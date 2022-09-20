  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/09/2022

習近平外訪首站哈薩克玄機

#哈薩克 #大國博弈 #中國 #俄羅斯 #一帶一路 #習近平
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　上周中國國家主席習近平自2020年疫情爆發以來，首次出國訪問，第一站便是哈薩克，國際媒體都在猜測當中有何意義。事實上，中國和哈蕯克有著重要的地缘價值。

 

 　從哈蕯克最大城市阿拉木圖開車到中國的新疆邊境，只有四至五小時車程，而位於此邊境的霍爾果斯 (Khorgos) 口岸，將令哈薩克與中國的經濟關係拉得更緊密，這就是中國所提出的「一帶一路」重要樞紐。

 

(iStock)

 

　　連接歐亞兩個大陸的哈薩克，乃是是世界十大產油國之一，同時也盛產鈾礦，蘇聯時期已被視之為能源重地，農業亦一樣豐富，可謂是得天獨厚。可是，脫蘇獨立後，新政府重能源而輕農業，更開放門戶，爭相來到哈國投資的外商，有百分之九十都是集中在能源產業上，中國更是表表者。

 

　　隨便一位哈國人，都可以拉著我細數中國在哈國的「無處不在」，最顯而易見的是加油站，由中石油經營的，在阿拉木圖已佔了五分之一。至於中石油於一三年收購哈薩克斯坦PK石油公司，曾令國際社會觸目。

 

　　此外，哈國的天然氣管道、鐵路、高速公路，都是中國來建造。中國貨品更是避也避了，活像要把哈國的日常用品包起來似的。有見及此，已從中國移居到哈薩克的哈族人，無論是勞工也好，知識分子也好，都會經營小規模民間貿易，就是把中國和哈國之間的貨品運來運去，以圖增加收入。

 

　　一位哈國經濟學家慕丹史羅夫( Kairat Moddashov) 這樣告訴我，中國要在俄羅斯的「後花園」擴展其勢力，當然會引起後者的反彈。或許中國有點幸運，碰上俄羅斯經濟現亦正陷經濟危機，又正遭西方制裁，要抵抗中國亦缺乏國力，而哈薩克人民對這兩國也不無提防之心。

 

　　至於中國對中亞的投資布局藍圖，尤以在哈薩克，在計劃上真是非常龐大，龐大得令哈薩克人有點生畏。他們有過被蘇俄帝國統治的經驗，因此他們也防中國可能會變成另一個俄羅斯。

 

　　近年，由於全球糧食短缺，哈薩克努力回歸農業，引起中國莫大的興趣。事實上，哈薩克本來有「中亞糧倉」之稱，為世界第八大小麥出口國，只是政府過去太集中在石油產業上，令農業基礎設施嚴重滯後，未能充分發揮優勢。

 

　　可是，哈國政府正面對巨額財政赤字，在農業發展上又急需資金，因此便修改了土地法，允許外國人租賃哈薩克農用耕地，從十年提高到二十五年；至於哈薩克人，他們也能更方便購買農用耕地。

 

　　當地農民對政府提出的土地法並不信任，他們憂慮開放土地後，外國大財團會與在哈國搶地，波及到他們的原有土地。他們口中的外國人，也就是中國人。他們擔心土地改革將使中國人可以更容易租用哈薩克的土地，讓他們有機會在哈國土地上開枝散葉。

 

　　無論如何，大家都在搶糧食，中方企業正在哈薩克大力投資農業項目，所涉及的資金高達十九億美金。換言之，中國所推動的「一帶一路」，不僅在於公路和鐵軌，同時也廣及至牛肉和番茄醬等領域，原油更不在話下。哈國的天然資源和農業已成為中國欲搶佔先機的領域，難怪習近平今次前往烏兹別克出席上合組織峰會之前，高調訪問哈薩克。

 

　　不過，「一帶一路」不僅要跨越哈國人的處處防範，或許俄羅斯以現在的國力，只能對中國擺擺姿態，但土耳其在哈國的影響亦無遠弗屆。哈國人這樣形容他們這三大鄰國：中國是朋友、俄羅斯是好朋友、土耳其則是我們的親戚，哈族人與土耳其人有著同一個根源：突厥根源，我們尤如兄弟。」

 

　　而中國在外也一直不善於經營軟實力，因此中國對哈薩克的影響可能只限在商務、貿易等經濟基础上，而不是最重要的上層建築，可是這方面才是真正影響力的所在。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#哈薩克 #大國博弈 #中國 #俄羅斯 #一帶一路 #習近平

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk