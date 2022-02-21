印太戰略下崛起的印度，卻成「失敗國家」

拜登上周公布上任以來第一份印太戰略報告，整份報告繼續沿用特朗普的思維，就是為了抗衝中國，一樣高呼要幫助印度「崛起」，並把印度捧為美國在印太地區的基石。不過，拜登更進一步稱印度是「南亞和印度洋志同道合的伙伴和領導者」，將共同促進該地區的自由和開放云云。

但與此同時，印度政府卻因加大力度打壓國內穆斯林，不許穆斯林女生配戴頭巾進入校園，遂引發一場嚴重的宗教族群衝突。事實上，自總理莫迪於2014年上台後，積極推行印度教優先主義，煽動了印度教徒的極右民族主義情緒，令印度變得愈來愈不寬容，使得民主也愈行愈走樣，人權和自由亦受到很大的挑戰。真不知拜登如何認為莫迪與他志同道合，可攜手促進印太區內的自由和開放？這聽起來不無諷刺。

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去年11月，美國《外交》雜誌曾發表一篇對印度嚴厲批評的文章，力訴該國「七宗罪」：大肆進行宗教逼害，刻意縱容種族歧視，漠視婦女兒童人權，不負責任的抗疫措施導致人道大災難，貧富極度分化加重人民疾苦，失控的貪腐現象令國家治理失靈，還有公然支持恐怖主義，印度軍官不畏言援助以恐怖手段對抗巴基斯坦的俾路支解放軍。

知名印度女作家羅伊(Arundhati Roy)指印度已患上政治版的新冠病毒，並且病入膏肓，充分暴露出「失敗國家」的一面。她特別鞭韃莫迪為圖一己利益，操弄國內印度教徒和伊斯蘭教徒之間的矛盾，而這矛盾衝突現已演變成了一種風土病，兩宗教族群長期對立，烽煙暗湧，佔國內人口14%的穆斯林正面對有系統的可怕清洗。

莫迪政府試圖以印度教民族民粹主義凝聚印度教選民，以此來強化成一種意識形態工程，來打併經濟，又把印度的社會問題轉移到國內的穆斯林身上，造就了政府及執政黨公然排斥和詆毀少數族裔的舉措，促使極右民族主義勢力座大，對於穆斯林及基督徒等其他宗教信徒的壓逼和襲擊趨增。

莫迪首先自2014年開始強推最危及穆斯林社區經濟的「屠牛禁令」，繼而在2019強行在國會通過取消印度境內克什米爾的自治地位，挑起了穆斯林的不滿。印度內政部長沙哈更曾多次以「白蟻」形容該地區的非法穆斯林移民。至於取消克什米爾自治權之目的，就是可讓印度教徒進入克什米爾改變經濟結構，再與印度統一起來。

跟著莫迪政府於同年更推行排斥穆斯林的《公民身份法》，引爆多場激烈示威。新法對來自三個穆斯林鄰國巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗三國的「非穆斯林」非法移民，實行大赦，歡迎他們成為印度公民，而他們正是莫迪潛在的支持者。另方面，印度穆斯林卻受到新法排斥，今後他們必須以文件來證明祖先生活在印度，否則他們有可能成為無國籍者。

這樣以信仰作為成為公民的一個條件，實在有違印度憲法中規定的政教分離和平等原則。而印度穆斯林更擔心新法會導致印度教徒大量移入他們的聚居地區，改變穆斯林地區的文化面貌。莫迪這種企圖操弄民粹主義的行為，埋下不少社會衝突的種子，而且波及到鄰近國家，令原本已矛盾重重的鄰邦關係更是雪上加霜，恐怕最後會導致地區不穩。看來，美國向印度下重注是福是禍未可逆料。

