見證約旦王儲大婚，中東君主制成國家穩定來源？

想不到今次來約旦，有機會見證王儲大婚。6月1日下午3時至7時政府在首都安曼實施交通管制，在位於安曼第三環至第七環地區不准其他車輛進入，民眾從二環徒步到三環，三環離皇宫不遠，他們以最大的熱情來觀禮，不少長者表示王儲也是他們的兒子，年輕人視王儲為親兄弟，他們搖旗納喊，唱歌跳舞，弄得氣氛愈來愈高漲。

（AP）

全球君主制國家都派了代表來參加婚禮盛典，最觸目自然是英國王儲威廉王子及王妃，還有其他國家元首代表包括美國第一夫人。晚上6時半新人站在婚車上出巡，儀丈隊帶頭，王家騎警殿後，我在人群中擠到最前，雖能有幸見到新人，但奇怪他們的婚車典雅卻絕不豪華，出巡隊伍亦不算盛大華麗，幾隊人之後便結束。結束出巡活動後，人們爭相湧到皇宮門前拍照留念。這是我在世界各地見過的皇宮中最樸素的一個，不能與白金漢宮同日而語。

在英國，君主制早受批評，國王查理斯登基當天，更有規模不小的反王派示威抗議，指控王室侈奢浪費納稅人金錢。可是，約旦的君主制則讓約旦安然渡過十二年前爆發的「阿拉伯之春」。不僅約旦，其他中東君主制國家亦然，只有阿拉伯共和國家深受該次革命浪潮的衝擊，從政權更迭到內戰，至今仍未真正恢復過來，即使國家未至於一片廢墟，人心卻早已是廢墟。

究竟中東君主制國家有何能耐力挺那一場西方美名為「阿拉伯之春」？事實上，中東是君主制國家最密集的地區，海灣地區更實行君主獨裁制度。約旦則有點不同，約旦所採取的是「二元制君主立憲制」，乃介乎獨裁君主專制與君主立憲制之間。約旦國王在憲法上受內閣制約，但仍擁有不容小覷的實權。

約旦王室與其他阿拉伯王室不同，前者屬哈希姆家族，即是伊斯蘭教先知穆罕默德的家族，換言之，約旦王室即是穆罕默德的直系後裔，在這個伊斯蘭文化深植於人心的阿拉伯地區，約旦王室遂被抹上一層非常神聖的色彩，這令到哈希姆王朝䇄立不倒。不要忘記，約旦正式的國名是約旦哈希姆王國。當然單靠這光環無法解釋約旦的穩定，這還有其他因素不容忽視。

我們香港上一輩所熟悉的胡笙國王 （Hussein bin Talal），他雖然擁有至高無上的王權，但生活卻出奇地節儉簡樸，他的身教令到其後人也跟隨他的作風，難怪今次王儲大婚以隆重而簡樸為主。事實上，這都與約旦的地理環境有關。二戰後中東各國紛紛獨立，相比之下，約旦一窮二白，土地貧瘠，又缺石油資源，胡笙先輩首先帶頭捨棄奢華生活，到了胡笙登基成國王，更把這樸實生活發揚光大，除只潛心發展經濟及改善人民生活外，更積極維護地區和平。

直到胡笙國王於1999年去世前兩年，他和王室核心成員只居住在安曼西郊的「和平門宮」，這座宮殿僅有6間臥室和一個能容12人的客廳，而哈希姆宮則給捐作孤兒經費，胡笙國王又拍賣位於倫敦的行宮以維護約旦國內的古建築，因此他成為約旦人最愛戴的國王，其繼任人即現任國王阿卜杜拉二世兼承父親遺風，鞏固了王室聲望，同時也能挺過最動盪的2011年及「後阿拉伯之春」年代。近年經濟不景，雖有個別業界對低工資作出零聲抗議，但約旦人仍以最大忍耐力與國家共度難關。

今次王儲迎娶沙地阿拉伯貴族千金，有評論指可加强約旦和沙地阿拉伯的關係，對阿拉伯地缘政治版圖不無影響，這則需要另文再述了。