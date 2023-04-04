伊斯蘭化的土耳其，經濟混亂迎百年建國紀念

土耳其在奧圖曼帝國的灰燼上於1923年成立共和國，今年剛好建國一百年。在百年建國紀念之際，土耳其政府在周前正式啟動了最令人關注的一次大選競選活動，國際媒體已經開始紛紛議論總統埃爾多安能否連任。



埃爾多安。 (AP)



這位具爭議的強人總統，曾揚言土耳其在2023年即今年將成為全球十大經濟體，這是他要實現「土耳其夢」主要目標。結果該國近年經濟接近崩潰，貨幣大貶值，從五年前的1美元兌4土耳其里拉，跌至如今1美元兌約19里拉；通貨澎脹85%甚至更高，債務危機不斷擴大。在這糟糕的經濟情況下，2月初更發生大地震，現在還需要巨款重建災區，實在是屋漏兼逢連夜雨。



回想過去土耳其曾一度是國際投資界的寵兒，被視為新興經濟體組合的「薄荷四國」(MINT)和「展望五國」(VISTA)重要成員國，又是「未來11國」(N-11)的一部分，這都是國際投資界把有具有不同經濟發展潛力和前景的新興國家組合起來，作重點研究，本反映著當今世界經濟所出現的新變化和新特徵，他們經濟成長迅促，因而引起投資界廣泛的興趣。



如是者，土耳其哪裏出了錯？有評論歸咎埃爾多安主義和其伊斯蘭化政策。甚麼叫做埃爾多安主義？在政治方面，他以宗教作為政治身份推動集權領導，修改與其主義不一致的憲法。自2016年的一場流產政變後，他更借機削弱軍隊、國會和司法權力，而他也因此成為超級大總統，鼓吹人格崇拜及魅力威權。有土耳其人包括外界普遍認為土耳其違背了立國的政教分離，變成不自由的民主體制(illeberal democracy)。



最使人不安的是，埃爾多安的伊斯蘭化政策不僅體現在政治上，亦體現在經濟上，而他所發表的非正統經濟理論令外界甚為側目。他指高利率會引致高通脹，低利率才可以壓抑通脹，他更指銀行加息不合乎伊斯蘭信仰，加息等於叛國。



他把宗教信仰和政治混入到他的經濟學說，對央行進行干預，要求央行行長聽從總統指令，不能獨斷獨行。不少記者在不同場合追問他對經濟學的了解時，他則自稱甚為明白經濟的運作，現在他正要打一場經濟獨立之戰。



事實上，2008年那場由美國引發的全球金融海嘯，令到發展中國家對西方資本主義失去信心，爭相尋求屬於自己的出路，新興經濟體紛紛出現，預示多極世界的發展方向。近年埃爾多安與西方多磨擦，特別是美國，他覺得我就是偏偏不跟你這一套走，本是可以理解，因為美國的一套經濟政策的確很有問題。奇就奇在，埃爾多安搬出非常奇怪的經濟理論。



當不少經濟學家對美國過去十多年來的量化寬鬆，對全球經濟所帶來的後遺症作出反思，現在連美國也要緊縮，但埃爾多安卻反其道而行，在全球加息的大環境下，他堅持量化寬鬆政策，直至去年12月才稍為放援，結果導致經濟大混亂。最慘是貨幣貶值和高通脹使得民眾資產大縮水，埃爾多安竟表示會補償人民損失，並提高養老金，但錢從何來？他向民眾說，有阿拉真神同行便不需害怕。



從對真神的忠誠到對總統的忠誠，他強調官員們忠誠多於經驗，結果孕育出奉迎文化，使得貪腐更為嚴重，觀乎早前大地震為何傷亡如此慘重，人為的貪腐是主要原因之一。經過大地震後，現在連信仰保守的土耳其人也開始對埃爾多安有微言，那麼，他能在5月的大選連任嗎？他在土耳其領導層已有20年，他的去留將影響歐亞地區的地緣政治。