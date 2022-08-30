全球乾旱危機，水資源或誘發國際干戈

今年全球多國爆發極不尋常的高溫，隨著高溫而來的乾旱，正大幅度影響糧食的生產。特別在俄烏戰爭仍在繼續進行中，這真可謂屋漏兼逢連夜雨。從北美到歐洲，最近相繼爆發嚴重的乾旱危機。不過，令我們最關注的是，原來連中國今年也對全國範圍發布乾旱預警，長江部分流域乾得已見河床。

（CNS）

英國傳媒指出，英國夏天未過，但乾旱導致「虛假的秋天」——假秋現象出現。樹木誤以為乾燥的秋冬季即將來臨，因此開始落葉或改變樹葉顏色，以便進入生存模式，可是這有可能令樹木提早枯死。專門研究乾旱的美國太空總署資深科學家本傑明．庫克(Benjamin Cook)說：「這一年北半球旱災處處，相當不簡單。北美洲、歐洲、地中海地區和中國同時遭受逼近紀錄甚至是破紀錄的熱旱影響」。

事實上，刷新紀錄的還有非洲和中東地區，他們同樣深受異常乾旱之苦。美國副總統賀錦麗較早曾表示，過去美國好幾代人一直為石油而戰，但很快他們將轉移到為水而戰。她是否暗示著，美國除了掠奪別國的石油資源外，也得要為「撲水」而大動干戈，因水資源比石油更珍貴。

疫情前的一九年，我有機會趕及前往約旦探訪，大家都說死海的水平線不斷下沉，沒多久整個死海便會不見了。而該國也實在是目前全球水資源最匱乏國家之一，平均每人每日用水僅得40公升，為美國人的十分之一。到本世紀末，專家恐到時用水量將減至20公升。

除死海外，約旦主要水源為約旦河，但鄰近的以色列、敘利亞與黎巴嫩等國，卻爭相築壩攔水，導致約旦河水量減少，曾引發多次爭端。現在氣候暖化的速度大大超過科學家的預期，中東地區首當其衝，這將進一步加劇水資源短缺。誘發更多武裝衝突導火線。

中東地區有不少為沙漠，水資源比石油可能來得更珍貴，並且是主要的生存命脈，國家安全的武器。可是，今年由於持續高溫及乾旱，導致多國河流、濕地與湖泊逐漸乾涸，地下水位亦有下降跡象。例如曾為全球第6大鹹水湖的伊朗「爾米亞湖」(Lake Urmia)，一度是中東及中亞最大湖泊，並且成為當地經濟核心。但隨著伊朗在上游建造大量灌溉設施，加上氣候變化，面積已自1990年代的5400平方公里，縮減至現在僅剩2500平方公里。

因此，為了解決水源危機，中東區內包括以色列等國家，便以海水淡化方式獲取部分水資源。但這種技術手段卻又加劇全球暖化，恐帶來水資源短缺的「惡性循環」，令到水資源爭奪戰更形白熱化。

其實以色列早於其建國開始已打響水資源之戰。多年以來該國積極開拓猶太殖民區，不僅是爭奪土地，也可用來控制水源。我在以巴採訪時，留意到猶太殖民區大多沿著水源不斷開拓，西岸如是，加薩走廊也是如此。

當我身在猶太殖民區，眼看區內游泳池水量充沛；一跑到巴人地區，特別是乾枯的夏天，巴人便得忙著用水車來回載水，他們的用水量只有以色列人的五分之一，而殖民區居民卻可享受更高的用水量。

由於猶太殖民區的存在，巴人早已失去水源及其他天然資源的控制權，以色列怎樣也不肯在殖民區上讓步，其背後原因不言而喻。不僅以巴地區，南黎巴嫩的利塔尼河和敘利亞的戈蘭高地也是中東地區的重要水源，誰對此有控制權即擁有生存的命脈，結果引發當年以色列的入侵，從知名的「六日戰爭」到南黎亂局，都令我們記憶猶新。隨著全球暖化加促，乾旱愈益嚴重，相信如中東的水資源戰爭，將在世界多個地方殘酷上演。