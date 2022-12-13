



中國國家主席習近平早前訪問沙特阿拉伯，受到極高規格的接待，已令美國坐立不安，而沙特王儲穆罕默德．本．薩勒曼(MBS)再與中國簽訂龐大的石油投資協議，並可能考慮以人民幣結算，雖至今仍未有定案，但這足以向美國投下了一枚震撼彈，特別在中美兩國鬥得如火如塗之際。沙特一直作為美國傳統盟友卻有這樣的轉向，也不是無風起浪。



國際媒體對此熱議是意料之內，大家很自然把焦點放在沙特和美國近年的人權爭拗，而來自沙特的美藉記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特駐土耳其領事館被殘酷肢解，更是個激發點，美國在國內群情洶湧下，無法廻避。拜登競選總統時曾表示美國要讓沙特付出代價，並稱沙特為賤民之國(pariash state)。

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不過，自俄烏戰爭爆發後，拜登為求以沙特為首的石油組織(OPEC)增加石油產量，除今年年中親自前往沙特拜會MBS外，還頂著輿論壓力干預有關卡舒吉案的民間訴訟，受到人權組織大力批評。就在習近平訪沙特之前，美國一名聯邦法官駁回了針對MBS是卡舒吉案背後主謀的訴訟，原因是拜登政府最近給予MBS主權豁免權，這同時亦是MBS一直要求拜登這樣做。



不過，MBS也非常狡猾，他於9月底成功頒布新的《內閣法》，王儲/國王可兼任為首相，那他成為首相後便可享有政府首腦豁免權。話雖如此，拜登其實可以保持沉默，讓負責的法官自行決定，可是他卻選擇了插手此案，目的不言而偷，就是想修補和沙特的關係，拉攏MBS不要親中遠美，並按美方要求提高石油產量以抵抗俄羅斯。



諷刺的是，拜登這一巨大讓步卻未能拉回MBS的心，MBS一轉身即往東跑，向中國示好，也對俄國伸出友誼之手。最揪心的是，MBS還故意在美國中期選舉之前宣布石油減產，活像是刮了拜登一大巴掌，究竟沙特政府意欲為何？



如果對沙特連串動作的解讀為一種對沖策略，也未嘗不可，就是減低對美國過多的依賴。他們唯一真正想從美國獲得的是軍事保護，而且是具有北約級別保護的雙邊安全協議，這意味著任何時候當沙特受到攻擊，美國都有義務作出保衛。



那麼，沙特便只視美國為一支僱傭軍及其保鏢，如是者美國便可獲得豐厚的軍事交易合同作回報。事實上，從特朗普到拜登，他們都能取下大筆可觀的售武協議，並以此為他們一大成就，可加強在沙特的軍事影響力，但換不了它的政治忠誠。



至於石油，其實美國由於國內石油不缺，近年從沙特進口的石油數量已很少，在這方面無須依賴該國。不過，沙特在OPEC仍佔主導地位，對全球石油價格有舉足輕重的控制權。因此，即使美國不直接從沙特阿拉伯進口大量石油，但也依賴於石油價格，尤其是俄烏戰爭開打之後，壓低全球石油價格更是燃眉之急，這對拜登政府來說非常重要。



可是，沙特不僅沒有聽從美國增產石油，現在還考慮到接受人民幣結算，真是令拜登氣急敗壞。若石油真的可以用人民幣結算，其他資產會否也逐步跟隨？這勢將影響美國以美元體系獨霸全球，大大削弱美國在世界獨特的政經影響力。



但另方面，沙特等海灣國家也看到美元霸權對他們的威脅，特別是美國以此可肆意提出限制俄羅斯石油價格，這完全是與0PEC固定石油價格的反向定價，這不僅對俄羅斯構成威脅，對沙特等海灣國家也非常具有威脅性，大有他朝君體也相同之感。因此，他們近年積極尋找方法企圖從美元霸權解放出來，而中國則來個順水推舟，提出石油以人民幣結算，如成事對國際秩序是場大洗牌。而這個震撼彈則首先由沙特阿拉伯拋出，美國如何回應？大家拭目以待。



