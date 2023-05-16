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16/05/2023

土耳其：不只大選這般簡單

#土耳其大選 #民族聯盟 #埃爾多安 #清算 #議會制 #總統制
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　土耳其大選將進入戲劇化的第二輪選舉，在位20年的埃爾多安尋求第三任期，卻首次在第一輪未過半數選票。換言之，反對派大有機會踢走埃爾多安，令他從神壇掉下來。國際媒體都在注視。或許我們會問，為甚麼要關心土耳其大選？

 

（AP）

　
　　首先，這個橫跨歐亞大陸的國家，乃是奧圖曼帝國的繼承國，人口以穆斯林為主，地理位置獨特，一邊是歐洲，另一邊是阿拉伯世界，佔有重要的地緣戰略地位，而且更是北約首批的成員國，原因在於獨立之父凱末爾主張世俗西式現代化，即政教分離，並以此為成立共和國的憲法原則，因此北約視其為分享西方價值觀的盟友。


　　可是，現任總統埃爾多安在位20年來卻與西方盟友漸行漸遠，反之近年愈靠近中俄兩國，令到土耳其成為西方和中俄博弈最奇特的地方。今次大選該國反對派表明希望扭轉這個局面，與西方修補關係之餘，將從新審視與中俄的發展方向，這是外交有可能面對變天的可能性。


　　至於國家內部，一樣走到至關重要的轉接點，為甚麼？埃爾多安是位富爭議的總統，內外皆如是。他在位20年來獲得不少支持，也招來很多爭議，令到整個國家陷入極度分裂狀態。他的伊斯蘭化政策吸引了不少被世俗政策邊沿化的保守穆斯林社群，另方面卻被左翼及中立陣營大力批評違反了立國原則，這包括軍隊。


　　那為何現在有伊斯蘭主義者也反他呢？這便要追溯到 2016年的流產政變。由古倫（Muhammed Fethullah Gülen）教土主導的伊斯蘭派系，原本與埃爾多安為政治夥伴，後來卻因權鬥分道揚鑣，還鬧起似由軍隊內部開始的政變羅生門。埃爾多安一口咬定古倫派系為幕後黑手，隨即進行大清算，這場清算廣及各政治陣營和各專業領域，甚至海外異見人士也難避免；另方面古倫派系則指這是埃爾多安自編自導的政變，目的是找借口清算異見者。


　　過去數年以來的大清算，無數人成為受害者，因此今次反對派無論左中右包括伊斯蘭主義者和民族主義者，六個政黨團結一致組成「民族聯盟」，派出中間偏左的資深政治人物克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）作為他們代表，對埃爾多安來個大反擊，而選民也面對很大的挑戰，他們要作出怎樣的選擇？


　　有評論指發生在今年2月的大地震對選情有重要影響，連支持者也不得不對埃爾多安感到失望。不過從民調和第一輪投票中顯示，地震無損他的鐵粉忠誠度，反而反對派選民壯大了，大有不成功便成仁。這種决心不一定因一次大地震而出現，這絕對和埃爾多安的清算手段有關，當然還有他的威權主義，令不少人透不過氣來。他在2017年更推動修憲，把議會制改為總統制，使他的權力無限膨脹，用人唯親，貪腐迅速惡化。


　　如是者，今次不僅是一場大選，換個領導層吧了，而是為土耳其帶來大變天的契機。反對派中無論甚麼意識形態，都一致表示先回歸共和國本來的面貌，恢復議會民主制和基本的人權，國際社會則關注土耳其內部的變天將在外交上帶來的變化，這甚至衝擊著中美俄大國在歐亞地區的博弈。

 

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