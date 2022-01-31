從冬奧看中國和波蘭關係

當歐盟大國和應美國抵制北京冬奧，不派領導層出席之際，同為歐盟成員國的波蘭卻宣布總統杜達將親自前往北京為其運動員打氣，並辯稱波蘭是一個主權國家，可以決定自己的對華政策。波蘭是美國的盟友，但波蘭與中國的關係也非常友好。如繼續僅僅為了取悅美國人而批評中國，已不再符合波蘭的國家利益云云。波蘭總統府這樣一說，強化了她在歐盟眼中作為「壞孩子」的形象。

(CNS)

2018年，這個「壞孩子」由於堅持對司法體系進行全面改革，以便政府對獨立機構加強管控，尤其是公共媒體和司法機構，歐盟和不少國際機構認為這一司法改革損害了司法獨立和法治，有違歐盟的核心價值，正式開啟對波蘭「史無前例」的審查，差點兒被踢出歐盟。這風波都與民粹總統杜達有關，他是「法律與公正黨」內年輕保守派力量的代表，信奉社會保守主義，捍衛傳統家庭價值觀，反對墮胎和同性戀；他支持國家福利、司法改革和對媒體加強控制。

再加上不滿歐盟對中東和阿富汗難民的處理問題，杜達早與歐盟不咬弦，今次他不跟大隊對冬奧進行外交抵制，似乎可以理解，更何況杜達曾表示希望透過中國的「一帶一路」來突顯波蘭在歐洲地區的優勢，並為波蘭產品帶來更大的市場，以振興正在下滑的國家經濟。

年前我在華沙的旅館，碰上一位來自鄭州的年輕人，二十歲，正在波蘭某大學唸經濟學。我問他為何選擇波蘭？因鄭州有火車直通波蘭，我「哦」了一聲，真不知呢！後來再認識另一位在波蘭留學的內地生，他告訴我成都也已開通往波蘭的貨運火車，很快有客運，成都並將是中國通往歐洲的大站。

中國近年無疑積極推動與中東歐的經貿關係，特別在2007年至2009年期間由美國所引起的全球金融海嘯，波及到歐洲爆發歐債危機，中東歐國家在經濟上對倚靠美歐國家失去信心，因而轉向展示出經濟實力的中國，中國借勢在2012年成立中東歐「16+1」的合作機制(指中東歐十六國加上中國)，2019年希臘的加入，使得該合作機制升級為「17+1」。

可是，波蘭也不是一面倒向北京，杜達不時批評17+1機制成果未如理想，並指中東歐國家與北京的貿易存在互惠互利「不足」的情況。另方面，波蘭跟美國仍然保持緊密關係，又容許美國在其國境內建導彈防禦基地。由於得依靠美國和北約的軍事實力來對抗來自俄羅斯的威脅，前年便跟著美國打擊中國電訊企業華為在波蘭發展5G的市場地位，而且更發生華為駐波蘭銷售總經理王偉晶被指控捲入間諜活動，令中國十分不滿。

就此新聞事件，內地媒體很愛用的一張照片，便是習近平手捧波蘭蘋果，狀甚享受地與在旁的官員交談。波蘭的確盛產蘋果，近年該國積極把蘋果產品推入中國內地，還有肉食，波蘭的豬牛家禽乃是全天然豢養，可謂是頂級靚肉，波蘭肉食商看準中國龐大的中產階級崛起，講究飲食質素，加上「一帶一路」，正準備大展拳腳之際，奈何中美科技戰消煙波及波蘭，這對中波關係不無影響。

今次杜達卻又力排歐美壓力，高規格地迎接北京冬奧，看來有安撫北京之意，畢竟這是屬於全球的體育盛事，他有站得住的理由向歐美說不，另方面，波蘭亦有需要在歐美之外尋找另一市場，俄國不行，那便只有中國了。但中國也得明白，單靠經濟建立的關係是脆弱的。而波蘭經常游走於反覆的立場，從歷史上看，該國的確是個矛盾綜合體。