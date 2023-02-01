以色列宗教法西斯崛起，考驗美以關係





最近以色列和巴勒斯坦衝突再次升溫，美國國務卿布林肯日前前赴以巴地區，欲為局勢降溫。美國作為以色列傳統盟友，過去處處維護，可是，今次卻有些兒為難了。自去年11月以色列大選，右翼的內塔尼亞湖東山再起，跟著組成沒有最右，只有更右的統治班底，其中以委任有以色列希特拉之稱的本．格維爾(Itamar Ben Gvir)為國安部長最令人側目，他上任後便做了一連串挑釁巴人底線行動，可以說是今次衝突的始作俑者。使得拜登大為頭痛，罕有地作出批評。



本．格維爾(Itamar Ben Gvir)（shutterstock）



隸屬於「猶太人力量黨」的本．格維爾，是位極端猶太復國主義(鍚安主義)者，其言論比其他極右政黨更具種族主義色彩，他呼籲剝奪阿拉伯人的以色列公民身份，還建議驅逐以色列境內的大量阿拉伯人，反對巴人獨立建巴勒斯坦國，並主張解散巴人民族權力機構，提議奪走巴人自治權等。



即使美國人，有不少都認為本．格維爾是美以關係的負資產，他一味踩紅線，一而再試探拜登的容忍度。不過，他卻能成為內塔尼亞湖的親密夥伴，聽聞他的國家安全部長職位也好像為他而新設立，比原有的公安部長職權大得多，至少讓他可以管轄巴人聚居的西岸地區邊防警察，並能進行他支持的猶太殖民區前哨站行動。



因此，本．格維爾一上任便到處耀武揚威，他打破過去大家在維持東耶路撒冷聖殿山歷史現狀上的共識，在1月4日帶著大批警員在阿克薩清真寺外圍漫步，引發巴勒斯坦和多個阿拉伯國家強烈譴責。他在1月5日又宣布禁止在公眾場合懸掛巴勒斯坦國旗，把巴人旗幟等同恐布主義象徵，本．格維爾此舉明顯違反了1993年以巴雙方簽定的奧斯陸協議。他的一連串行動豈不會把衝突升級？！



究竟現年四十六歲的本．格維爾何許人也？他本是位律師，出生於耶路撒冷，但他的親生父母原是伊拉克庫爾德族人，後來由一對世俗猶太夫婦撫養成人，但他在少年時期卻被極端右翼思想吸引，成為具有法西斯色彩的「卡漢黨」成員，追隨該黨領袖拉比卡哈內。卡哈內是美國出生的極端猶太復國主義者，也是猶太防御聯盟的創始人，該聯盟曾在美國領土上策劃爆炸事件，又攻擊以色列的阿拉伯人和左翼猶太人，他的卡漢主義運動一直被美國視為恐怖組織。



本．格維爾繼承了其導師的暴力種族主義思想，1995年當時任以色列總理拉賓與與巴人領袖阿拉法特簽署《奧斯陸協定》時，他曾高呼要除掉拉賓，支持犯有種族仇殺的猶太錫安主義分子。他又經常針對婦女、非宗教人士、阿拉伯人和同性戀者，發表仇恨言論。他的極端行為連以色列軍隊也忌他三分。可是，自他加入了「猶太人力量黨」後，逐漸在政壇嶄露頭角。



他借以色列人對安全的憂慮，大力主張嚴懲巴勒斯坦恐怖分子，驅逐「不忠於以色列」的公民，支持死刑，放寬士兵開槍規限等，竟然嬴得不少支持，並受內塔尼亞湖垂青。事實上，內塔尼亞湖除領導利庫德集團領袖和其右翼聯盟外，他在組閣過程中也包括了本．格維爾的「猶太人力量黨」、「宗教鍚安主義黨」和「納姆黨」，這可說是把以色列政壇回歸到具有法西斯宗教色彩的猶太復國主義，並預示著以巴區將永無寧日，衝突加劇。



內塔尼亞湖的政治組合不僅惡化與巴人的衝突，同時也會加大以色列社會的內部矛盾。這個滿是極右宗教色彩的新政府，有領導層已揚言他們要打一場歸結為宗教上的虔誠者與道德敗壞的世俗群體之間的「聖戰」。不知美國如何應對受極端主義籠罩的以色列新法西斯政府？這是對美以關係真正的嚴峻考驗。



