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21/06/2023

以巴百年恩怨正加劇，中國調停成不可能任務？

#以色列 #巴勒斯坦 #以巴衝突 #中國 #調停 #傑寧 #中東 #大國博弈
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　上周（6月14日）中國國家主席習近平在北京與巴勒斯坦主席阿巴斯會面，正式扮演以巴之間的調停人角色。可惜以色列不給面子，阿巴斯回到西岸拉姆安拉不久，以色列即對西岸北部城鎮傑寧（Jenin）難民營展開新一輪空襲，而且是數十年來最猛烈的一次，引起巴人在多個城市包括加沙地帶的大規模抗議，以巴衝突難以停息。

 

西岸北部城鎮傑寧（Jenin）（AP）

　
　　我在約旦首都安曼早前認識了一批來自傑寧的巴勒斯坦人，他們對今次以色列轟炸其家鄉感到非常憤怒，而他們多次嘗試回鄉探親亦不得要領，因以色列對傑寧特別敏感，認為該地是「恐怖分子」溫床，對巴人而言則是巴人抗爭的重要象徵之地。


　　早於2002年第二次巴人起義事件中，以色列已曾對傑寧進行當時算是最狠的襲擊，並全面封鎖該城市，連聯合國人員和記者也不得進入，可謂是「關門打狗」。在解封後，我亦有隨西方記者和人權組織立刻視察傑寧難民營狀況。正是打壓愈大，反抗愈大，傑寧是個殘酷的寫照。


　　自內塔尼亞胡再度成為總理，他的內閣沒有最右，只有更右。今次衝突可說是源起於以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich），自內塔尼亞胡把擴張猶太殖民區計劃交由他全權負責後，他便在西岸迅速擴大殖民區範圍，並興建了至少四千多殖民區座建築物。


　　與此同時，國會最近又通過法案，復建在千禧年期間撤出的殖民區，讓大約過萬前殖民區居民回歸，大口蠶食西岸土地，令巴人自治區更肢離破碎，根本已經無法建國，巴人一抗議便把你打個落花流水。斯莫特里奇於今年3月揚言要消滅巴人城鎮。他在一場會議上稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」，這話一出全球嘩然，立刻引來歐盟領袖譴責，美國也指財長說話不負責任。可是，斯莫特里奇沒有因此收斂，現在又公開表示將繼續在西岸地區進行大規模空襲。


　　目前西岸巴人城鎮正處於最嚴重的人道危機，每天都面對空襲，每天都有人身亡，不少巴人對他們的自治政府感失望，認為政府根本不能保護他們，而阿巴斯在巴人之間的聲望已逐漸失去，愈來愈來多自稱要自救的巴人激進組織出現，與以色列右翼集團來個「攬炒」。


　　試問在這情況下，中國仍和阿巴斯協議建立甚麼戰略性夥伴，並提出一籃子老掉牙的和平方案，這包括「兩國論」、回歸聯合國於1967年所定立的綠線即以巴合法疆界，並讓巴人建都於東耶路撕冷等，現在聽起來實在是天方夜談。


　　莫說現在是失控的以色列極右集團執政，即使過去工黨上台亦難駕馭右翼猶太復國主義者，1993年以巴簽署的「奧斯陸協議」早已名存實亡，誰還會提起該協議？這似是已被遺亡的遠古之事。自以色列過去20年苦心經營奪取巴人土地的舉動，除猶太殖民區外還有長達700公里的隔離牆，國際社會包括美國過去不盡力阻止，而且美國數年前更承認耶路撒冷為以色列首都，如今恐怕一切已成既定事實，正如一名殖民區居民向我說：「哪裏是綠線，我們只看到紅線。」


　　對，沒有了綠線，只剩下紅線。試問中國有何能耐去糾正之？雖說中國欲借促成沙地阿拉伯和伊朗復交之勢，想再下一城，嘗試調解中東最辣手的核心問題，以望能在該地區建立影響力，但現實卻是不可能的任務。因此，我和約旦的巴人交談時，他們對中國欲作調停人不抱希望，並只視之為外交姿態多於實際。


　　中國雖是巴勒斯坦的傳統友人，巴人獨立運動組織「法塔赫」第一代領導人和中華人民共和國建國領導人關係密切，在北京也設有巴人自治政府大使館，但另方面中國和以色列關係也要好，主要是前者依賴後者的軍售和高端科技軍事技術，而中國在以色列的投資比在巴人自治區也不成比例地多出不少。


　　或許在以色列眼中，中國要做和事佬卻有偏坦巴人之嫌，不過在實際利益的大前提下，中國和以色列的經貿往來只有增多，並維繫緊密關係，美國對中國的抵制在以色列似乎不太生效。投挑報李，中國會就以巴衝突上挑戰以色列嗎？很多人包括巴人相信不會，以巴衝突已成為中東一個「死症」，除非有奇蹟出現。

 

 

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