求自保。東北部和東南部分別有克欽族、克倫族、克耶族，和有華人血統的果敢族，他們各自擁有武裝組織，爭取獨立或真正的平等自治。

在飛機上俯瞰緬甸，可看到貫穿緬甸的伊洛瓦底河，而這條綿長的河流孕育出肥沃的農耕地，還有資源富庶的山區，茂綠的叢林，從礦產、柚木、寶石，再加上油田，令緬甸尤如一個寶藏，受鄰國的中國覷覦自不話下，首先工業化的英國更像餓狼撲入緬甸，並在十九世紀展開殖民，成為英殖印度版圖一部分。

英國殖民者對少數族群地區，採取分而治之的制衡政策，最大少數族群的克欽族和克倫族，深受西方傳教士影響，不少改信基督教，並同時重點培養成英軍主力，與當時參與獨立運動的緬族埋下矛盾。從中可看到，殖民遺下問題至今未有解決，族群問題一直困擾緬甸，而多個少數民族地區與緬軍早處於內戰狀態，現在又與主流緬族反政變運動匯流，使內戰規模不斷擴大，可以說是一發不可收拾。

如軍方不肯為大局與民主派展開和談，那麼，今場內戰勢必曠日持久，而昂山素姬命運更是堪虞。緬甸由東南亞投資處女地變成投資危險地，穩定之路漫漫。