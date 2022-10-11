  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

11/10/2022

俄烏戰爭陷以巴衝突模式

#俄烏戰爭 #以巴衝突
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

 

　　10月10日烏克蘭多個城市受導彈襲擊出現大爆炸，這包括首都基輔，導致多人死傷。事後俄羅斯不畏言表示，這是回應10月8日克里米亞大橋(Crimean Bridge，又稱刻赤大橋)所受到他們口中的「恐怖主義」攻擊，而烏克蘭方面也間接承認了炸毁大橋是要報復俄方的侵略行為。
　　
　　俄羅斯指克里米亞大橋乃由大橋上一貨車的一枚自殺式炸彈襲擊所致，但其後有消息指烏克蘭特種部隊使用船隻或無人機在橋底引爆炸彈。無論如何，烏總統辦公室主任顧問波多利亞克公開發文，稱「克里米亞橋樑是個開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有俄羅斯佔領的東西都應該被驅逐。」
　　
　　克里米亞大橋是克里米亞民生及軍事物資的重要運輸管道，把大橋炸毁的目的明顯是要截斷俄軍的重要補給線。普京剛度過70歲大生日便收到如烏方口中所說的「貴重禮物」，以他的性格自然雙倍奉還，澤連斯基立刻呼籲西方提供更多精銳的武器予以還擊。看來，和談已無望，大家只會不擇手段戰鬥到不是你死便是我亡為止。
　

（iStock）

　
　　此刻，我想到以巴衝突，我曾以馬克．吐溫在《頑童流浪記》裏的一段對話來形容之：甚麼是世仇？世仇是這麼回事:有一個人跟別人別爭執，把對方打死了；後來那個人的兄弟又把他打死了。這下子兩家的兄弟們冤冤相報，接著堂兄弟們也加入，直到全部的人都被打死了，世仇才算完結，可是這要很久的時間呢。
　
　　以色列侵佔巴人土地催生巴勒斯坦人的恐怖主義，巴人恐怖主義又令以色列大有理由以更激烈的手段打壓巴人，我或許可以用國家恐怖主義來形容之，結果雙方陷入了使人無法想像的惡性循環，和平進程驟然而止，重啟和平無望，「兩國論」掉進歷史的長河裏去，國際社會幫不上忙，又或因各自利益而靠邊站，進一步激化衝突。
　
　　從來國與國、民族與民族之間的爭鬥，就如叢林裏的撕殺，勝者為王，敗者為寇。旁觀俄烏戰爭，現在似乎已進入恐怖主義式的階段，公然無視平民的死傷，甚至以無辜的平民生命作威脅，教我們心寒。
　
　　我在以巴地區採訪的時候，最舉步維艱的工作、最沮喪的經驗，不是要面對不可預測的險境，而是看不到和平的曙光，又或甚至意識到那裏根本就沒有解決的方案。現在在烏克蘭，不也是正面對相同的絕望境況嗎？
　
　　在某種意義上，俄烏雙方已陷入以巴衝突的模式，所不同者，俄羅斯固然是侵略者，但烏克蘭背後也有西方涉及自身利益的軍事支援，至少不至陷於巴人孤立無援的悲情，但烏方對東部俄裔平民亦絕不手軟。
　
　　事實上，俄烏雙方平民已成為國家的砲灰。最近俄羅斯急忙徵用後備軍上戰爭前線，導致國內出現恐慌性大流亡，而烏克蘭政府早宣布18歲至60歲男丁不得出國，平民淪為政權隨時可被犧牲的工具，並且被迫加入這個世仇式的爭鬥，哀哉！這亦非我們之福。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#俄烏戰爭 #以巴衝突

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk