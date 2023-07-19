俄烏和談最大障礙，克里米亞何去何從

最近，克里米亞刻赤大橋自去年11月以來再度被炸，烏克蘭情報單位坦然承認是他們所幹的「好事」，俄方立刻停止延長「黑海穀物協議」，隨即引起國際糧食價格的動蕩。烏克蘭是穀物和含油種子的主要生產國，戰前每年出口約2500萬至3000萬噸的玉米，小麥出口則有1600萬至2100萬噸，其中大多是透過黑海出口。

去年年初戰爭爆發導致出口中斷，全球受到嚴重影響，糧食價格創下歷史新高，糧荒一觸即發，透過各方斡旋，才終可在去年7月和俄方達成糧食出口協議，現在又遭挫折，人們對這場戰爭已感厭惡，愈來愈多聲音呼籲盡快為俄烏創造和談條件，但這卻要看兩方面是否意願土地換和平，而克里米亞則成最大的障礙。

近日，克里米亞刻赤大橋自去年11月以來再度被炸，(AP)

克里米亞可能比頓巴斯地區更難令普京讓步，它除了對俄羅斯具有非常重要戰略地位外，俄裔人口在該地區已佔了過半以上，而且其比例愈來愈高，因戰爭已令不少烏克蘭人、韃靼人離開這個半島，現在根本就是個俄裔的地方，今次被炸大橋，正是俄國和克里米亞連在一起的紐帶，在夏天的旅遊旺季，很多俄羅斯居民透過此大橋前往克里米亞旅行。

因此，有人提出，2014年那次脫烏公投被指由俄方操弄，國際社會不承認結果，那倒不如在聯合國監督下再次舉行公投，按人民意願定克里米亞的去向，以求盡快解决紛爭，這尤如1999年東帝汶在聯合國協助下，擺脫印尼走上獨立公投，2008年科索沃也透過國會投票宣佈獨立，令這個原屬塞爾維亞領土兼發祥地地轉投阿爾巴尼人懷抱，並得到美國及好些歐洲國家默許。

有親俄分析家遂反問，為何科索沃可以，克里米亞卻不可以？在他們眼中，克里米亞本屬俄國，1954年時任蘇聯總理赫魯曉夫贈送烏克蘭，乃由於烏克蘭當時在蘇聯版圖上。既然現在有紛爭，何不讓克里米亞居民决定自己的命運，盡早掃出和談的障礙。可是，澤連斯基在這個問題上卻表現強硬，認為不能割地求和，而中國方面態度亦有所轉向，早前透過一位大使口中，表示可以理解烏克蘭堅持領土完整，令和談條件繼續膠著。

克里米亞，這是一塊在歷史上註定是東西方權力撞擊的地方，多個東西文明曾在此交鋒。它是黑海上一顆名珠，東北部背靠俄羅斯草原，卻又在西南部擁有通往地中海的海域，成為西方力量向東延伸的橋樑，同時也是東方向西擴張的跳板，而大家卻在這裡互相抑制對方，引發多場戰事。

事實上，這個「黑海的門戶」，誰佔領了它誰就控制了黑海，特別位於克里米亞西邊的塞瓦斯托波爾，在兩旁山丘之間有一條狹窄的水道，進入深水港，而且容易關閉，這樣的天然環境成為最佳的海軍基地，因此沙俄在十八世紀取下半島時如獲至寶，挑起往西擴張的野心。

沙俄這舉動令歐洲也感自危，無法不協助奧斯曼帝國反攻，他們組成聯軍與沙俄展開戰線，但克里米亞仍是個主要戰場，當中以塞瓦斯托波爾打得最為激烈。原來托爾斯泰也曾參加這場著名的塞瓦斯托波爾保衛戰，並在此間寫出了著名的《塞瓦斯托波爾紀事》。

托爾斯泰曾參加著名的塞瓦斯托波爾保衛戰，並在此間寫出了著名的《塞瓦斯托波爾紀事》。

托爾斯泰在此留下足印，俄羅斯詩人普希金也是在塞瓦斯托波爾，創作了知名的詩體小說《葉甫蓋尼．奧涅金》。

在塞瓦斯托波爾的海岸地區，到處可見俄羅斯奮力捍衛克里米亞的紀念碑。其實沙俄當年沒有勝利，在巴黎和約中雖願妥協而最終能保住克里米亞，但另邊廂卻失利於巴爾幹半島，令沙俄西擴的野心在這裡止步。在克里米亞戰爭中，歐洲的現代化軍事力量把沙俄比下去，自此沙俄走上衰敗之路，剛踏入二十世紀的一九一七年內部便爆發二月及十月革命，未幾改朝換代，蘇聯正式登場。

無論如何，克里米亞處處都有著俄羅斯深刻的歷史痕跡，如今何去何從，是否一定又再要以戰爭定生死？可是其代價卻由全世界來承擔。