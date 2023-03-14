因利成便的結合，沙特伊朗復交打造新中東

中國能促成沙特阿拉伯和伊朗這兩個中東敵對國家復交，成為近日國際社會的熱論，這除了可為中東地區帶來和平曙光外，或許還代表著全球南方（global south）用自己方式共同建構安全架構的方向，過去一直極深介入中東事務的西方大國，特別是美國，一直被視為扮演最終仲裁者的角色，今次卻竟成為旁觀者，中東國家不再仰望華盛頓來替他們解決問題。



（AP圖片）



之前我在評論俄烏戰爭時，已指出「全球南方」正在冒起，多極世界逐漸出現，企圖取代單邊或兩極的世界秩序。不少發展中國家強調「中立」，不靠邊站，但他們指出「中立」不代表迴避問題，而是留有更多可供斡旋的空間，推動能促進和平的獨立自主外交政策，因為只有和平才能建設更多的東西。



這當然是非常理想的說法，不過，今次沙伊兩國復交似乎已在以上的方向踏出了第一步，而中國作為「全球南方」的大國，能夠在他們走到復交最後一里路時，親手促成其美事，也在於它與伊朗和沙特都擁有良好的關係，在充滿烽煙四起的中東地區一直保持中立，盡量避免捲入其他大國在該地區的紛爭。因此，中國才能夠發揮調解人這個臨門一腳的角色。



同樣值得關注的是，中國在中東地區沒有任何軍事基地，亦不是某些中東國家的主要軍火供應商，也沒有如美國般拉幫結派，並許諾為某些幫派提供軍事安全保障。事實上，美國以軍事力量來爭奪外交影響力這個手段，已是千蒼百孔，令中東亂上加亂，加添不穩定因素。



我們可以看到，近年美國在中東的勢力江河日下，連原本最堅實的盟友沙特阿拉伯也多番逆其意思，更何況美國已從中東轉向印太區，使得盟友們急忙尋找另類出路。就以沙特為例，它和伊朗多年的鬥爭，弄出了多場代理戰爭，其中以也門內戰最為慘烈，令得沙伊雙方都元氣大傷，實在是自相殘殺，沒有贏家。為了雙方利益，求和平打造地區穩定乃是因利成便之舉，同時亦是其他阿拉伯國家的期待。



此刻中國以有別於美國的霸權方式，來協助緩和中東地區的緊張局勢，有評論認為中國這樣做的目的乃是要擴大它在「全球南方」的影響，甚至要發揮領導角色，如是者，這將是一個非常重要的發展，中國不僅希望促成沙伊兩國關係正常化協議，還計劃今年內能在北京舉行伊朗與海灣合作委員會國家或波斯灣阿拉伯國家之間的峰會，這可能是該地區構建不一樣安全架構的第一步。



波斯灣是世界上鮮有欠缺任何安全架構的地區之一，如中國能幫助該地區建立屬於自己的安全架構，並設有平衡保證機制，這將是一種前所未有的舉措，自當為該地區帶來更大的穩定。至於中國，由於北京正大力展開「一帶一路」的國策，加上對波斯灣的能源一直有迫切的需要，波斯灣的穩定遂對中國亦愈見重要。隨著中美緊張局勢加劇，中國此時更感需要展示它可扮演有建設性的和平使者角色，受到南方國方的認同和接受，這將使美國及其北方盟友對它更難以進行圍堵和遏制。



當阿拉伯國家對沙伊復交表示歡迎，美國也不敢批評之際，唯獨以色列提出質疑。眾所周知，以巴衝突是中東地區的核心衝突，而以色列過去幾年也積極與波斯灣國家改善關係，甚至推行突破性建交，目的當然是欲解除阿拉伯對其敵意和威脅，並共同對付伊朗，如今沙伊復交以色列毫無疑問感到不爽，而且恐怕影響它和海灣國家辛苦建來的關係。



可是，以巴地區沒有和平，中東的穩定也會存在很大的隱憂。那麼，中國作為以巴雙方的友好，下一步又會否願意在以巴這個辣手問題上發揮其調解的角色？我們拭目以侍。