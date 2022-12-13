  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

13/12/2022

沙特阿拉伯的震撼彈

#沙特阿拉伯 #大國博弈 #美國 #中國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新



　　中國國家主席習近平早前訪問沙特阿拉伯，受到極高規格的接待，已令美國坐立不安，而沙特王儲穆罕默德．本．薩勒曼(MBS)再與中國簽訂龐大的石油投資協議，並可能考慮以人民幣結算，雖至今仍未有定案，但這足以向美國投下了一枚震撼彈，特別在中美兩國鬥得如火如塗之際。沙特一直作為美國傳統盟友卻有這樣的轉向，也不是無風起浪。
　
　　國際媒體對此熱議是意料之內，大家很自然把焦點放在沙特和美國近年的人權爭拗，而來自沙特的美藉記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特駐土耳其領事館被殘酷肢解，更是個激發點，美國在國內群情洶湧下，無法廻避。拜登競選總統時曾表示美國要讓沙特付出代價，並稱沙特為賤民之國(pariash state)。　

 

（iStock）

　
　　不過，自俄烏戰爭爆發後，拜登為求以沙特為首的石油組織(OPEC)增加石油產量，除今年年中親自前往沙特拜會MBS外，還頂著輿論壓力干預有關卡舒吉案的民間訴訟，受到人權組織大力批評。就在習近平訪沙特之前，美國一名聯邦法官駁回了針對MBS是卡舒吉案背後主謀的訴訟，原因是拜登政府最近給予MBS主權豁免權，這同時亦是MBS一直要求拜登這樣做。
　
　　不過，MBS也非常狡猾，他於9月底成功頒布新的《內閣法》，王儲/國王可兼任為首相，那他成為首相後便可享有政府首腦豁免權。話雖如此，拜登其實可以保持沉默，讓負責的法官自行決定，可是他卻選擇了插手此案，目的不言而偷，就是想修補和沙特的關係，拉攏MBS不要親中遠美，並按美方要求提高石油產量以抵抗俄羅斯。
　
　　諷刺的是，拜登這一巨大讓步卻未能拉回MBS的心，MBS一轉身即往東跑，向中國示好，也對俄國伸出友誼之手。最揪心的是，MBS還故意在美國中期選舉之前宣布石油減產，活像是刮了拜登一大巴掌，究竟沙特政府意欲為何？
　
　　如果對沙特連串動作的解讀為一種對沖策略，也未嘗不可，就是減低對美國過多的依賴。他們唯一真正想從美國獲得的是軍事保護，而且是具有北約級別保護的雙邊安全協議，這意味著任何時候當沙特受到攻擊，美國都有義務作出保衛。
　
　　那麼，沙特便只視美國為一支僱傭軍及其保鏢，如是者美國便可獲得豐厚的軍事交易合同作回報。事實上，從特朗普到拜登，他們都能取下大筆可觀的售武協議，並以此為他們一大成就，可加強在沙特的軍事影響力，但換不了它的政治忠誠。
　
　　至於石油，其實美國由於國內石油不缺，近年從沙特進口的石油數量已很少，在這方面無須依賴該國。不過，沙特在OPEC仍佔主導地位，對全球石油價格有舉足輕重的控制權。因此，即使美國不直接從沙特阿拉伯進口大量石油，但也依賴於石油價格，尤其是俄烏戰爭開打之後，壓低全球石油價格更是燃眉之急，這對拜登政府來說非常重要。
　
　　可是，沙特不僅沒有聽從美國增產石油，現在還考慮到接受人民幣結算，真是令拜登氣急敗壞。若石油真的可以用人民幣結算，其他資產會否也逐步跟隨？這勢將影響美國以美元體系獨霸全球，大大削弱美國在世界獨特的政經影響力。
　
　　但另方面，沙特等海灣國家也看到美元霸權對他們的威脅，特別是美國以此可肆意提出限制俄羅斯石油價格，這完全是與0PEC固定石油價格的反向定價，這不僅對俄羅斯構成威脅，對沙特等海灣國家也非常具有威脅性，大有他朝君體也相同之感。因此，他們近年積極尋找方法企圖從美元霸權解放出來，而中國則來個順水推舟，提出石油以人民幣結算，如成事對國際秩序是場大洗牌。而這個震撼彈則首先由沙特阿拉伯拋出，美國如何回應？大家拭目以待。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#沙特阿拉伯 #大國博弈 #美國 #中國

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk