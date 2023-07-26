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26/07/2023

小國的民主疑惑，柬埔寨大選啓示

#柬埔寨 #洪馬內
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　柬埔寨大選毫無懸念，在位接近40年的總理洪森將繼續執政，其所屬的人民黨也不例外，獲國會全部議席成壓倒性執政黨，這幾乎巳是每屆大選意料之中的結果。不過，今屆有點不同，作為亞洲在位最久的領導人洪森，獲勝後表示，將很快把總理位置傳給同有軍方背景的長子洪馬內。

 

　　大家有否留意，洪森倆父子背後一直有軍方支持，柬埔寨的命運似乎已和軍方絪縛在一起，包括該國的民主，無法擺脫軍方的影響。早前我因緣際會在香港遇到柬埔寨一位軍官，而且能和他詳談柬國的過去，現在與將來，令我大大增加對這個國家的了解，而我們的話題亦自然扯到柬國的軍方上。

 

洪森的兒子洪馬內曾就讀美國西點軍校，又在英國獲經濟學博士。(AP)

 

　　事實上，我和柬國也有一點缘份，1997年甚麽聯絡和準備也沒有，便兩手空空跑到金邊，只是因著一新聞吸引我。當時該國出現兩位總理，第一總理拉那烈王子和第二總理洪森，後者是軍人出身，不滿與人分享權力，攪了一場政變，拉那烈落荒逃到泰國，後在聯合國調停下，又回到金邊參與大選。

 

　　軍官好奇問我，洪森在總理之位至今38年，外界是否認為他就是東南亞僅有的大獨裁者？我在1997年也曾在記者會見過他。記者會在某農舍的庭院舉行，他坐在庭院中間一張櫈仔上，大群記者圍著他。他因眼晴受過傷，視力不好，但竟可看到我站在他後面，不停舉手想發問問題。他突然轉過來，指著我：你有甚麽問題？

 

　　西方記者最想問的當然是，柬埔寨有沒有民主？但它有定期選舉，制度類似英國，國會中最高選票的政黨成執政黨，其黨魁自然當上總理。洪森所領導的人民黨一直站於不敗之位，而洪森一做總理便做足38年，他笑說其實他仍夠精力再多做十年。至於反對派政黨，可真是柬國一頁蒼桑歷史。

 

　　首先是洪森和拉那烈王子，鬥得死去活來，97年還來了場政變，聯合國協辦下的補選算是調停手段。結果拉那烈的奉辛比克黨輸掉成反對黨，而另一知名反對派領袖桑蘭西，和洪森一樣鬥足三十多年，最後給洪森加予一系列罪名而流亡巴黎，他所領導的救國黨由其子接任，後改名為燭光黨。換言之，兩人鬥爭將由下一代繼續，只可惜洪森輕易給反對派羅列罪名，再把他們拒諸於大選之門外。

 

　　柬國雖有選舉卻未能出現政黨輪替。為何洪森能成為政壇長青樹？上述軍官為我解釋了這個疑團，就是洪森是軍人出身，他本是五星級上將，在軍方擁有很大勢力。軍官直接稱洪森政府就是個軍政府，其實也不無代表性。軍官這樣說，因柬國2000萬人口中，有800萬是軍人。我聽後瞪大眼晴，我的天！差不多大部份男壯丁都去當兵了，是嗎？

 

　　軍官作無奈狀，聳聳肩，沒辦法啊，窮嘛！窮便去當兵囉，容易入伍，又包食住。那些窮孩子沒機會受較高教育，沒技能，沒出路，你叫他們可以做甚麽？軍官說，所以呢，要柬埔寨走上民主之路，必定先推動經濟多元化，改善民生，讓年輕人有多些選擇。

 

 掌權柬埔寨38年的洪森可能繼續執政，正謀劃長子接班。(AP)

 

　　我正想發問，他又搶著補充表示，事實上，連洪森也一早感到柬國最終必須走上真正民主之路，和國際接軌，但明白不能一步到位，先要攪好經濟，一個多元化社會才有條件談民主。我能不能指這是自圓其說呢？柬埔寨的問題不僅是軍人當道吧。西方對洪森的獨裁現象不無批評，不過更在意該國與中國愈來愈緊密的關係。無論如何，軍官表示，柬國要推動經濟多元發展，他們自知必須改善和美國關係，改善和美國關係好歹也要解决民主的問題，即使民主可能只是個借口。

 

　　現在，46歲白洪馬內大有機會子承父權，他雖是軍官，但他曾就讀美國西點軍校，又在英國獲經濟學博士，他曾表示欣賞美國文化，外界好奇他會否有能力改善柬埔寨和西方的關係，帶領國家走上多元經濟的現代化之路？中美兩國都在關注這個後起的東盟國家大選後政局發展。

 

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