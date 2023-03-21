  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

21/03/2023

不思量自難忘，伊拉克戰爭廿周年

#伊拉克 #伊拉克戰爭 #聯合國 #難民 #敘利亞
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　2003年3月20日是一個甚麼的日子？伊拉克人特別刻骨銘心，不會忘記，他們的命運從此不一樣了。其實當天伊拉克正受到全球媒體的關注，大家屏息以待美國向巴格達發出第一枚導彈，拉開戰爭的序幕。20年過後的今天，就在廿周年之際，媒體還在關注伊拉克嗎？那就讓我為伊戰作出一些盤點吧。　

 

（張翠容攝）

　
　　事實上，在過去20年間已有不少證據顯示這場戰爭的非法性，並引發出牽連甚廣的災難。首先，一場戰爭，炸開了派系仇恨。戰前什葉派和遜尼派老百姓相處沒問題，有不少兩派背景男女甚至通婚。可是，戰爭時美國拉攏什葉派打遜尼派，答應可讓前者掌權以作報酬。戰後美國在伊拉克安插西式民主普選制度，一人一票下人口佔優的什葉派上台執政，遂向變成弱勢的遜尼派大加報復。
　
　　數年前我在約旦首都安曼聆聽了一位伊拉克女士的故事，我只是名聽眾，但已感到無比的傷痛。她本身是一名英語系教師，丈夫是工程師，有兩個兒子。戰前，他們就像其他家庭一樣，日出而作，日落而息，假期節日一家人出外玩樂。她還記得哪家咖啡店的咖啡最香，哪家烤肉店的烤肉最好。
　
　　可是自2003年的一場戰爭後，從此伊國陷入另一場更殘酷的教派之戰，令人民陷入人間地獄。前述那位女士的丈夫被綁架至死，兒子受凌辱，她本人險遭強暴，就只是因為他們有個遜尼派名字。其後她和兒子唯有逃到敘利亞，那是2006年的事。他們原本在敘利亞6年間慢慢喘息下來，怎知2011年該國卻爆發內戰，一切化為烏有，她和兒子不得不再踏上逃難之路。
　
　　類似的故事，我聽了一個又一個，一個比一個更令人揪心。可憐的是，由於過去實在太多難民，國際組織如聯合國難民署和兒童基金會等也應付不了，處理難民得要有優先次序，例如伊拉克難民已遭讓位給敘利亞和也門。換言之，優先次序乃按戰爭新舊而定。
　
　　其後聯合國更定性伊拉克不是戰區，逃出來的人不是難民，只不過是尋找政治庇護的人士，那聯合國等便少了一份責任，把這責任交給私人救援組織。但私人組織近年已出現救援疲勞，結果伊拉克人求救無門，給了極端組織招募的大好機會。
　
　　事實上，伊拉克有不少地方仍然處於嚴峻的戰鬥狀態，老百姓被迫逃亡，多個省份上演一幕又一幕浩大的「出埃及記」，加上其他地方共300萬人境內流亡(Internally Displaced People, IDP)，眼前景象恐怖極了，即使現在重述也感到一種創傷。
　
　　最糟糕的是，國際傳媒對伊拉克亦早失去關注。就以戰爭時期打得最激烈的遜尼派重地弗盧杰(Fallujah)為例，美國在伊拉克結束主要戰事後，內戰旋即開始。當弗盧杰居民在瓦礫中有望重建，在重建過程中大家本來以為看到出路，怎知一個導彈又把費盧杰炸回原形，不然便是什葉派民兵來偷襲。
　
　　最要命的是，其後一批自稱「阿蓋達」的武裝分子偷進弗盧杰，插下黑旗，後來又改稱「伊斯蘭國」(ISIS)，宣稱要保護弗盧杰，這是2013年之事，「伊斯蘭國」萌芽的時候，但由於國際傳媒缺席，令大家對這個極端恐怖組織失去警覺。
　
　　「你們國際傳媒到哪裏去了？」弗盧杰到處都有這樣的求救橫額。一位曾受美軍虐待、反對美軍佔領的弗盧杰居民，面對絕望及無助，竟然向記者說:「我們需要美軍來拯救！」多麼諷刺啊！伊拉克人不需要美軍時，他們來破壞；需要他們來建設拯救，他們卻一走了之。
　
　　民主大選，聽起來冠冕堂皇，但伊拉克有能力走上健康的民主之路，而西方大國有為這等中東國家創造民主的條件嗎？美國只是在拉一派打一派來服務西方利益，根本沒有讓真正的民主植根在伊拉克。可悲的是，現在這等被改造的國家，只有在重建與摧毀之間不斷巡廻上演。
　
　　一場伊戰，可謂是改變了世界。除慘重的人命代價外，恐怖主義亦隨著伊戰逐漸向全球散播，至今到了不可收拾的地步。「仇恨上腦」實在是全球現象，這是否伊戰後遺症我不清楚，愈趨激烈的仇恨言論不僅存在國與國之間，也存在人和人之中。
　
　　就在伊戰20周年之際，人類社會似乎沒有從中汲取教訓，俄烏衝突成為繼伊拉克和敘利亞後，廿一世紀另一場慘絕人寰的戰事。中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯，並與普京會面，大家都在拭目以待，中國有心有力成為俄烏之間的和平使者嗎？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

我要回應

更多容我世說文章

你可能感興趣

#伊拉克 #伊拉克戰爭 #聯合國 #難民 #敘利亞

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk