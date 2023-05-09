殖民本土化，英王加冕的異見

英王查理斯三世於上周六（6日）舉行加冕儀式，全球多國直播，香港也不例外。但當我們觀賞到豪華盛典而感到眩目之時，有否察覺英國媒體從沒有把鏡頭轉到加冕場外所發生的事，就在盛典開始之前，已有一批反君主制的和平示威者被警方拘捕，後者把現場的異見聲音清理得乾乾淨淨。

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可是這些異見者代表少數嗎？就在英國踏上疫情復常路顯得異常困難，全國罷工此起彼落，人民貧窮化遭到漠視之際，不少人對王室和媒體合力演出英王加冕盡顯英國君主制的氣勢這齣戲，其實再不感興趣了。根據最近的一項民意調查顯示，支持加冕或對加冕感興趣的只有人口約9%，而超過70%的50歲以下英國人對加冕無感。

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有人打趣說，可能前英國殖民地的人民比英國本土人，對英王加冕盛典更覺熱衷。不過，另方面有來自12個國家的土著領導人，在加冕前夕發表了一封聯名信，要求查里斯三世正式向前殖民地道歉、歸還土著人民的遺骨和文物、以及作出應有的賠償等。雖然新君主在加冕後有接見加拿大原住民領袖，但道歉和賠償卻免問。對於這個消息，傳媒則顯得較為低調，甚至冷處理，香港何嘗不是？！



從英國過去的殖民歷史來看，英國人開始質問，殖民主義是否出現本土化的現象？一種極端不平等的經濟和政治秩序，正在英國本土紮根。不少英國非政府組織指出，近年慈善食品銀行的使用率在過去一年中激增，首次使用人數超過75萬人，他們並共向基層社區分發了300萬份緊急食品包裹。據保守估計，英國已有至少兩成人口落入赤貧之中，隨著超過一成的通脹率，老百姓往後生活水平只會進一步下降。



在英王加冕之前，全國已發生了多場全國大罷工，打工仔要求加薪以應付高昂的生活指數，但主流經濟學家竟勸喻英國勞動階層不要奢望加薪，應有心理準備接受更糟的情況。而保守黨財神爺也早已告知護士、醫生、教師和其他主要公共工作人員，政府沒有錢，罷工示威也沒用。



可是，英王加冕那一天已將花費了2.5億英鎊（3.15 億美元）納稅人的錢。據估計，查里斯的私人財富約有20億英鎊（25億美元），而在整個王室的財富約為280億英鎊（350億美元）。自疫情以來，英國億萬富翁的數量有增沒減，去年他們的總財富已超過6530億英鎊（8230 億美元）。英國社會裡早有不少聲音呼籲通過增加對極端富人的稅收，來緩解不平等現象，卻未有得到過政府的回應。而社會最富裕的精英階層和民眾所面臨日益嚴峻的現實，形成了非常大的鴻溝和極大諷剌。



老百姓不僅愈來愈窮，而且還遭勸服必須接受製造貧窮的制度。工黨議員克萊夫．劉易斯公開指出，君主制遠非人們所吹捧的社會粘合劑，而是「製造荒誕不平等的鍍金單板」，權力和財富劃上等號變得如此正常。而有誰會關注億萬富翁國王和他的附屬公司背後又代表了甚麽？



英國劍橋大學英語教授普里亞．戈帕爾（Priya Gopal）撰文指出，殖民主義有四個特點：一小部分財閥階級的富裕、廣大勞工階級的貧困、鎮壓異見聲日益嚴苛的國家，外來者被妖魔化以及種族敵意化加劇等現象。今天，所有這四個方面都存在於英國。戈帕爾又說，隨著英王加冕盛典的舉行，她所看到的是殖民主義回歸到英國本土，現在的英國看起來一如她過去曾經殖民的地方，正處於如此不堪的狀況。