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07/02/2022

美國禁運古巴60周年 濫用制裁代價

#制裁 #古巴 #美國 #人權 #美元霸權
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　美國熱愛制裁手段，而古巴面對其制裁，今個月正好走到了第60個年頭。1959年卡斯特羅和哲古華拉等革命者推翻了舊古巴獨裁政權，實行社會主義，這隨即令美國非常不安，開始對古巴展開制裁行動。到了19622月時任美總統甘迺迪，更對古巴實施全面經濟禁運，這是有史以來最漫長及最嚴厲的單邊制裁政策，明顯違反了《聯合國憲章》及其所定下的國際法。

　

　　因此，聯合國從1992年起，不斷以投票方式獲大比數支持中止美國對古巴的禁運。事實上，美國國內也有57%選民支持解除禁運，只有29%反對。古巴外交部長則指制裁就好比COVID-19，使古巴窒息。美國聲稱制裁乃是針對政權，目的是讓古巴實現民主自由與基本人權，但這反之令老百姓成為最大的受害者，古巴政權至今仍屹立不倒。

　

　　聯合國糧食及農業組織(FAO)報告說，禁運直接影響了他們在古巴的工作，導致古巴的農業產量急劇下降。聯合國環境規劃署(UNEP)更指出制裁如何打擊他們在環境問題上進行區域合作的可能性，並阻止了關鍵技術的傳播。聯合國開發計劃署(UNDP)也列舉他們在美國對古巴經濟制裁下，在推動全球抗擊愛滋病、結核病和瘧疾基金等項目時遇到的阻礙。

　

(CNS)

　

　　奧巴馬在任期間試圖改善與古巴的關係，並在2015年和時任古巴總統勞爾共同宣布兩國正式建交。不過，特朗普上任後，在歐洲盟友的眾多反對聲音中，不僅推翻他前任對古巴的放寬政策，而且更加辣之，並把古巴重新列回「支持恐怖主義國家」的名單上。

　

　　拜登上台後並未對前政府的任何制裁做出實質性改變，反而更加大限制在美的古巴僑民匯款，使到不少受接濟的古巴家庭頓失支持而發愁。古巴人在制裁下陷入貧窮和孤立的狀態，那麼，美國又怎樣透過這手段為古巴人民帶來人權，讓他們決定自己的未來？除非結束禁運，給與古巴生存的機會，不然那些冠冕堂皇的理由都只是虛偽的言說。

　

　　為甚麼美國愈來愈愛上制裁手段？因為它被視為比宣戰成本更低、風險更小，但比像徵性的決議更嚴厲。不過，另方面這也與美國的衰落有關，所以他們才急於尋求最簡易可行的制裁工具。可是太過濫用亦不是沒有代價的。首先，制裁容易引發人道主義危機，令美國聲譽受損，例如阿富汗。美國對阿富汗的制裁是最殘酷和最不人道的，目前已引發本世紀最大規模的人道災難，可以等同於慢性大屠殺，甚至種族滅絕。

　

　　據聯合國報告稱，阿富汗有接近二千三百萬人口正面臨極度飢餓，至少有一百萬兒童處於餓死的邊沿。如這樣繼續下去，平民的死亡人數可能比過去戰爭二十年還要多。

　

　　這種有違人道的單邊式制裁，結果只會令盟友以及國際社會也覺反感，同時亦沒有得到有關國家的讓步。就如伊朗，即使在經濟上受到制裁的打擊，但至今仍不願意屈服，而且還加速鈾濃縮行動以推進核計劃，實行與美國對著幹。2014年，一項基於北卡羅萊納州大學數據的研究發現，制裁最多只有1/31/2的機率令其他國家妥協。這已是學術界對制裁功效的最大化估計。其實連美國政府都不肯定制裁可發揮多少作用，或許最終只能成為無實際意義的政治表態。

　

　　美國以制裁脅逼他國就範這種做法，乃是建基於美元在國際金融的霸權地位。過度使用只會促使受威脅的國家，設法繞過美元霸權以削弱美國的長臂管轄能力。近年俄羅斯主權基金高調宣布拋售所有美元資產，在國際交易上逐步以歐元和人民幣代替，若有更多國家照樣做，美元霸權勢將受到更大的挑戰，從而加促美國的衰落也說不定。

 

 

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