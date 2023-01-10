



正當美國媒體借發生在2021年1月6日特朗普支持者衝擊國會山莊兩周年，紛紛評論政治暴力背後的現象之際，冷不妨1月8日巴西竟上演了同一劇目，前總統博爾索納羅支持者企圖推翻新上任左翼的盧拉，當天在首都巴西尼亞不僅暴力衝擊和大肆毀壞國會大廈，還有行政和司法機構，比美國版本的規模還要大，震驚國際社會，大家不禁問，這與美國的1月6日事件有關連嗎？



巴西媒體指這在巴西歷史上是前所未有的。諷刺的是，盧拉周前就職時還表示大選順利完成，展示了巴西民主的勝利，但這個南美最大的民主國家，民主經常受到挑戰。事實上，巴西和美國不同之處，在於前者於1985年才結束長達21年的軍事獨裁统治，上一輩對威權歲月記憶猶在。



因此，外界好奇，巴西軍隊對今次政治暴力事件的取態，至少他們會不會保持中立，維護憲法，這才是巴西民主的最大考驗和關鍵所在。我立刻翻看巴西本土媒體就這方面的評論，大部分評論都認為，雖然軍方部門肯定有人喜歡博爾索納羅，但應會自制。



巴西人相信，軍方整體上不會站在盧拉的對立面，不欲重走舊路，不然他們便會失去人民的支持，失去自獨裁結束後過去40年以來辛苦重塑軍方的形象和地位角色。不過，有不少博爾索納羅的支持者卻仍懷念那段獨裁日子，在他們眼中，那是一個巨大財富的時代，博氏在位時正是要傳達這樣的訊息，盧拉則稱他們為「狂熱的法西斯分子」。



如是者，即使盧拉今次能平亂，他又如何面對國內這些組織龐大的極右民粹之徒，而且有證據顯示，美國極右力量在他們背後撐腰，盧拉陣營甚至指這是美國極右向巴西輸出的文化戰爭。博爾索納羅早有「熱帶特朗普」的別稱，他一如特朗普從未正式認輸，並一直在散布有關選舉制度的假消息，指這是欺詐行為，令支持者不惜抗議，他們封鎖高速公路，又在軍事基地外和首都設立抗議營地，指控選舉受到操縱，他們不斷煽動群情直至發生1月8日事件，當中有暴徒在社交媒體不畏言表示受到美國1月6日事件啟發。

（CNS）



就在盧拉就職典禮的前幾天，博氏逃到了佛羅里達州，據報導他在那裏與特朗普在海湖莊園會面。與此同時，特朗普前軍師班農(Steve Bannon)亦公開表示，如果不是因為欺詐，博氏將如何獲勝。其後他不斷在網絡煽動，鼓吹博氏支持者反擊。巴西終在1月8日上演政治暴力當天，特朗普立刻引用班農的說話，指稱那些暴徒為「巴西自由戰士」。



在此，我們可以逐漸看到了美國和巴西之間極右勢力那種深刻的聯繫，而美國這股極右勢力又是如何被故意輸出到巴西甚至其他地方，並被博爾索納羅及其支持者所吸納。



大家可能有所不知，班農和博索納羅家族之間的關係也很深厚，甚至可以追溯到博氏獲勝之前。早在2018年最先接觸班農的是博氏兒子愛德華多．博爾索納羅。據推測，他是要求班農協助他父親的競選活動。原來愛德華多和班農同是國際極右翼組織「運動」(The Movement)的領導人，該組織看來不僅試圖煽動巴西人推翻左翼政府，整個拉丁美洲可能亦是他們的整頓目標。



特朗普和班農及其盟友只是這個龐大國際極右翼網絡的一部分，這是一個圍繞種族和民族主義、鼓吹偏見、挑釁政治暴力的網絡，他們正在和他們拉攏的對象分享經驗，試圖把這場文化戰爭輸到世界各地。他們在美國所扮演的角色，以及在國外可能產生的巨大影響，值得我們關注。



