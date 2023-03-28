



繼沙特阿拉伯與伊朗復交後，有消息指中國正積極幹旋俄羅斯和烏克蘭停戰。最近習近平出訪莫斯科，又可能有機會會見澤連斯基，如果中國真的可以促成俄烏和談，這將是中國外交一大勝利。



就在伊斯蘭齋戒月剛展開當天，敘利亞和沙特兩國又表示有意復交。突然「和平」這隻信鴿，好像為今年齋戒月帶來了個好兆頭。希望和平的訊息陸續有來，這是否有點癡人說夢？



香港人或許對齋戒月不太熟悉，但它背後的善意提醒我們，我們對人類同胞和地球應持有怎樣的態度，才能讓大家好過些，特別是全球經歷三年的疫情，加上俄烏戰事，糧食和資源供應都變得十分緊張，饑餓人口迅速上升，齋戒月正是要我們體會別人的難處。



根據伊斯蘭曆法，今年3月23日至4月21日就是齋戒月(Ramadan)，在齋戒月期間，所有穆斯林，除了老人、小孩、病人、孕婦、哺乳中或月事來潮的婦女之外，在日出之後，不吃飯，不喝水，直到日落，日落後則可自由飲食。換言之，日出之前便得要先吃個豐富的早餐，這可能是清晨五點之前了；吃完後等到太陽西沉即晚上七點後，才獲解除禁飲禁食。



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在伊斯蘭世界中，這個宗教規定頗為重要和嚴肅，但也視乎個別國家而定，有些嚴格執行，有些則比較寬鬆。想不到馬來西亞作為世俗化的伊斯蘭國家，對齋戒月執行嚴厲，如沒有醫生證明不能禁食而破戒者，有可能被罰。



講求養生的人士近年也流行禁食一段時間，另稱辟谷，可是穆斯林禁食的原意是出於贖罪，一年之中總有30天透過禁食來克制私欲，自我反省，祈求上天寬恕過錯。以及經歷饑餓而明白窮人沒得吃的苦況，從而生出對貧窮者賙濟的善心，同時亦對大地恩賜食物更加珍惜和感恩。



記得年前來到中亞地區的塔吉克斯坦，剛好踫上伊斯蘭教的開齋節。好不容易敖過了一個月，一開齋，大家大吃大喝，一連三天假期，家庭之間互相探訪，分享食物，孩子拿著小小的禮物袋，到處收取禮物，就好像我們的農曆新年。



我透過朋友認識一個家庭，在開齋節首天。與他們一起前往他們的農村祖家，探訪父母輩和祖父母輩，還有親戚朋友，好不熱鬧。我跟著他們逐家打招呼寒喧，每家早準備豐富食物擺放在地上，打開門戶，認識的和不認識的，都會招待一番。根據伊斯蘭文化，客人必須入內享受美食，以示尊重。



伊斯蘭教徒好客，重視客人的回應。他請你吃，你唯一的積極回應，就是全吃下以表達你的感激，有人取笑說，這是能把你幹掉的好客主義。可是我們這個扭曲的世界，把對穆斯林的認知也扭曲了。



其實不獨穆斯林，猶太人和基督徒都有禁食的禮儀，當中意義差不多，禁食也禁慾，是修行的一種方式。日落解禁後，家人便應當齊聚一堂，分享晚餐，但要避免大魚大肉，以清淡營養為原則。齋戒月結束後的連續三天，中文稱為開齋節，是穆斯林一年的兩大節日之一。



事實上，三大主流宗教一些禮儀規定，原意非常不錯，伊斯蘭教亦不例外。可是當悲劇發生，不是出於宗教信仰，而是出於人類的劣根性而已。



在伊拉克從事人道工作的日本友人高遠菜穗子傳來訊息，告訴我伊拉克人在齋戒月回顧伊拉克戰爭廿周年，真是百般滋味在心頭。她說，過去三年疫情期間，齋戒月特別難捱，完全缺乏物資開齋，今年也不例外，她唯有繼續努力去援助每位戰爭受害者，讓心中長存友愛。對，這是我們唯一可以做之事，其他的，就交給上天吧！