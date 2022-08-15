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15/08/2022

從台灣到東歐地區 人口販賣無孔不入

#人蛇 #台灣 #東歐 #人口販賣 #羅馬尼亞 #烏克蘭
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　最近在台灣鬧得最熱哄哄的，倒不是佩洛西之行帶來的暴風，而是不少台灣年輕人被人蛇集團誘騙到柬埔寨淘金，結果當中有不少遭到虐打、拘禁、轉賣，女的甚至被性侵，而更核人聽聞的還是被強摘器官進行販賣。這種事情能在台灣發生，皆由於當地年輕人一直深受低薪之苦，以為出外打工可創出一片出頭天，遂令淘金夢大有市場，人蛇集團有機可乘。
　

（iStock）

　
　　台灣《報導者》採訪了一名成功逃出生天的受害者，她揭露被販賣過程。開始時她在社交媒體上看到一名台灣人刊登一份高薪工作，她回應有興趣後，便给誘騙到柬埔寨一個專門從事國際詐騙的園區，在一周內分別被販賣到4間公司，過程中人身自由遭剝奪，更面對性暴力。後來發現該園區存在從幾百到數千家詐騙公司，有中國內地人和台灣人開設的，從事各種欺詐活動。
　
　　這令我想到在羅馬尼亞採訪時，早發現如上述的人口販賣現象，在東歐非常普遍。羅馬尼亞是東歐最窮的國家之一，其生活水平與西歐至今有一大距離，導致大量羅國人湧入西歐尋找工作。這些急於出外打工的勞動階層，很快便成為犯罪集團的一個大市場，因此不同的黑幫組織藉機組成了一條嚴密的產業及經濟鏈條，這是你我都不敢正視的一個黑暗世界。
　
　　根據聯合國的報告，全球各地被販賣的人口估計有六百萬人之多，當中大部分為婦孺，而涉及利潤達三百多億美元。貧窮使得人口販賣更容易，販子不用綁架，只要表示：我給你一份工作，或我請你吃漢堡包，就可以讓陷於經濟困境的人跟你走。在東歐，人口販賣者就是看中如羅馬尼亞等國家的貧窮，及當地人急於出外打工養家的情況，把魔爪伸到這個東南歐國家。
　
　　自從東歐共產倒台之後，經濟轉不過來的某些東歐國家便成為犯罪集團犯案的對象，加上歐盟成員國之間的流動放寬，人口販賣愈見嚴重。例如在斯洛伐克最受歧視、最無助的羅姆人(吉普賽人)聚居的地方，其地獄般的生活令人人都想出逃，於是就很容易跌入被販賣的陷阱裏，男的成為受盡剝削的苦力，女的成為受盡摧殘的性奴。羅馬尼亞人也一樣，接著是烏克蘭、摩爾多瓦、科索夫、波士尼亞、俄羅斯、阿爾巴尼亞等都是重災區。
　
　　人口販賣最熱門的目的地之一：英國，如今面對脫歐，對人口販賣者當然會設下障礙。除英國外，還有比利時、德國、英國、荷蘭、法國、意大利等西歐國家，他們的地下妓院和廉價黑市勞工市場，滿是被販賣者的哀鳴。
　
　　最令我觸目驚心的是有些被販賣者被迫販賣器官，在社交媒體中可找到相關網站，當中有不少地獄使者，這個世界黑暗得令我們難以想像。現在人口販賣已成為僅次於毒品和軍火走私的全球第三大地下貿易，人口販賣可能比毒品及軍火更是本小利大。毒品和槍支只賣一次，而婦女、勞工和女孩則可以反覆地賣給顧客，加上市場需求巨大、商業模式技術含量低，罪犯對此勾當樂此不疲。
　
　　難怪馬克思在資本論引述一位經濟學家說：「如果有百分之二十的利潤，資本就會蠢蠢欲動；如果有百分之五十的利潤，資本就會冒險；如果有百分之百利潤，資本就敢於冒絞首的危險，如果有百分之三百的利潤，資本就敢於踐踏人間一切的法律」。看來，貪婪的資本不僅踐踏一切法律，並且可以踐踏一切人性。
　
　　今年2月因俄烏戰爭導致數百萬烏克蘭難民湧到歐洲，當中大部分是婦孺。開始時媒體集中報道歐洲家庭如何向他們伸出援手等溫情故事，但現在愈來愈多黑暗故事湧現。大批無助的烏克蘭婦孺，已成為人口販子下手的目標，他們在地獄門前的呼喊，有誰能聽到來把他們拯救？

 

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