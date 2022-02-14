狼來了？美國欲騎劫北約走上不歸路

過去兩星期美國不停放風，俄羅斯不是明天入侵烏克蘭，便是在未來數星期內採取侵略行動；不是在冬奧結束前，便是在冬奧結束後，這樣來回講了好幾次，並大張旗鼓撤僑及調兵遣將，還要求北約造好戰爭準備云云。這不禁令我想起小時候聽過的「狼來了」這故事。美國如此表現不是由於神經過敏，或是真的收到這樣情報，而是有目的地煽風點火。

如歐洲和俄國關係惡化，從而打擊兩者的能源合作，美國是最大的得益者吧。難怪美國經常代德國喊話，制裁俄國從取消北溪二號開始，這是一條由俄國經波羅的海直接到達德國的天然氣運輸管道，早於去年工程已完成。自喊停後，歐洲燃油大幅漲價，推高了通脹指數。失去了俄國的天然氣，取而代之便是美國昂貴的頁岩油，美國並由此可力保其美元霸權。看來，最想見到俄烏開戰的可能是美國了，即使只是一場偽戰爭。

除經濟外，美國亦可加強她在北約的軍事領導角色，她推動北約對準俄羅斯這位宿敵之餘，亦把戰線拉到中國去。日前白宮公布總統拜登任內第一份印太戰略報告，報告中特別強調來自中國的挑戰。事實上，當三年前北約在七十周年峰會，制定出「北約2030」未來10年的改革報告，雖仍以俄羅斯為主要對手，但也加上了作為假想敵的中國，指出中國對北約具有系統性威脅，這將是北約未來戰略的重要一環。

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作為一個西方軍事聯盟，當他們這樣描述中國，其意思必然是在軍事安全領域上。中國又不在大西洋地區，如何威脅北約成員國的安全？可是，即使中國在其所屬的亞太地區有加強軍事力量的跡象，理論上不屬北約所能置啄的範疇。現在北約指面對中國的威脅，似乎令人感到混淆，這種說法似乎和因中國崛起而引發的一切問題有所混為一談。

要規範中國在各領域合乎西方眼中的國際標準，也不應由北約來出手，特別在經濟和科技上，這與北約角色何干？要知道，1949年3月由美國、英國和法國成立北大西洋公約組織，旨在對付蘇聯為首的東歐集團，以及應對大西洋區域安全問題，屬冷戰時期產品。在蘇聯解體後，北約其實已經完成了歷史使命，有評論認為不應再發揮軍事角色，又或轉換成不同性質的組織。

可是，冷戰雖結束，美國繼續軍事擴張，領導北約參與了多場戰事，從南斯拉夫解體到佔領阿富汗、利比亞和敘利亞內戰等，直到特朗普高呼要美國再次強大，要求北約成員國分擔更多的軍費，換言之即維繄軍火商的利益，至今北約軍事開支已佔全球國防開支的70%。

俄羅斯在葉利欽時代與北約曾有過短暫蜜月期，到普京上台後俄國又成了北約的重點目標。為了削弱俄國在其傳統勢統力範圍的利益空間，北約更不斷東擴甚至到俄國門口的高加索，格魯吉亞首先成為犧牲品。為了拉攏格魯吉亞加入北約，美國在背後助長親美反俄力量；俄羅斯也不甘示弱，利用南奧塞梯和阿布哈茲來分裂格魯吉亞，令到前蘇聯地區動蕩不安。

北約東擴乃是後冷戰時代的重要國際事件，這必對北約本身及各成員國的發展，以至全球秩序特別是歐洲安全格局，帶來無法估量的影響。美國企圖為複雜多變的國際關係作簡單化定調，並欲以北約為武器對付中俄兩國，歐盟成員國真的會跟隨嗎？顯然當中的新舊歐洲有不同看法，可另文分析。

無論如何，我們現在所看到的是，北約這個原局限於北大西洋的軍事聯盟，現在已變成伸到全球的組織，與當年成立的初衷已不一樣了。



