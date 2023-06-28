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28/06/2023

俄羅斯兵變敲響私人軍團隱患

#瓦格納 #僱傭兵 #俄羅斯 #普京 #普里戈任
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　俄羅斯兵變雖然最終戲劇化地和平撤兵落幕，但也看得我們目瞪口呆，因這場兵變隨時帶來世界的危機。西方媒體的焦點自然落在普京身上，他的權力如何受到削弱，對烏克蘭戰役的指揮能力，以及他走上滅亡之路還有多遠等等，我就此立刻詢問俄語系國家的國際關係學者，以了解他們的視點。一位一直密切關注俄語媒體的中亞學者冷笑了一下，認為西方媒體的分析都受他們的主觀願望影響，未必看到客觀事實。


　　學者指普京這個人深謀遠慮，根據過去種種跡象，他早對國防部作出整頓，亦對瓦格納這支私人兵團有戒心，但如他親自清理門戶，恐會遭致命反彈，現在由瓦格納兵團頭目普里戈任以激進方式曝露出國防部問題，同時也可讓他有借口收編瓦格納，可謂是「一箭雙鵰」。這解擇了為何瓦格納兵團從烏克蘭營地出發，直迫莫斯科，沿途竟沒遇到多大阻力，而且民眾還在毫無恐懼下在旁觀看，更和兵團打卡留念。

 

瓦格納兵團頭目普里戈任 （AP）

　
　　後來有報道指參與兵變人數最多只有1萬，不是開始時報道的2.5萬軍力，而且大部分為俄羅斯人，他們多是蘇聯解體時的退役軍人或其後人，這令瓦格納有異於其他僱傭兵團。如是者，瓦格納中的俄裔人比例比正規軍要高。眾所周知，俄羅斯是多民族國家，這亦反映在正規軍內，有俄裔、韃靼裔，以及中亞和高加索民族後裔等，普京一直想提高正規軍裏俄裔比例，如今能把瓦格納的俄裔軍人收編到正規軍去，這不是正中他的下懷嗎？


　　學者還指出有趣的一點，僱傭兵只收美元工資，不收盧布，龐大的僱傭兵開支令俄政府在財政上感到十分吃力，特別在西方嚴厲的制裁下。另方面，普京對僱傭兵團有顧忌，一直不讓他們合法，卻因應形勢容許他們法外行事。事實上，這類法外私人軍團過去也為俄羅斯在外的衝突中，幹了不少骯髒事情，尤如白手套。

 

（AP）

　
　　換言之，在普京無法公開處理或者不願意公開處理的事情上，利用如瓦格納等僱傭兵進行軍事干預，他們為克里姆林宮的外交政策上發揮了隱蔽的作用，這包括敘利亞戰場、南奧塞梯戰爭、中非內戰、蘇丹政變以及馬里政變中，都有俄國僱傭兵的身影，而瓦格納軍人表現更為強悍，屢戰屢勝，在眾多僱傭兵團中突圍而出，令人刮目相看，人們在戰場上看見這些肩膀上貼著骷髏頭臂章的史拉夫人，都退避三舍。

　　為何僱傭兵在戰場上比正規軍來得勇猛？雖然僱傭兵早在二戰後崛起，但其實這類兵團在古希臘時期後便出現了，當時的古希臘社會還是以奴隸制度為主，這些捱盡苦頭的底層奴隸，為了生存，便將自己的性命賣給貴族階層，為他們衝鋒陷陣，這就是僱傭兵最早的原型。


　　即使到了現在，僱傭兵的本質沒有改變，他們只是服務於資本和金錢的武裝力量，報酬愈多愈勇猛，況且他們一定要活著才能享受到回報，這做成他們為求生存不擇手段，甚至到達兇狠程度，屢犯下反人權的殘暴紀錄，結果醜聞不絕。大家還記得美國的「黑水」私人軍事保安公司在伊拉克的所作所為嗎？這些私人軍隊可謂是一班亡命之徒，臭名遠播。


　　世界愈動盪，這些私人兵團愈大派用場。據悉，如今在俄羅斯已共有三十多個僱傭兵公司，他們雖可成為政府的白手套，但一切都只往錢看，誰出得起錢誰便是金主，缺乏民族忠誠，這令普京有感於他們是一把雙刃劍，實在是國家隱患，先收編最強悍最具威脅的瓦格納，再整頓國防部，然後重新布局烏克蘭戰事，難道這就是今次兵變背後普京的如意算盤嗎？


　　當然西方媒體解讀這個兵變現象為俄羅斯軍力散渙虛弱，內部充滿矛盾混亂，這一切都反映著普京位置汲汲可危，整個俄羅斯就快瓦解似的，那麼烏克蘭便可勝利在望。是耶非耶？我們等待歷史的說明吧。

 

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